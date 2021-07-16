Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у 4 украинцев, - ЦОЗ
По состоянию на 13 июля штамм коронавируса "Дельта", который считается более опасным, чем другие, обнаружили у четырех украинцев. Специалисты прогнозируют, что штамм может быстро распространиться по Украине летом-осенью и вызвать новую волну эпидемии COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Мутации коронавируса, характерные для штамма "Дельта", Институт молекулярной биологии и генетики подтвердил 13 июля у двух людей из Ужгорода. У них отобрали образцы в течение 21 мая-24 июня, уточнили в ЦОС.
Еще раньше, 23 июня, министерство здравоохранения сообщило о двух больных COVID-19, вызванный штаммом "Дельта". Как показал биоинформатический анализ, происхождение штамма - из стран Европы и России.
Центр общественного здоровья прогнозирует, что новая волна эпидемии COVID-19 может произойти уже осенью. "Однако если население не будет соблюдать элементарные противоэпидемических требований - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше", - добавляют там.
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- Послушай, я боюсь уколов!!!, давай мы лучше просто так умрем !?
Обвинил коронобесов в зговоре и на фактах док иследованиями за 30 лет что вакцинированые дети болеют чаще в три раза. Он за провереную вакцину но считает что вакцинация это экстреный случай когда другого выхода нет.