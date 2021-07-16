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Новини Коронавірус і карантин
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Штам коронавірусу "Дельта" виявлено у 4 українців, - ЦГЗ

Штам коронавірусу

Станом на 13 липня штам коронавірусу "Дельта", який вважається більш небезпечним, ніж інші, виявили у чотирьох українців. Фахівці прогнозують, що штам може швидко поширитися по Україні влітку-восени і спричинити нову хвилю епідемії COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Мутації коронавірусу, характерні для штаму "Дельта", Інститут молекулярної біології та генетики підтвердив 13 липня у двох людей з Ужгорода. У них відібрали зразки протягом 21 травня - 24 червня, уточнили в ЦГЗ.

Ще раніше, 23 червня, Міністерство охорони здоров'я повідомило про двох хворих на COVID-19, викликаний штамом "Дельта". Як показав біоінформатичний аналіз, походження штаму - з країн Європи та Росії.

Центр громадського здоров'я прогнозує, що нова хвиля епідемії COVID-19 може статися вже восени. "Однак якщо населення не буде дотримуватися елементарних протиепідемічних вимог - носіння масок і дотримання дистанції - підйом захворюваності може статися і раніше", - додають там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про повторну вакцинацію від COVID-19: Можливий або повторний курс з двох, або третя бустерна доза

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Топ коментарі
+12
Молодцы. Готовьте к осени гробы и могилы и лохдаун. А нужно было всего лишь установить карантин на границе и перекрыть границу с Рашкой и другими странами у которых разгар епидемии.
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16.07.2021 00:52
+5
Одно , шо можно сказать, дельта распространяется молниеносно. Тока максимальная самоизоляция + рекомендации врачей. И о ДА, кацапобордер немедленно закрыть, иначе осенью - перевыборы (ковидники взбунтуют).
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16.07.2021 00:44
+3
У жовтнi буде капэць.
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16.07.2021 00:48
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Одно , шо можно сказать, дельта распространяется молниеносно. Тока максимальная самоизоляция + рекомендации врачей. И о ДА, кацапобордер немедленно закрыть, иначе осенью - перевыборы (ковидники взбунтуют).
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16.07.2021 00:44 Відповісти
У жовтнi буде капэць.
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16.07.2021 00:48 Відповісти
Молодцы. Готовьте к осени гробы и могилы и лохдаун. А нужно было всего лишь установить карантин на границе и перекрыть границу с Рашкой и другими странами у которых разгар епидемии.
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16.07.2021 00:52 Відповісти
Готовьте к осени гробы и могилы и лохдаун - иди лечись уже сейчас!
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16.07.2021 01:39 Відповісти
им то как раз нужна пандемия
Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у 4 украинцев, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5676
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16.07.2021 05:02 Відповісти
Даже самопровозглашенному «чемпиону мира по вакцинации» Израилю теперь снова приходится бороться с быстро растущей заболеваемостью коронавирусом . Страна ищет не только новые пути выхода из дилеммы, связанной с дельта-вариантом вируса, но и виновных в возвращении угрозы. (с) .. а что говорить о Нас !? 4 человека всего больных !? Не верю !!! У вируса своя математика по заболевшим-умершим, и скоро мы реально узнаем-увидим(по очередям в больницы, на кремацию) цифры и окуеем...А власть нам как выйти из этого круга ничего предложить не может - кроме локдауна и вакцинации (хотя и то и другое до писты)!!
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16.07.2021 01:02 Відповісти
Пошли с котом мы на прививку, и мне тут Мурзик говорит ;

- Послушай, я боюсь уколов!!!, давай мы лучше просто так умрем !?
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16.07.2021 01:06 Відповісти
Четыре носителя, не потому, что их четыре, а потому что всего четыре материала было отправлено на анализ в Европу. Своей то лаборатории нет. Нищие мы.
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16.07.2021 07:43 Відповісти
4? Та тіки Голубовська 2-х знайшла. Шукайте швидше, восени карантин треба обґрунтувати.
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16.07.2021 01:27 Відповісти
Твої однодумці в РФ штабелями дохнуть.
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16.07.2021 08:13 Відповісти
А чому не твої? Це ж ти - проваксер.
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16.07.2021 09:35 Відповісти
Я про любителів урінотерапії та бабок шептух типу тебе.
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16.07.2021 19:32 Відповісти
Я про любителів смоктати члени типу тебе.
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17.07.2021 11:29 Відповісти
крупнейшая афера человечества, после религии!
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16.07.2021 01:42 Відповісти
Я вас умоляю. Самая крупная афера человечества - это нарабсея без бога в животе, со своим спутником-5, от которого толку, шо с козла молока, еще и с побочными раковыми эффектами.
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16.07.2021 03:31 Відповісти
Заранее приготовленное химическое оружие распыляемое мировым правительством через воздух.К такому выводу пришла группа ученых на заседании в России.Об этом поведал участник этой группы медик И.Шихлинский (сейчас перебрался в Баку).Получается они где захотят там и распылят новые (приготовленные зарание) штаммы.Они от нас не отстанут, пока поносу не получат.Вчера от 2-й прививки (1-я месяц назад) разорвало печень нефтянику Эхтибару Бахшалиеву(10 дней в больнице не помогли).
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16.07.2021 05:30 Відповісти
а ведь падлюки завезшие ДЕЛЬТУ имеют адреса и фамилии!
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16.07.2021 06:09 Відповісти
І найголовніше є направлення звідки. І шото підказує шо то параша.
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16.07.2021 07:05 Відповісти
Да, так и есть. Любители русского мира привезли.
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16.07.2021 07:40 Відповісти
Люк монтье вирусолог Нобелевский лауриат все уже сказал . Вакцинация во время эпидемии это преступление и через два года вакцинированые получат наслидки и мутацию вируса.
Обвинил коронобесов в зговоре и на фактах док иследованиями за 30 лет что вакцинированые дети болеют чаще в три раза. Он за провереную вакцину но считает что вакцинация это экстреный случай когда другого выхода нет.
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16.07.2021 07:02 Відповісти
Обнаружен у четырех? Это столько анализов было отправлено в Европу. Мы ведь сами определять не можем. Кошти есть только на зарплаты чиновников и Набсоветы. Лабораторию купить не можем - нищие.
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16.07.2021 07:38 Відповісти
Британські вчені дослідили, що супружні пари займаються сексом з більшим задоволенням, якщо за нимим не спостерігають британські вчені.
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16.07.2021 07:53 Відповісти
Лауреат Нобелевской премии по медицине за 2008 год за открытие ВИЧ профессор Люк Монтанье считает вакцинацию от COVID-19 преступлением против человечества. Ее последствия непредсказуемы, но проявятся через 2-3 года...
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16.07.2021 07:56 Відповісти
Монтанье выдвинул несколько спорных и непроверенных заявлений, касающихся https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-vax вакцинации и https://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy гомеопатии . https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Bast-6 [6] В 2017 году 106 академических ученых написали открытое письмо, «призывая [Монтанье] к порядку». В письме говорилось: «Мы, ученые-медики, не можем согласиться с тем, что один из наших коллег использует свою Нобелевскую премию [статус] для распространения опасной информации о здоровье за ​​пределами своей области знаний». https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Connexion-7 [7]
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16.07.2021 10:42 Відповісти
Напомнило возмущение съездов КПСС в адрес Сахарова...
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29.07.2021 22:01 Відповісти
А мне деятельность Монтанье напомнила деятельность Лысенко. Он тоже лженаукой увлекался...
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29.07.2021 22:04 Відповісти
Цікаво побачити офіційну відповідь , а не блаблабла .
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16.07.2021 09:02 Відповісти
 
 