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Україна направить у ДР Конго 40 миротворців

Україна направить у ДР Конго 40 миротворців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Направити для участі України в Місії Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал з числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України загальною чисельністю до 20 осіб", - сказано в документі.

Читайте також: Українських миротворців у ДР Конго стане більше, - Данілов

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Конго (44) миротворці (856)


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Топ коментарі
+3
Вы даже не представляете какого звания офицеры туда едут в качестве простого механика вертолета...
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16.07.2021 00:08
+1
шото мене кажется, шо там АТОшников не будет...поедут правильные пацаны бабло зарабатывать и льготы
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15.07.2021 23:59
+1
Снімєт с Домбаса, бо в Конго вони потрібніші, чи просто махнеться миротворцями з ООН?
Може б туди ще вкрай непотрібні бойові гелікоптери відправити - на додаток до тих 24-х, які "стерлися" у миротворчих місіях, так і не повернувшись в Україну?
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16.07.2021 00:21
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шото мене кажется, шо там АТОшников не будет...поедут правильные пацаны бабло зарабатывать и льготы
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15.07.2021 23:59 Відповісти
Вы даже не представляете какого звания офицеры туда едут в качестве простого механика вертолета...
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16.07.2021 00:08 Відповісти
Снімєт с Домбаса, бо в Конго вони потрібніші, чи просто махнеться миротворцями з ООН?
Може б туди ще вкрай непотрібні бойові гелікоптери відправити - на додаток до тих 24-х, які "стерлися" у миротворчих місіях, так і не повернувшись в Україну?
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16.07.2021 00:21 Відповісти
Цікаві у фас підрахунки. Маєте перший рівень доступу?
Про який "експорт миротворців" взагалі може йти мова, коли в країні війна, а влада добивається допомоги чужих миротворців для вирішення пов'язаних з тією війною проблем?
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16.07.2021 00:54 Відповісти
Я просто маю розум. Україна мусить відправляти своїх миротворців в інші країни, якщо хоче допомоги для себе. Так робила Польща, так робила Литва.
І отримала статус "надійного партнера НАТО", пізніше вступивши в цю організацію.
У мене все...
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16.07.2021 08:02 Відповісти
То це ваш розум вам підказує, який відсоток військових задіяний зараз у захисті України?
А коли це Польща, чи Литва, втративши внаслідок військової агресії частину території, відправляли кудись своїх вояків? Ви часом не Янека та Шаріка з армії Андерса маєте на увазі?
Вам, патріотам українського закордоння, все одно, що буде з Україною - лиш би самим безвіз отримати та до "надійного партнерства" добігти...
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16.07.2021 16:51 Відповісти
Мізків, бачу, замало. Ще й приписав мене до якихось "патріотів українського закордоння". Аналізуй інформацію і ДУМАЙ...
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18.07.2021 15:24 Відповісти
Давай спершу ти спробуй подумати. Якщо зумієш, звісно...
Ато писати всяку хвігню про те, що і хто робив, будучи біспанятія стосовно того, хто чого не робив та ще й ігноруючи реальну ситуації в Україні, можуть тільки патріоти закордоння.
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18.07.2021 23:36 Відповісти
У тебе, я бачу не виходить думати...
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19.07.2021 12:11 Відповісти
У тебе навіть бачити не виходить...
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20.07.2021 00:43 Відповісти
ДУМАЙ...
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20.07.2021 01:17 Відповісти
***, как же оно задолбало...
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16.07.2021 05:57 Відповісти
Україна направить у ДР Конго 40 миротворців - Цензор.НЕТ 9367
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16.07.2021 06:02 Відповісти
Найти 40 негритят и отправить туда.
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16.07.2021 06:31 Відповісти
...но, ведь тама опасно:
В Африке акулы
В Африке гориллы
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут они вас
Бить и обижать
Не ходите миротворцы
В Африку гулять
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16.07.2021 06:34 Відповісти
а если туда отправить весь ОП ! + главный беданосец зеля.
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16.07.2021 09:25 Відповісти
Тогда Конго затопит лавой вулкана, зальёт цунами и снесёт торнадо. Кароче, не будет Конго
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16.07.2021 10:20 Відповісти
 
 