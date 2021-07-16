Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден
Во время совместной пресс конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом он заявил на совместной пресс конференции с Меркель.
Байден заявил: "О "Северном потока-2", Ангела Меркель и я убеждены, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы заставлять соседей, или им угрожать".
""На время моего вступления в должность,"Северный поток-2" был на 90% завершен, поэтому введение следующих санций не казалось целесообразным" ... стоило работать с Германией над шагами в случае, "если Россия прибегнет к шантажу Украины", - заявил Джо Байден.
Топ комментарии
+8 Александр #422688
показать весь комментарий16.07.2021 01:06 Ссылка
+7 Игорь Монахов #368908
показать весь комментарий16.07.2021 01:09 Ссылка
+4 Mganga Zambezi
показать весь комментарий16.07.2021 01:03 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у кого-то есть сомнения что московия к такому шантажу прибегнет?
Яка різниця...
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.
А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.
министр обороны РАБссии ШойХу срочно перебрасывает войска на Афганскую гряныцю...
ну и ...?шо?
Источник: https://censor.net/ru/n3277440
Санкції то добре але.... 7 років, там вже виросло покоління на путлерТВ Ке вірить що у Києві їдять без солі рускагаварящіх...
Что значит: Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия?
)(уйлостан использовал, использует и будет использовать все что только возможно в виде оружия..Кто сомневается-прочтите присягу Октябрят..