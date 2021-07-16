Росія не повинна використовувати енергоносії як зброю, - Байден

Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це він заявив на спільній пресконференції з Меркель.

Байден заявив: "Щодо "Північного потоку-2", Ангела Меркель та я переконані, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю, щоб примушувати сусідів або їм погрожувати".

"На час мого приходу на посаду "Північний потік-2" було на 90% завершено, тому впровадження подальших санцій не здавалася доцільним"... варто було працювати з Німеччиною над кроками в разі, "якщо Росія вдасться до шантажу України", - заявив Джо Байден.

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