РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10469 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 181 28

Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у 4 украинцев, - ЦОЗ

Штамм коронавируса

По состоянию на 13 июля штамм коронавируса "Дельта", который считается более опасным, чем другие, обнаружили у четырех украинцев. Специалисты прогнозируют, что штамм может быстро распространиться по Украине летом-осенью и вызвать новую волну эпидемии COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Мутации коронавируса, характерные для штамма "Дельта", Институт молекулярной биологии и генетики подтвердил 13 июля у двух людей из Ужгорода. У них отобрали образцы в течение 21 мая-24 июня, уточнили в ЦОС.

Еще раньше, 23 июня, министерство здравоохранения сообщило о двух больных COVID-19, вызванный штаммом "Дельта". Как показал биоинформатический анализ, происхождение штамма - из стран Европы и России.

Центр общественного здоровья прогнозирует, что новая волна эпидемии COVID-19 может произойти уже осенью. "Однако если население не будет соблюдать элементарные противоэпидемических требований - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше", - добавляют там.

Также читайте: Ляшко о подготовке к распространению "дельты": Будет поставлен секвенатор и закуплены тесты для диагностики данного штамма

Автор: 

карантин (16729) Перу (34) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Молодцы. Готовьте к осени гробы и могилы и лохдаун. А нужно было всего лишь установить карантин на границе и перекрыть границу с Рашкой и другими странами у которых разгар епидемии.
показать весь комментарий
16.07.2021 00:52
+5
Одно , шо можно сказать, дельта распространяется молниеносно. Тока максимальная самоизоляция + рекомендации врачей. И о ДА, кацапобордер немедленно закрыть, иначе осенью - перевыборы (ковидники взбунтуют).
показать весь комментарий
16.07.2021 00:44
+3
У жовтнi буде капэць.
показать весь комментарий
16.07.2021 00:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одно , шо можно сказать, дельта распространяется молниеносно. Тока максимальная самоизоляция + рекомендации врачей. И о ДА, кацапобордер немедленно закрыть, иначе осенью - перевыборы (ковидники взбунтуют).
показать весь комментарий
16.07.2021 00:44 Ответить
У жовтнi буде капэць.
показать весь комментарий
16.07.2021 00:48 Ответить
Молодцы. Готовьте к осени гробы и могилы и лохдаун. А нужно было всего лишь установить карантин на границе и перекрыть границу с Рашкой и другими странами у которых разгар епидемии.
показать весь комментарий
16.07.2021 00:52 Ответить
Готовьте к осени гробы и могилы и лохдаун - иди лечись уже сейчас!
показать весь комментарий
16.07.2021 01:39 Ответить
им то как раз нужна пандемия
Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у 4 украинцев, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5676
показать весь комментарий
16.07.2021 05:02 Ответить
Даже самопровозглашенному «чемпиону мира по вакцинации» Израилю теперь снова приходится бороться с быстро растущей заболеваемостью коронавирусом . Страна ищет не только новые пути выхода из дилеммы, связанной с дельта-вариантом вируса, но и виновных в возвращении угрозы. (с) .. а что говорить о Нас !? 4 человека всего больных !? Не верю !!! У вируса своя математика по заболевшим-умершим, и скоро мы реально узнаем-увидим(по очередям в больницы, на кремацию) цифры и окуеем...А власть нам как выйти из этого круга ничего предложить не может - кроме локдауна и вакцинации (хотя и то и другое до писты)!!
показать весь комментарий
16.07.2021 01:02 Ответить
Пошли с котом мы на прививку, и мне тут Мурзик говорит ;

- Послушай, я боюсь уколов!!!, давай мы лучше просто так умрем !?
показать весь комментарий
16.07.2021 01:06 Ответить
Четыре носителя, не потому, что их четыре, а потому что всего четыре материала было отправлено на анализ в Европу. Своей то лаборатории нет. Нищие мы.
показать весь комментарий
16.07.2021 07:43 Ответить
4? Та тіки Голубовська 2-х знайшла. Шукайте швидше, восени карантин треба обґрунтувати.
показать весь комментарий
16.07.2021 01:27 Ответить
Твої однодумці в РФ штабелями дохнуть.
показать весь комментарий
16.07.2021 08:13 Ответить
А чому не твої? Це ж ти - проваксер.
показать весь комментарий
16.07.2021 09:35 Ответить
Я про любителів урінотерапії та бабок шептух типу тебе.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:32 Ответить
Я про любителів смоктати члени типу тебе.
показать весь комментарий
17.07.2021 11:29 Ответить
крупнейшая афера человечества, после религии!
показать весь комментарий
16.07.2021 01:42 Ответить
Я вас умоляю. Самая крупная афера человечества - это нарабсея без бога в животе, со своим спутником-5, от которого толку, шо с козла молока, еще и с побочными раковыми эффектами.
показать весь комментарий
16.07.2021 03:31 Ответить
Заранее приготовленное химическое оружие распыляемое мировым правительством через воздух.К такому выводу пришла группа ученых на заседании в России.Об этом поведал участник этой группы медик И.Шихлинский (сейчас перебрался в Баку).Получается они где захотят там и распылят новые (приготовленные зарание) штаммы.Они от нас не отстанут, пока поносу не получат.Вчера от 2-й прививки (1-я месяц назад) разорвало печень нефтянику Эхтибару Бахшалиеву(10 дней в больнице не помогли).
показать весь комментарий
16.07.2021 05:30 Ответить
а ведь падлюки завезшие ДЕЛЬТУ имеют адреса и фамилии!
показать весь комментарий
16.07.2021 06:09 Ответить
І найголовніше є направлення звідки. І шото підказує шо то параша.
показать весь комментарий
16.07.2021 07:05 Ответить
Да, так и есть. Любители русского мира привезли.
показать весь комментарий
16.07.2021 07:40 Ответить
Люк монтье вирусолог Нобелевский лауриат все уже сказал . Вакцинация во время эпидемии это преступление и через два года вакцинированые получат наслидки и мутацию вируса.
Обвинил коронобесов в зговоре и на фактах док иследованиями за 30 лет что вакцинированые дети болеют чаще в три раза. Он за провереную вакцину но считает что вакцинация это экстреный случай когда другого выхода нет.
показать весь комментарий
16.07.2021 07:02 Ответить
Обнаружен у четырех? Это столько анализов было отправлено в Европу. Мы ведь сами определять не можем. Кошти есть только на зарплаты чиновников и Набсоветы. Лабораторию купить не можем - нищие.
показать весь комментарий
16.07.2021 07:38 Ответить
Британські вчені дослідили, що супружні пари займаються сексом з більшим задоволенням, якщо за нимим не спостерігають британські вчені.
показать весь комментарий
16.07.2021 07:53 Ответить
Лауреат Нобелевской премии по медицине за 2008 год за открытие ВИЧ профессор Люк Монтанье считает вакцинацию от COVID-19 преступлением против человечества. Ее последствия непредсказуемы, но проявятся через 2-3 года...
показать весь комментарий
16.07.2021 07:56 Ответить
Монтанье выдвинул несколько спорных и непроверенных заявлений, касающихся https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-vax вакцинации и https://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy гомеопатии . https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Bast-6 [6] В 2017 году 106 академических ученых написали открытое письмо, «призывая [Монтанье] к порядку». В письме говорилось: «Мы, ученые-медики, не можем согласиться с тем, что один из наших коллег использует свою Нобелевскую премию [статус] для распространения опасной информации о здоровье за ​​пределами своей области знаний». https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Connexion-7 [7]
показать весь комментарий
16.07.2021 10:42 Ответить
Напомнило возмущение съездов КПСС в адрес Сахарова...
показать весь комментарий
29.07.2021 22:01 Ответить
А мне деятельность Монтанье напомнила деятельность Лысенко. Он тоже лженаукой увлекался...
показать весь комментарий
29.07.2021 22:04 Ответить
Цікаво побачити офіційну відповідь , а не блаблабла .
показать весь комментарий
16.07.2021 09:02 Ответить
 
 