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Росія не повинна використовувати енергоносії як зброю, - Байден

Росія не повинна використовувати енергоносії як зброю, - Байден

Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це він заявив на спільній пресконференції з Меркель.

Байден заявив: "Щодо "Північного потоку-2", Ангела Меркель та я переконані, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю, щоб примушувати сусідів або їм погрожувати".

"На час мого приходу на посаду "Північний потік-2" було на 90% завершено, тому впровадження подальших санцій не здавалася доцільним"... варто було працювати з Німеччиною над кроками в разі, "якщо Росія вдасться до шантажу України", - заявив Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден проводить зустріч із Меркель

Автор: 

Байден Джо (2892) Меркель Ангела (1139) Північний потік (2471)


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Топ коментарі
+8
Ой лихо! Та вони ж не знали! Тепер то канєшно не будуть. Що ж їм раніше ніхто не сказав?... Тошно читати таке вже скільки років підряд...
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16.07.2021 01:06
+7
Они или дебилы, или нас держат за дебилов !? На кого этот высер вообще рассчитан !? пздц
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16.07.2021 01:09
+4
ху...ло делает много всего такого, чего "не должен делать". и обеспокоенности и призывы не делать этого он на фуфельнике вертел. хватит еге увещевать! плешивый подонок понимает только язык силы
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16.07.2021 01:03
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ху...ло делает много всего такого, чего "не должен делать". и обеспокоенности и призывы не делать этого он на фуфельнике вертел. хватит еге увещевать! плешивый подонок понимает только язык силы
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16.07.2021 01:03 Відповісти
"... стоило работать с Германией над шагами в случае, "если Россия прибегнет к шантажу Украины.... "

у кого-то есть сомнения что московия к такому шантажу прибегнет?
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16.07.2021 01:05 Відповісти
Ой лихо! Та вони ж не знали! Тепер то канєшно не будуть. Що ж їм раніше ніхто не сказав?... Тошно читати таке вже скільки років підряд...
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16.07.2021 01:06 Відповісти
Просто треба подивитися в очі ...
Яка різниця...
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16.07.2021 01:46 Відповісти
Они или дебилы, или нас держат за дебилов !? На кого этот высер вообще рассчитан !? пздц
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16.07.2021 01:09 Відповісти
Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден - Цензор.НЕТ 6946
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16.07.2021 03:03 Відповісти
Одного фото вистачить, щоб зрозуміти якого калібру цей американський рєшала. Залишається сподіватись на його багатошаровість і можливість грати декілька ігор одночасно
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16.07.2021 07:28 Відповісти
1 вони президент і канцлер по умолчанію не дебіли. 2 вони політики говорим одне думаєм друге і робим третє. 3 ім Украіна потрібна тільки щоб не дісталась паРаші. Ви вважаєтещо вони нас приймуть в ЄС і ми заживемо? ЕС це не економічна зона це стан душі, покі не наведем порядок самі про ЕС можно забути при любому розкладі
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16.07.2021 07:57 Відповісти
а і ПП2 ім потрібен якщо виникне проблема з Украінською ГТС то у них бути ПП2 бізнес тільки бізнес і в політиці нема братушек тильки сітуативні союзи
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16.07.2021 08:00 Відповісти
Який стан душі? Якщо лицемірство,брехня,жадібність,гомосексуалізм і лесбіянство це стан душі,то нах така європа потрібна
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16.07.2021 09:59 Відповісти
Угу. Сейчас Ху*ло, который считает себя питерским гопником и гордится етим, все бросил и начал к вам ботаникам в очках прислушиваться. Да он мечтает чтобы вы купили у него кирпич.
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16.07.2021 01:20 Відповісти
Все верно... А сев поток может пойти с аукциона за долги нарабсеи.
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16.07.2021 01:39 Відповісти
Байден в политике полвека,КГБшный Шнырь 20 лет после изгнания из Германии в чине майора и начальника библиотеки в Дрездене..типа Штирлиц без Ксивы...
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16.07.2021 03:02 Відповісти
Так пыню, как шпыгуна, в Германии амеры были повязали , кинув на кичу. Но вскоре обменяли на амер. разведчика. Мабуть, после этого инцидента, ублюдка-пыню и попинали в зад , в родные епеня... Мож это было спязано с тем, шо совки сделали подкоп и добрались под землей до амер коммуникаций секретной сязи . Но там их уже ждали...
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16.07.2021 03:12 Відповісти
ЗЫ...Под землей была уже территория ФРГ.
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16.07.2021 03:14 Відповісти
Начало операции "Турецкий Гамбит" положил Эрдоган...,Байден не при делах...
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16.07.2021 03:05 Відповісти
Коняка в відповідь заявить, що кому ми должни, то прощаємо.
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16.07.2021 03:51 Відповісти
Дембельский визит фрау Риббентроп простая формальность...,Мирослава Гонгадзе каже что страховые компании которые осмелятся застраховать Северное дерьмо,могут попасть под санкции Бадена...
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16.07.2021 04:06 Відповісти
Путлер капут.
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16.07.2021 05:30 Відповісти
Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден.... Россия должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Кремлёвский Фюрер, а дальше что? И что эта говорильня даёт Украине?https://images.cnscdn.com/images/1/7/3/5/1735f116c199722bde18cd86402ca4c5/original.jpghttps://images.cnscdn.com/images/1/7/3/5/1735f116c199722bde18cd86402ca4c5/original.jpg
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16.07.2021 05:37 Відповісти
Кравчук просрал с кучмой ядерное оружие. Без каких-либо гарантий
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.

А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.
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16.07.2021 05:40 Відповісти
Не кажи Гоп,поки не впав у транзит...
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16.07.2021 05:43 Відповісти
Верховный Суд Украины решил что Судью Конституционного Суда Тупицкого уволили не законно...Зеля напиши жалобу в ООН...
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16.07.2021 05:42 Відповісти
А ***** об этом знает, старый маразматик?
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16.07.2021 05:44 Відповісти
Мавзолейное говно ничего не знает,потому и сдох Сраный ССср.... на очереди РАБссия в ящик.....
министр обороны РАБссии ШойХу срочно перебрасывает войска на Афганскую гряныцю...
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16.07.2021 05:47 Відповісти
Так она много чего не должна,но ведь это их не останавливает.Это переливание из пустого в порожнее,а толку ни какого-Крым под оккупацией,на Донбассе война,а эти дальше рассказывают людоеду,что не красиво жрать себе подобных,но приводят ему свежих на ужин.Пустая трепалогия и очковтирательство.
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16.07.2021 05:49 Відповісти
Ход Байдена об уходе из Афгана гениален...,РАБссия фас...
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16.07.2021 05:49 Відповісти
Просрали СССр просрете и РАБссию...карма такая у Шариковых МАВЗОЛЕЯ газонефтеносное БЫДЛО
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16.07.2021 05:51 Відповісти
Кибератаки ГРУ РАБссии на правительственные учреждения США боком вылезут Путлерскому ОТРЕБЬЮ, зуб даю..
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16.07.2021 05:56 Відповісти
Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.
ну и ...?шо?

Источник: https://censor.net/ru/n3277440
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16.07.2021 06:05 Відповісти
РАБссия начала грабить Украину еще до провозглашения Независимости Украины,а такчисеское ядерное оружие было вывезено кстати в июле 1991 года,когда Украина была в составе дохлого ССра...Крысы позорные готовили распад СССр задолго до ГКЧП и прочего дерьма...
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16.07.2021 06:09 Відповісти
Дали зрозуміти, що в корумпованого режиму зєкодлана немає шансів на реальний діалог з Сша та Європою, оскільки шапіто лише імітує зміни, які прикривають її єдину моно-мету - щоденний безперервний розпил бюджету.
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16.07.2021 06:19 Відповісти
Трамп по факту развалил НАТО,Байден по факту его собрал и учения стран НАТО в Черном море тому подтверждение...32 страны Мира участвовали Мавзолейные...Хрюкните Путлер всех паБЕДил
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16.07.2021 06:21 Відповісти
Состоялся телефонный разговор президента Польши Анджея Дуды и Байдена...стороны достигли договоренности что Польша закупит у США танков Абрамс и прочих тактических вооружений на сумму 6 миллиардов долларов...,вот это я понимаю ЗАКУПОЧКА...нехилая... РАБссиянцы обосранцы... срочно ответочку...
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16.07.2021 06:28 Відповісти
И кто ему помешает, дельцы?
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16.07.2021 07:24 Відповісти
Так вона (рюссія) не повинна й Крим була окуповувати.... й що?
Санкції то добре але.... 7 років, там вже виросло покоління на путлерТВ Ке вірить що у Києві їдять без солі рускагаварящіх...
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16.07.2021 07:34 Відповісти
а от теперь уже и жаль, шо неправда.
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16.07.2021 07:36 Відповісти
уверен?
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16.07.2021 07:35 Відповісти
сволочи! на публику играют!
Что значит: Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия?
)(уйлостан использовал, использует и будет использовать все что только возможно в виде оружия..Кто сомневается-прочтите присягу Октябрят..
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16.07.2021 08:16 Відповісти
ничего шо я тебя в рязань-матушку заспамлю?
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16.07.2021 09:51 Відповісти
Всі нагинають Росію до розуму. Немає його там, панове, нема.
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16.07.2021 08:30 Відповісти
Должен ли чекист,если он должен?
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16.07.2021 08:58 Відповісти
що агент "бідон" просвистів, те х%йло фіюрер і замишляє
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16.07.2021 09:17 Відповісти
тю, а эрэфия это знает, наивный американский дедушка?!
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16.07.2021 09:52 Відповісти
Смешно. " Не должна"... Так она не должна была бы нарушать международное право, подписанные будапештские соглашения, нарушать договор с Украиной, не развязывать войну с Грузией, не аннексировать Крым и Севастополь, не оккупировать Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетии., часть восточной Украины..Не вести гибридную войну в течении 7 лет против Украины Не бомбить штурмовой авиацией территорию своей страны в Ичкерии. Не перекрывать морские пути.. Не уничтожать в зародыше оппозицию у себя в стране, не должна убивать( травить) людей по всей Европе, не совершать хаккерские атаки по всему миру, не поддерживать антинародные режимы по всему миру, не вмешиваться в дела других стран, не спонсировать всевозможные террористические и деструктивные организации по всему миру, не устанавливать тоталитарное пожизненное правление Путина, не вмешиваться в религиозную, языковую политику других стран.. И так можно было бы продолжать без конца. И все НЕ ДОЛЖНА. ( "А Васька слушает да ест")
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16.07.2021 10:08 Відповісти
президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие. тогда на кой хрен мировые аферисты разрешают достраивать оружие (газовую трубу).которая строится именно с целью принуждения Украины и угрозе полномасштабной оккупации ее территории?
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16.07.2021 10:30 Відповісти
 
 