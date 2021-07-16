УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5535 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
4 462 15

Повідомлено про підозру керівнику штабу "Юнармії" в окупованому Севастополі, - прокуратура АРК

Повідомлено про підозру керівнику штабу

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру в "порушенні законів і звичаїв війни" керівнику штабу "Юнармії" в окупованому Севастополі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний після окупації півострова Росією в 2016 році "очолив" регіональний штаб "Юнармії" м. Севастополя з метою підготовки дітей основам військової служби в освітніх установах і навчальних закладах військово-патріотичного виховання для подальшої їх служби в збройних силах РФ та інших силових відомствах", – сказано в повідомленні.

У Прокуратурі зазначили, що такі дії "порушують закони і звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу до армії цивільного населення, заборонена статтею 51 (1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК повідомила про підозру учасникам "самооборони Криму" Зозулі та Зайчинському

У разі, якщо суд визнає провину військового комісара, то йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Автор: 

Крим (14183) прокуратура (3694)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Сообщено о подозрении руководителю штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2025
показати весь коментар
16.07.2021 07:31
+3
Школа падликов морозовых! Учат мамок с папками сдавать очередному Берии. Стишок как то обнаружил давних лет. Поёт танцует детвора---ликует пионерия! Сегодня в гости к ним зайдёт Лаврентий Палыч Берия!
показати весь коментар
16.07.2021 01:01
+2
русское же. у него всегда есть кал в галифе. тьі-то чего переживаешь? дидьіваеватель?
показати весь коментар
16.07.2021 04:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Школа падликов морозовых! Учат мамок с папками сдавать очередному Берии. Стишок как то обнаружил давних лет. Поёт танцует детвора---ликует пионерия! Сегодня в гости к ним зайдёт Лаврентий Палыч Берия!
показати весь коментар
16.07.2021 01:01 Відповісти
представляю, как этому руководителю штаба стало страшно, он там обкакался наверно весь, а почему его в санкционный список не включили ?
показати весь коментар
16.07.2021 01:27 Відповісти
русское же. у него всегда есть кал в галифе. тьі-то чего переживаешь? дидьіваеватель?
показати весь коментар
16.07.2021 04:42 Відповісти
А ты думал... Терь будет постоянно оглядываться в поисках замаскированного бандеровца в шлепанцах, карателя и исполнителя приговора...
показати весь коментар
16.07.2021 10:28 Відповісти
сообщите Куйлу о Методах Агрессии и ведении Войны. Смысл такой же) Но Записывать Каждое Проросийское Лицо Обязаны штоб расстрелять . и Это будет как Путин сдохнет Сразу....Я бы сразу записала Клоуна ЗЕленого к Стенке...ну Я не Гражданка Украины поэтому тока пишу)
показати весь коментар
16.07.2021 03:00 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&tbm=isch&ved=2*********************************-cCegQIABAA&oq=%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&gs_lcp=********************************************************************************************************************************************&sclient=img&ei=gPLwYNiYKM_tqgHLhJyoCw путлерюгент во всей красе
показати весь коментар
16.07.2021 05:45 Відповісти
http://gazeta-dm.com/articles/media/2020/9/3/*********-putyovka-v-zhizn/ ЮНАРМИЯ - ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
показати весь коментар
16.07.2021 05:50 Відповісти
дедываяваленок получит орден с закруткой
показати весь коментар
16.07.2021 06:42 Відповісти
на спине
показати весь коментар
16.07.2021 08:01 Відповісти
Сообщено о подозрении руководителю штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2025
показати весь коментар
16.07.2021 07:31 Відповісти
Варто придуркам нагадать чим закінчив Бальдур фон Ширах!
показати весь коментар
16.07.2021 07:59 Відповісти
 
 