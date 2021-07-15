Байден проводит встречу с Меркель

Президент США Джо Байден принимает в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Встреча проходит в Овальном кабинете.

По слова журналиста CNN, Байден назвал Меркель своим "большим другом" - и своим личным, и Соединенных Штатов.

Перед встречей с Меркель Байден написал в Twitter, что партнерство США и Германии - "железное" и страны планируют сотрудничать для решения общих проблем в последующие годы.

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