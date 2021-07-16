Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден

Во время совместной пресс конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом он заявил на совместной пресс конференции с Меркель.

Байден заявил: "О "Северном потока-2", Ангела Меркель и я убеждены, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы заставлять соседей, или им угрожать".

""На время моего вступления в должность,"Северный поток-2" был на 90% завершен, поэтому введение следующих санций не казалось целесообразным" ... стоило работать с Германией над шагами в случае, "если Россия прибегнет к шантажу Украины", - заявил Джо Байден.

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