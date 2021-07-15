Украина направит в Конго 40 миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении национального персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру, - Зеленский