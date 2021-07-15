Байден проводить зустріч із Меркель

Президент США Джо Байден приймає в Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Зустріч проходить в Овальному кабінеті.

За словами журналіста CNN, Байден назвав Меркель своїм "великим другом" - і своїм особистим, і Сполучених Штатів.

Перед зустріччю з Меркель Байден написав у Twitter, що партнерство США і Німеччини - "залізне" і країни планують співпрацювати для вирішення спільних проблем у наступні роки.

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