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Байден проводит встречу с Меркель

Байден проводит встречу с Меркель

Президент США Джо Байден принимает в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Встреча проходит в Овальном кабинете.

По слова журналиста CNN, Байден назвал Меркель своим "большим другом" - и своим личным, и Соединенных Штатов.

Перед встречей с Меркель Байден написал в Twitter, что партнерство США и Германии - "железное" и страны планируют сотрудничать для решения общих проблем в последующие годы.

Читайте: Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

Автор: 

Байден Джо (2794) Германия (7036) Меркель Ангела (2125) США (27043)


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Топ комментарии
+9
Будут обсуждать как лучше лизнуть путинскую жопу?
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15.07.2021 23:13
+4
Чекаємо на неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!)))
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15.07.2021 23:26
+1
Они оба, случаем, не на крючке у Путина по своим грешкам? Гебист вряд ли изменил свои привычки.
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15.07.2021 23:26
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Будут обсуждать как лучше лизнуть путинскую жопу?
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15.07.2021 23:13 Ответить
Точно!
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16.07.2021 07:09 Ответить
===== Байден проводит встречу с Путиным
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15.07.2021 23:16 Ответить
Два старых дурака👎
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15.07.2021 23:21 Ответить
На Родине их нет! Koffer packen und liebe Heimat besuchen. Für immer.
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15.07.2021 23:58 Ответить
бывший среднюю азию республик отдали снова в совецкий союз . Один Азербайджан не согласился и Грузия , - вах . !
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15.07.2021 23:22 Ответить
Они оба, случаем, не на крючке у Путина по своим грешкам? Гебист вряд ли изменил свои привычки.
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15.07.2021 23:26 Ответить
Хай свої звички собі в дупу засуне !!!)))
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15.07.2021 23:28 Ответить
Да нет, пока что у него получается. Не удивлюсь, если у него и на наших политиков компромат есть. Не буду об именах.
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16.07.2021 09:12 Ответить
Чекаємо на неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!)))
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15.07.2021 23:26 Ответить
и вышли после встречи на совместную пресс - конференцию уже не Байден и Меркель, а озаБайден и озаМеркель...и выразили они всем желающим свою глубочайшую озаБоченность !
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15.07.2021 23:35 Ответить
Пральна! Цікаві коментарі! 😁 "Байден - старий дурень", "Меркель-пуцинський аґент"... Карочє - дружити тре з Китаєм! Нє? Схоже на тролів Подоляка. 😏
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15.07.2021 23:45 Ответить
А інших думок не виникає, наприклад реально оцінювати їхню політику у ставленні до України?
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16.07.2021 01:12 Ответить
А я про нереально політику? Ти теж за СіЦзвньпіня? А у дзеркало не пробував дивитися? Звичайно, це Байден і Меркель винні, що наш головний зебоба ніхреа не робить з прописаного у двосторонніх угодах для реформування країни.
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16.07.2021 08:24 Ответить
Зустріч повинна показати живого Леоніда Ілліча.
Більше ніякої мети.
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16.07.2021 00:12 Ответить
Так і є... "Сиськи сраны". В смысле -социалистические страны...
К этому всё ближе...
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16.07.2021 01:18 Ответить
Дуже сподіваюся що вони будуть думати за інтереси держави Україна а не про неадекватність Зе!🤬
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16.07.2021 00:13 Ответить
Вважаю, що Ваші надії марні.

"Своя рубашка ближе к телу".
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16.07.2021 01:21 Ответить
Пока Меркель и Байден обсуждают свои вопросы, Зе разминается на рояле перед выступлением.
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16.07.2021 05:35 Ответить
Видно Байден і Меркель зустрілися щоб чесно по братськи поділити криваві кремлівські срібняки для Юд від )(уйла. Чесно зароблені за просування вонючого кацапського "Північного потоку -2". І Меркель звичайно вимагає що повинна отримати більше цих срібняків, але немало їх потрапить і Байдену. Виграють від цього потоку і кремлівські фашисти )(уйла.
Адже після його запуску в паРашу хлунуть мільярди євро і доларів які так потрібні їй для ведення своїх дуже затратних кривавих окупаційних війн по всьому світу і в Україні.
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16.07.2021 06:28 Ответить
Сейчас идет последний раунд согласования кластеров Макрона по вассализации Украины под путина.Все согласилились,даже наш гарант.Байден пока сомневается.В этом смысл этих встреч.Аваков это чует.Самое смешное,что это все в открытом доступе,но на это пока не обращают внимания.
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16.07.2021 06:42 Ответить
коммунист байден получает инструкции от товарища ГромыкоБайден проводить зустріч із Меркель - Цензор.НЕТ 9457
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16.07.2021 07:12 Ответить
 
 