Сообщено о подозрении руководителю штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в "нарушение законов и обычаев войны" руководителю штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый после оккупации полуострова Россией в 2016 году возглавил "региональный штаб "Юнармии" г. Севастополь с целью подготовки детей основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях военно-патриотического воспитания для дальнейшей их службы в вооруженных силах РФ и других силовых ведомствах ", -говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что такие действия "нарушают законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51 (1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны с 1949 года".

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В случае, если суд признает вину военного комиссара, то ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.