Україна направить у ДР Конго 40 миротворців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Направити для участі України в Місії Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал з числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України загальною чисельністю до 20 осіб", - сказано в документі.

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