Байден проводит встречу с Меркель
Президент США Джо Байден принимает в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".
Встреча проходит в Овальном кабинете.
По слова журналиста CNN, Байден назвал Меркель своим "большим другом" - и своим личным, и Соединенных Штатов.
Перед встречей с Меркель Байден написал в Twitter, что партнерство США и Германии - "железное" и страны планируют сотрудничать для решения общих проблем в последующие годы.
Топ комментарии
+9 Артем Шаборонко
показать весь комментарий15.07.2021 23:13 Ссылка
+4 Дмитро Черних #470343
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+1 Ольга Тарасенко #225222
показать весь комментарий15.07.2021 23:26 Ссылка
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Більше ніякої мети.
К этому всё ближе...
"Своя рубашка ближе к телу".
Адже після його запуску в паРашу хлунуть мільярди євро і доларів які так потрібні їй для ведення своїх дуже затратних кривавих окупаційних війн по всьому світу і в Україні.