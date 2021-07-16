Повідомлено про підозру керівнику штабу "Юнармії" в окупованому Севастополі, - прокуратура АРК
Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру в "порушенні законів і звичаїв війни" керівнику штабу "Юнармії" в окупованому Севастополі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний після окупації півострова Росією в 2016 році "очолив" регіональний штаб "Юнармії" м. Севастополя з метою підготовки дітей основам військової служби в освітніх установах і навчальних закладах військово-патріотичного виховання для подальшої їх служби в збройних силах РФ та інших силових відомствах", – сказано в повідомленні.
У Прокуратурі зазначили, що такі дії "порушують закони і звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу до армії цивільного населення, заборонена статтею 51 (1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року".
У разі, якщо суд визнає провину військового комісара, то йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль