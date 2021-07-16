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Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден

Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден

Во время совместной пресс конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом он заявил на совместной пресс конференции с Меркель.

Байден заявил: "О "Северном потока-2", Ангела Меркель и я убеждены, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы заставлять соседей, или им угрожать".

""На время моего вступления в должность,"Северный поток-2" был на 90% завершен, поэтому введение следующих санций не казалось целесообразным" ... стоило работать с Германией над шагами в случае, "если Россия прибегнет к шантажу Украины", - заявил Джо Байден.

Также читайте: Байден проводит встречу с Меркель

Автор: 

Байден Джо (2794) Меркель Ангела (2125) Северный поток (1457)


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Топ комментарии
+8
Ой лихо! Та вони ж не знали! Тепер то канєшно не будуть. Що ж їм раніше ніхто не сказав?... Тошно читати таке вже скільки років підряд...
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16.07.2021 01:06
+7
Они или дебилы, или нас держат за дебилов !? На кого этот высер вообще рассчитан !? пздц
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16.07.2021 01:09
+4
ху...ло делает много всего такого, чего "не должен делать". и обеспокоенности и призывы не делать этого он на фуфельнике вертел. хватит еге увещевать! плешивый подонок понимает только язык силы
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16.07.2021 01:03
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ху...ло делает много всего такого, чего "не должен делать". и обеспокоенности и призывы не делать этого он на фуфельнике вертел. хватит еге увещевать! плешивый подонок понимает только язык силы
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16.07.2021 01:03 Ответить
"... стоило работать с Германией над шагами в случае, "если Россия прибегнет к шантажу Украины.... "

у кого-то есть сомнения что московия к такому шантажу прибегнет?
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16.07.2021 01:05 Ответить
Ой лихо! Та вони ж не знали! Тепер то канєшно не будуть. Що ж їм раніше ніхто не сказав?... Тошно читати таке вже скільки років підряд...
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16.07.2021 01:06 Ответить
Просто треба подивитися в очі ...
Яка різниця...
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16.07.2021 01:46 Ответить
Они или дебилы, или нас держат за дебилов !? На кого этот высер вообще рассчитан !? пздц
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16.07.2021 01:09 Ответить
Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден - Цензор.НЕТ 6946
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16.07.2021 03:03 Ответить
Одного фото вистачить, щоб зрозуміти якого калібру цей американський рєшала. Залишається сподіватись на його багатошаровість і можливість грати декілька ігор одночасно
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16.07.2021 07:28 Ответить
1 вони президент і канцлер по умолчанію не дебіли. 2 вони політики говорим одне думаєм друге і робим третє. 3 ім Украіна потрібна тільки щоб не дісталась паРаші. Ви вважаєтещо вони нас приймуть в ЄС і ми заживемо? ЕС це не економічна зона це стан душі, покі не наведем порядок самі про ЕС можно забути при любому розкладі
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16.07.2021 07:57 Ответить
а і ПП2 ім потрібен якщо виникне проблема з Украінською ГТС то у них бути ПП2 бізнес тільки бізнес і в політиці нема братушек тильки сітуативні союзи
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16.07.2021 08:00 Ответить
Який стан душі? Якщо лицемірство,брехня,жадібність,гомосексуалізм і лесбіянство це стан душі,то нах така європа потрібна
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16.07.2021 09:59 Ответить
Угу. Сейчас Ху*ло, который считает себя питерским гопником и гордится етим, все бросил и начал к вам ботаникам в очках прислушиваться. Да он мечтает чтобы вы купили у него кирпич.
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16.07.2021 01:20 Ответить
Все верно... А сев поток может пойти с аукциона за долги нарабсеи.
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16.07.2021 01:39 Ответить
Байден в политике полвека,КГБшный Шнырь 20 лет после изгнания из Германии в чине майора и начальника библиотеки в Дрездене..типа Штирлиц без Ксивы...
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16.07.2021 03:02 Ответить
Так пыню, как шпыгуна, в Германии амеры были повязали , кинув на кичу. Но вскоре обменяли на амер. разведчика. Мабуть, после этого инцидента, ублюдка-пыню и попинали в зад , в родные епеня... Мож это было спязано с тем, шо совки сделали подкоп и добрались под землей до амер коммуникаций секретной сязи . Но там их уже ждали...
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16.07.2021 03:12 Ответить
ЗЫ...Под землей была уже территория ФРГ.
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16.07.2021 03:14 Ответить
Начало операции "Турецкий Гамбит" положил Эрдоган...,Байден не при делах...
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16.07.2021 03:05 Ответить
Коняка в відповідь заявить, що кому ми должни, то прощаємо.
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16.07.2021 03:51 Ответить
Дембельский визит фрау Риббентроп простая формальность...,Мирослава Гонгадзе каже что страховые компании которые осмелятся застраховать Северное дерьмо,могут попасть под санкции Бадена...
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16.07.2021 04:06 Ответить
Путлер капут.
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16.07.2021 05:30 Ответить
Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден.... Россия должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Кремлёвский Фюрер, а дальше что? И что эта говорильня даёт Украине?https://images.cnscdn.com/images/1/7/3/5/1735f116c199722bde18cd86402ca4c5/original.jpghttps://images.cnscdn.com/images/1/7/3/5/1735f116c199722bde18cd86402ca4c5/original.jpg
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16.07.2021 05:37 Ответить
Кравчук просрал с кучмой ядерное оружие. Без каких-либо гарантий
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.

А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.
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16.07.2021 05:40 Ответить
Не кажи Гоп,поки не впав у транзит...
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16.07.2021 05:43 Ответить
Верховный Суд Украины решил что Судью Конституционного Суда Тупицкого уволили не законно...Зеля напиши жалобу в ООН...
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16.07.2021 05:42 Ответить
А ***** об этом знает, старый маразматик?
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16.07.2021 05:44 Ответить
Мавзолейное говно ничего не знает,потому и сдох Сраный ССср.... на очереди РАБссия в ящик.....
министр обороны РАБссии ШойХу срочно перебрасывает войска на Афганскую гряныцю...
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16.07.2021 05:47 Ответить
Так она много чего не должна,но ведь это их не останавливает.Это переливание из пустого в порожнее,а толку ни какого-Крым под оккупацией,на Донбассе война,а эти дальше рассказывают людоеду,что не красиво жрать себе подобных,но приводят ему свежих на ужин.Пустая трепалогия и очковтирательство.
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16.07.2021 05:49 Ответить
Ход Байдена об уходе из Афгана гениален...,РАБссия фас...
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16.07.2021 05:49 Ответить
Просрали СССр просрете и РАБссию...карма такая у Шариковых МАВЗОЛЕЯ газонефтеносное БЫДЛО
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16.07.2021 05:51 Ответить
Кибератаки ГРУ РАБссии на правительственные учреждения США боком вылезут Путлерскому ОТРЕБЬЮ, зуб даю..
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16.07.2021 05:56 Ответить
Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.
ну и ...?шо?

Источник: https://censor.net/ru/n3277440
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16.07.2021 06:05 Ответить
РАБссия начала грабить Украину еще до провозглашения Независимости Украины,а такчисеское ядерное оружие было вывезено кстати в июле 1991 года,когда Украина была в составе дохлого ССра...Крысы позорные готовили распад СССр задолго до ГКЧП и прочего дерьма...
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16.07.2021 06:09 Ответить
Дали зрозуміти, що в корумпованого режиму зєкодлана немає шансів на реальний діалог з Сша та Європою, оскільки шапіто лише імітує зміни, які прикривають її єдину моно-мету - щоденний безперервний розпил бюджету.
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16.07.2021 06:19 Ответить
Трамп по факту развалил НАТО,Байден по факту его собрал и учения стран НАТО в Черном море тому подтверждение...32 страны Мира участвовали Мавзолейные...Хрюкните Путлер всех паБЕДил
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16.07.2021 06:21 Ответить
Состоялся телефонный разговор президента Польши Анджея Дуды и Байдена...стороны достигли договоренности что Польша закупит у США танков Абрамс и прочих тактических вооружений на сумму 6 миллиардов долларов...,вот это я понимаю ЗАКУПОЧКА...нехилая... РАБссиянцы обосранцы... срочно ответочку...
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16.07.2021 06:28 Ответить
И кто ему помешает, дельцы?
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16.07.2021 07:24 Ответить
Так вона (рюссія) не повинна й Крим була окуповувати.... й що?
Санкції то добре але.... 7 років, там вже виросло покоління на путлерТВ Ке вірить що у Києві їдять без солі рускагаварящіх...
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16.07.2021 07:34 Ответить
а от теперь уже и жаль, шо неправда.
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16.07.2021 07:36 Ответить
уверен?
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16.07.2021 07:35 Ответить
сволочи! на публику играют!
Что значит: Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия?
)(уйлостан использовал, использует и будет использовать все что только возможно в виде оружия..Кто сомневается-прочтите присягу Октябрят..
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16.07.2021 08:16 Ответить
ничего шо я тебя в рязань-матушку заспамлю?
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16.07.2021 09:51 Ответить
Всі нагинають Росію до розуму. Немає його там, панове, нема.
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16.07.2021 08:30 Ответить
Должен ли чекист,если он должен?
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16.07.2021 08:58 Ответить
що агент "бідон" просвистів, те х%йло фіюрер і замишляє
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16.07.2021 09:17 Ответить
тю, а эрэфия это знает, наивный американский дедушка?!
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16.07.2021 09:52 Ответить
Смешно. " Не должна"... Так она не должна была бы нарушать международное право, подписанные будапештские соглашения, нарушать договор с Украиной, не развязывать войну с Грузией, не аннексировать Крым и Севастополь, не оккупировать Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетии., часть восточной Украины..Не вести гибридную войну в течении 7 лет против Украины Не бомбить штурмовой авиацией территорию своей страны в Ичкерии. Не перекрывать морские пути.. Не уничтожать в зародыше оппозицию у себя в стране, не должна убивать( травить) людей по всей Европе, не совершать хаккерские атаки по всему миру, не поддерживать антинародные режимы по всему миру, не вмешиваться в дела других стран, не спонсировать всевозможные террористические и деструктивные организации по всему миру, не устанавливать тоталитарное пожизненное правление Путина, не вмешиваться в религиозную, языковую политику других стран.. И так можно было бы продолжать без конца. И все НЕ ДОЛЖНА. ( "А Васька слушает да ест")
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16.07.2021 10:08 Ответить
президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие. тогда на кой хрен мировые аферисты разрешают достраивать оружие (газовую трубу).которая строится именно с целью принуждения Украины и угрозе полномасштабной оккупации ее территории?
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16.07.2021 10:30 Ответить
 
 