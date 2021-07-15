Україна направить у ДР Конго 40 миротворців
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Направити для участі України в Місії Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал з числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України загальною чисельністю до 20 осіб", - сказано в документі.
Топ коментарі
+3 Сергей Гусаченко #482448
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+1 Речь Брежнева
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+1 Peterman Pinscher
показати весь коментар16.07.2021 00:21 Посилання
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Може б туди ще вкрай непотрібні бойові гелікоптери відправити - на додаток до тих 24-х, які "стерлися" у миротворчих місіях, так і не повернувшись в Україну?
Про який "експорт миротворців" взагалі може йти мова, коли в країні війна, а влада добивається допомоги чужих миротворців для вирішення пов'язаних з тією війною проблем?
І отримала статус "надійного партнера НАТО", пізніше вступивши в цю організацію.
У мене все...
А коли це Польща, чи Литва, втративши внаслідок військової агресії частину території, відправляли кудись своїх вояків? Ви часом не Янека та Шаріка з армії Андерса маєте на увазі?
Вам, патріотам українського закордоння, все одно, що буде з Україною - лиш би самим безвіз отримати та до "надійного партнерства" добігти...
Ато писати всяку хвігню про те, що і хто робив, будучи біспанятія стосовно того, хто чого не робив та ще й ігноруючи реальну ситуації в Україні, можуть тільки патріоти закордоння.
В Африке акулы
В Африке гориллы
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут они вас
Бить и обижать
Не ходите миротворцы
В Африку гулять