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Байден проводить зустріч із Меркель

Байден проводить зустріч із Меркель

Президент США Джо Байден приймає в Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Зустріч проходить в Овальному кабінеті.

За словами журналіста CNN, Байден назвав Меркель своїм "великим другом" - і своїм особистим, і Сполучених Штатів.

Перед зустріччю з Меркель Байден написав у Twitter, що партнерство США і Німеччини - "залізне" і країни планують співпрацювати для вирішення спільних проблем у наступні роки.

Читайте також: Байден і Меркель за підсумками переговорів не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2", - представник Білого дому

Автор: 

Байден Джо (2892) Німеччина (7441) Меркель Ангела (1139) США (23290)


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Топ коментарі
+9
Будут обсуждать как лучше лизнуть путинскую жопу?
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15.07.2021 23:13
+4
Чекаємо на неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!)))
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15.07.2021 23:26
+1
Они оба, случаем, не на крючке у Путина по своим грешкам? Гебист вряд ли изменил свои привычки.
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15.07.2021 23:26
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Будут обсуждать как лучше лизнуть путинскую жопу?
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15.07.2021 23:13 Відповісти
Точно!
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16.07.2021 07:09 Відповісти
===== Байден проводит встречу с Путиным
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15.07.2021 23:16 Відповісти
Два старых дурака👎
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15.07.2021 23:21 Відповісти
На Родине их нет! Koffer packen und liebe Heimat besuchen. Für immer.
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15.07.2021 23:58 Відповісти
бывший среднюю азию республик отдали снова в совецкий союз . Один Азербайджан не согласился и Грузия , - вах . !
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15.07.2021 23:22 Відповісти
Они оба, случаем, не на крючке у Путина по своим грешкам? Гебист вряд ли изменил свои привычки.
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15.07.2021 23:26 Відповісти
Хай свої звички собі в дупу засуне !!!)))
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15.07.2021 23:28 Відповісти
Да нет, пока что у него получается. Не удивлюсь, если у него и на наших политиков компромат есть. Не буду об именах.
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16.07.2021 09:12 Відповісти
Чекаємо на неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!)))
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15.07.2021 23:26 Відповісти
и вышли после встречи на совместную пресс - конференцию уже не Байден и Меркель, а озаБайден и озаМеркель...и выразили они всем желающим свою глубочайшую озаБоченность !
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15.07.2021 23:35 Відповісти
Пральна! Цікаві коментарі! 😁 "Байден - старий дурень", "Меркель-пуцинський аґент"... Карочє - дружити тре з Китаєм! Нє? Схоже на тролів Подоляка. 😏
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15.07.2021 23:45 Відповісти
А інших думок не виникає, наприклад реально оцінювати їхню політику у ставленні до України?
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16.07.2021 01:12 Відповісти
А я про нереально політику? Ти теж за СіЦзвньпіня? А у дзеркало не пробував дивитися? Звичайно, це Байден і Меркель винні, що наш головний зебоба ніхреа не робить з прописаного у двосторонніх угодах для реформування країни.
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16.07.2021 08:24 Відповісти
Зустріч повинна показати живого Леоніда Ілліча.
Більше ніякої мети.
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16.07.2021 00:12 Відповісти
Так і є... "Сиськи сраны". В смысле -социалистические страны...
К этому всё ближе...
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16.07.2021 01:18 Відповісти
Дуже сподіваюся що вони будуть думати за інтереси держави Україна а не про неадекватність Зе!🤬
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16.07.2021 00:13 Відповісти
Вважаю, що Ваші надії марні.

"Своя рубашка ближе к телу".
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16.07.2021 01:21 Відповісти
Пока Меркель и Байден обсуждают свои вопросы, Зе разминается на рояле перед выступлением.
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16.07.2021 05:35 Відповісти
Видно Байден і Меркель зустрілися щоб чесно по братськи поділити криваві кремлівські срібняки для Юд від )(уйла. Чесно зароблені за просування вонючого кацапського "Північного потоку -2". І Меркель звичайно вимагає що повинна отримати більше цих срібняків, але немало їх потрапить і Байдену. Виграють від цього потоку і кремлівські фашисти )(уйла.
Адже після його запуску в паРашу хлунуть мільярди євро і доларів які так потрібні їй для ведення своїх дуже затратних кривавих окупаційних війн по всьому світу і в Україні.
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16.07.2021 06:28 Відповісти
Сейчас идет последний раунд согласования кластеров Макрона по вассализации Украины под путина.Все согласилились,даже наш гарант.Байден пока сомневается.В этом смысл этих встреч.Аваков это чует.Самое смешное,что это все в открытом доступе,но на это пока не обращают внимания.
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16.07.2021 06:42 Відповісти
коммунист байден получает инструкции от товарища ГромыкоБайден проводить зустріч із Меркель - Цензор.НЕТ 9457
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16.07.2021 07:12 Відповісти
 
 