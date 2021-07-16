Росія не повинна використовувати енергоносії як зброю, - Байден
Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це він заявив на спільній пресконференції з Меркель.
Байден заявив: "Щодо "Північного потоку-2", Ангела Меркель та я переконані, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю, щоб примушувати сусідів або їм погрожувати".
"На час мого приходу на посаду "Північний потік-2" було на 90% завершено, тому впровадження подальших санцій не здавалася доцільним"... варто було працювати з Німеччиною над кроками в разі, "якщо Росія вдасться до шантажу України", - заявив Джо Байден.
Топ коментарі
+8 Александр #422688
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+7 Игорь Монахов #368908
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+4 Mganga Zambezi
показати весь коментар16.07.2021 01:03 Посилання
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у кого-то есть сомнения что московия к такому шантажу прибегнет?
Яка різниця...
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.
А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.
министр обороны РАБссии ШойХу срочно перебрасывает войска на Афганскую гряныцю...
ну и ...?шо?
Источник: https://censor.net/ru/n3277440
Санкції то добре але.... 7 років, там вже виросло покоління на путлерТВ Ке вірить що у Києві їдять без солі рускагаварящіх...
Что значит: Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия?
)(уйлостан использовал, использует и будет использовать все что только возможно в виде оружия..Кто сомневается-прочтите присягу Октябрят..