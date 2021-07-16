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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Сообщено о подозрении руководителю штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе, - прокуратура АРК

Сообщено о подозрении руководителю штаба

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в "нарушение законов и обычаев войны" руководителю штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый после оккупации полуострова Россией в 2016 году возглавил "региональный штаб "Юнармии" г. Севастополь с целью подготовки детей основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях военно-патриотического воспитания для дальнейшей их службы в вооруженных силах РФ и других силовых ведомствах ", -говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что такие действия "нарушают законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51 (1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны с 1949 года".

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В случае, если суд признает вину военного комиссара, то ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Крым (26419) прокуратура (5027)


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Топ комментарии
+4
Сообщено о подозрении руководителю штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2025
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16.07.2021 07:31
+3
Школа падликов морозовых! Учат мамок с папками сдавать очередному Берии. Стишок как то обнаружил давних лет. Поёт танцует детвора---ликует пионерия! Сегодня в гости к ним зайдёт Лаврентий Палыч Берия!
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16.07.2021 01:01
+2
русское же. у него всегда есть кал в галифе. тьі-то чего переживаешь? дидьіваеватель?
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16.07.2021 04:42
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Школа падликов морозовых! Учат мамок с папками сдавать очередному Берии. Стишок как то обнаружил давних лет. Поёт танцует детвора---ликует пионерия! Сегодня в гости к ним зайдёт Лаврентий Палыч Берия!
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16.07.2021 01:01 Ответить
представляю, как этому руководителю штаба стало страшно, он там обкакался наверно весь, а почему его в санкционный список не включили ?
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16.07.2021 01:27 Ответить
русское же. у него всегда есть кал в галифе. тьі-то чего переживаешь? дидьіваеватель?
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16.07.2021 04:42 Ответить
А ты думал... Терь будет постоянно оглядываться в поисках замаскированного бандеровца в шлепанцах, карателя и исполнителя приговора...
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16.07.2021 10:28 Ответить
сообщите Куйлу о Методах Агрессии и ведении Войны. Смысл такой же) Но Записывать Каждое Проросийское Лицо Обязаны штоб расстрелять . и Это будет как Путин сдохнет Сразу....Я бы сразу записала Клоуна ЗЕленого к Стенке...ну Я не Гражданка Украины поэтому тока пишу)
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16.07.2021 03:00 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&tbm=isch&ved=2*********************************-cCegQIABAA&oq=%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&gs_lcp=********************************************************************************************************************************************&sclient=img&ei=gPLwYNiYKM_tqgHLhJyoCw путлерюгент во всей красе
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16.07.2021 05:45 Ответить
http://gazeta-dm.com/articles/media/2020/9/3/*********-putyovka-v-zhizn/ ЮНАРМИЯ - ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
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16.07.2021 05:50 Ответить
дедываяваленок получит орден с закруткой
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16.07.2021 06:42 Ответить
на спине
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16.07.2021 08:01 Ответить
Сообщено о подозрении руководителю штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2025
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16.07.2021 07:31 Ответить
Варто придуркам нагадать чим закінчив Бальдур фон Ширах!
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16.07.2021 07:59 Ответить
 
 