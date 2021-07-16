Штам коронавірусу "Дельта" виявлено у 4 українців, - ЦГЗ

Станом на 13 липня штам коронавірусу "Дельта", який вважається більш небезпечним, ніж інші, виявили у чотирьох українців. Фахівці прогнозують, що штам може швидко поширитися по Україні влітку-восени і спричинити нову хвилю епідемії COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Мутації коронавірусу, характерні для штаму "Дельта", Інститут молекулярної біології та генетики підтвердив 13 липня у двох людей з Ужгорода. У них відібрали зразки протягом 21 травня - 24 червня, уточнили в ЦГЗ.

Ще раніше, 23 червня, Міністерство охорони здоров'я повідомило про двох хворих на COVID-19, викликаний штамом "Дельта". Як показав біоінформатичний аналіз, походження штаму - з країн Європи та Росії.

Центр громадського здоров'я прогнозує, що нова хвиля епідемії COVID-19 може статися вже восени. "Однак якщо населення не буде дотримуватися елементарних протиепідемічних вимог - носіння масок і дотримання дистанції - підйом захворюваності може статися і раніше", - додають там.

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