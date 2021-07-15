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Украина направит в Конго 40 миротворцев

Украина направит в Конго 40 миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении национального персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Конго (79) миротворцы (1182)


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Топ комментарии
+3
Вы даже не представляете какого звания офицеры туда едут в качестве простого механика вертолета...
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16.07.2021 00:08
+1
шото мене кажется, шо там АТОшников не будет...поедут правильные пацаны бабло зарабатывать и льготы
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15.07.2021 23:59
+1
Снімєт с Домбаса, бо в Конго вони потрібніші, чи просто махнеться миротворцями з ООН?
Може б туди ще вкрай непотрібні бойові гелікоптери відправити - на додаток до тих 24-х, які "стерлися" у миротворчих місіях, так і не повернувшись в Україну?
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16.07.2021 00:21
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Правила форума Совет форумчан
шото мене кажется, шо там АТОшников не будет...поедут правильные пацаны бабло зарабатывать и льготы
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15.07.2021 23:59 Ответить
Вы даже не представляете какого звания офицеры туда едут в качестве простого механика вертолета...
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16.07.2021 00:08 Ответить
Снімєт с Домбаса, бо в Конго вони потрібніші, чи просто махнеться миротворцями з ООН?
Може б туди ще вкрай непотрібні бойові гелікоптери відправити - на додаток до тих 24-х, які "стерлися" у миротворчих місіях, так і не повернувшись в Україну?
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16.07.2021 00:21 Ответить
Цікаві у фас підрахунки. Маєте перший рівень доступу?
Про який "експорт миротворців" взагалі може йти мова, коли в країні війна, а влада добивається допомоги чужих миротворців для вирішення пов'язаних з тією війною проблем?
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16.07.2021 00:54 Ответить
Я просто маю розум. Україна мусить відправляти своїх миротворців в інші країни, якщо хоче допомоги для себе. Так робила Польща, так робила Литва.
І отримала статус "надійного партнера НАТО", пізніше вступивши в цю організацію.
У мене все...
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16.07.2021 08:02 Ответить
То це ваш розум вам підказує, який відсоток військових задіяний зараз у захисті України?
А коли це Польща, чи Литва, втративши внаслідок військової агресії частину території, відправляли кудись своїх вояків? Ви часом не Янека та Шаріка з армії Андерса маєте на увазі?
Вам, патріотам українського закордоння, все одно, що буде з Україною - лиш би самим безвіз отримати та до "надійного партнерства" добігти...
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16.07.2021 16:51 Ответить
Мізків, бачу, замало. Ще й приписав мене до якихось "патріотів українського закордоння". Аналізуй інформацію і ДУМАЙ...
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18.07.2021 15:24 Ответить
Давай спершу ти спробуй подумати. Якщо зумієш, звісно...
Ато писати всяку хвігню про те, що і хто робив, будучи біспанятія стосовно того, хто чого не робив та ще й ігноруючи реальну ситуації в Україні, можуть тільки патріоти закордоння.
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18.07.2021 23:36 Ответить
У тебе, я бачу не виходить думати...
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19.07.2021 12:11 Ответить
У тебе навіть бачити не виходить...
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20.07.2021 00:43 Ответить
ДУМАЙ...
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20.07.2021 01:17 Ответить
***, как же оно задолбало...
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16.07.2021 05:57 Ответить
Україна направить у ДР Конго 40 миротворців - Цензор.НЕТ 9367
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16.07.2021 06:02 Ответить
Найти 40 негритят и отправить туда.
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16.07.2021 06:31 Ответить
...но, ведь тама опасно:
В Африке акулы
В Африке гориллы
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут они вас
Бить и обижать
Не ходите миротворцы
В Африку гулять
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16.07.2021 06:34 Ответить
а если туда отправить весь ОП ! + главный беданосец зеля.
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16.07.2021 09:25 Ответить
Тогда Конго затопит лавой вулкана, зальёт цунами и снесёт торнадо. Кароче, не будет Конго
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16.07.2021 10:20 Ответить
 
 