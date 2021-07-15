Байден проводить зустріч із Меркель
Президент США Джо Байден приймає в Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".
Зустріч проходить в Овальному кабінеті.
За словами журналіста CNN, Байден назвав Меркель своїм "великим другом" - і своїм особистим, і Сполучених Штатів.
Перед зустріччю з Меркель Байден написав у Twitter, що партнерство США і Німеччини - "залізне" і країни планують співпрацювати для вирішення спільних проблем у наступні роки.
Топ коментарі
+9 Артем Шаборонко
показати весь коментар15.07.2021 23:13 Посилання
+4 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар15.07.2021 23:26 Посилання
+1 Ольга Тарасенко #225222
показати весь коментар15.07.2021 23:26 Посилання
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Більше ніякої мети.
К этому всё ближе...
"Своя рубашка ближе к телу".
Адже після його запуску в паРашу хлунуть мільярди євро і доларів які так потрібні їй для ведення своїх дуже затратних кривавих окупаційних війн по всьому світу і в Україні.