РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10589 посетителей онлайн
Новости Газовая война
6 533 50

"Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину, - Меркель

Газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину

"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", - заявила на пресс-конференции после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Меркель предупредила, что Германия "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

По ее словам, "Северный поток 2" - "это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину".

Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что "у нас разные оценки по поводу сути этого проекта".

Меркель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину, ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии ЕС. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.

"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с "Северным потоком 2" - ред), - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2794) Меркель Ангела (2125) Северный поток (1457)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Уважаемые большие дяденьки и тетеньки из США и Германии. Большой дяденька из России вообще то собрался Украину захватывать. И они каждый день на своих телевизорах обсуждают как уничтожать и разделять Украину.
показать весь комментарий
16.07.2021 01:41
+6
Будет. Типа Будапештского меморандума.
показать весь комментарий
16.07.2021 01:53
+4
Много словесных обещаний. Где документальное подтверждение?
показать весь комментарий
16.07.2021 01:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Много словесных обещаний. Где документальное подтверждение?
показать весь комментарий
16.07.2021 01:39 Ответить
Будет. Типа Будапештского меморандума.
показать весь комментарий
16.07.2021 01:53 Ответить
Именно так. И уровень страны транзитера -сейчас примерно такая же по значимости для нас потеря как и сдача ядерного арсенала. Гарантия безопасности. Просрана ЗЕ. Им выгодно ее монетизировать и наобещать нам компенсации которые ЗЕ розворует
показать весь комментарий
16.07.2021 05:44 Ответить
Когда Зе прише, СП-2 был построен на более чем 90%, шоколадник не причем?
показать весь комментарий
16.07.2021 13:27 Ответить
вона уходe i дає обiцянки
показать весь комментарий
16.07.2021 08:56 Ответить
Уважаемые большие дяденьки и тетеньки из США и Германии. Большой дяденька из России вообще то собрался Украину захватывать. И они каждый день на своих телевизорах обсуждают как уничтожать и разделять Украину.
показать весь комментарий
16.07.2021 01:41 Ответить
"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", - заявила на пресс-конференции после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Благородный порыв, особенно в предвверии ухода. ))
И как они единодушны, но только морщась, декларируя это.
показать весь комментарий
16.07.2021 01:52 Ответить
Нет,нет но да.
показать весь комментарий
16.07.2021 01:53 Ответить
Единственная страна, которая не обойдется без транзита так это Украина и Молдова, остальные уже могут быть обеспечены через Турецкий поток, т.е. Приднестровье может быть рычагом давления на РФ и дает шанс, что транзит будет и в дальнейшем, вот только какие объемы будут в итоге поставляться большой вопрос и станет ли Румыния транзитировать газ в Молдову реверсом.
показать весь комментарий
16.07.2021 02:24 Ответить
Германия "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит" - в два раза больше озабоченостей.
показать весь комментарий
16.07.2021 12:34 Ответить
да молдова уже кацапам должна охелеарды за газ, кацапы запросто могут их послать
показать весь комментарий
17.07.2021 23:25 Ответить
Дипломатический язык надо понимать с точностью до наоборот...,бабла вбросили миллиарды,но оно не окупится от слова никогда...,помню с каким пафосом сдавали Турецкий поток Эрдогана....,а в итоге ? Эрдоганыч строит союз мусульманских народов Востока,Путлер по факту вне игры,еще совсем недавно в год Эрдоган платил 50 ярдов долляров Хмырю Мавзолейному за газ...,сегодня ноль целых 1 десятая...,Эрдоган строит Стамбульский пролив по факту альтернатива проливу Босфор и Дарданеллы,по факту Альтернатива Конвенции Монтре,и в итоге теперь в Черное море будет входить любой корабль НАТО включая Авианосцы США и Британии...,так что Путлер всех победил,ну а поскольку Турция 20я держава в НАТО по вооружениям после США,то вырисовывается,что Турция впереди планеты Фсей...,и ей не нужен Енисей...бесполезный...,так что паБЕДА Хмыря Мавзолейного налицо...
показать весь комментарий
16.07.2021 02:32 Ответить
Никогда не говори "никогда" - народная пословица. Крымский мост тоже не построили никогда. А насчет не окупится, так при такой цене за транзит по 32 бакса за тыщу кубов СП-2 окупится за 3,5 - 4 года и зря ты думаешь, что на западе согласны платить такую цену - так что жадный платит дважды, потому как в ЕС решили отменить долгосрочные договора на поставку газа, то цена выросла до 450 бакинских и это не предел, а теперь пережуй эту инфу и сделай вывод - хлеб никогда не уступит пузу.
показать весь комментарий
16.07.2021 06:21 Ответить
Краще б мовчали.
показать весь комментарий
16.07.2021 03:21 Ответить
Ссср Путлер уже никогда не восстановит,ибо мертвеца воскресить НЕВОЗМРЖНО Дохляк,он и в Африке труп советский...
показать весь комментарий
16.07.2021 03:35 Ответить
не понел и как это повлияет на севeрный поток?
показать весь комментарий
16.07.2021 12:34 Ответить
Первый раз читаешь выперды Сенатора?
показать весь комментарий
16.07.2021 13:32 Ответить
Операция " Турецкий Гамбит" началась...Эрдоган Гений...,а Путлер пустое место...
показать весь комментарий
16.07.2021 03:36 Ответить
Поверь мне на слово - ни одна страна в мире не станет воевать с РФ те более в Черном море, где вся экватория простреливается из Крыма - НИ О ОДНА!. Да и ради чего воевать? Нет там ни нефти, ни газа, ни других стратегически важных ископаемых, за которые можно драться.Так что эти гамбиты направлены только на одно - на разворовывание бюджетных средств и умные люди понимают это.
показать весь комментарий
16.07.2021 06:33 Ответить
Кравчук просрал с кучмой ядерное оружие. Без каких-либо гарантий
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.

А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.
показать весь комментарий
16.07.2021 05:41 Ответить
Просрал ее как раз Пе с дедом Бидоном
показать весь комментарий
16.07.2021 13:35 Ответить
Ну если не должен стать заменой, то на буя строить?
показать весь комментарий
16.07.2021 05:43 Ответить
Слова в наше время ни чего не стоят, тем более не ей надо будет за это отвечать - бла, бла, бла. Сейчас и договора соблюдают только те, кто знает, что за это ответит, а другие вытрут им задницу и буду делать так, как им выгодно.
показать весь комментарий
16.07.2021 06:25 Ответить
Заблудилось?😂🌷
показать весь комментарий
16.07.2021 08:43 Ответить
***** КГБистская делала всё что бы поток-2 свершился а теперь перьями обсыпается что бы стать белой и пушистой...
показать весь комментарий
16.07.2021 06:02 Ответить
То есть она предлагает бОльшую часть газа прокачивать через Украину? А СП2, в который вбухали миллиарды, чтобы простаивал, по сути? И как она себе это представляет?
показать весь комментарий
16.07.2021 06:26 Ответить
Да никак, надо же было что-то сказать, вот и вякнула фрау Риббентроп
показать весь комментарий
16.07.2021 13:37 Ответить
у германии растет потребление, кроме этого они будут главным европейским хабом, я думаю они и сп загрузят и через украину возьмут чтото
показать весь комментарий
17.07.2021 23:30 Ответить
Должен-не должен... Я ей не верю и не верил! Четко просмативается интерес /Путина!
показать весь комментарий
16.07.2021 06:41 Ответить
п_долина ета меркель причем мерзкая
показать весь комментарий
16.07.2021 07:23 Ответить
Она хоть понимает что ее репутация ниже нуля и ее слово бублика выеденого не стоит?
показать весь комментарий
16.07.2021 07:29 Ответить
"Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну, - Меркель - Цензор.НЕТ 476
показать весь комментарий
16.07.2021 08:46 Ответить
Что за чушь? То ли Меркель тупая, то ли всех считает за тупых. После запуска СП-2 ***** делает диверсии на ГТС Украины и у ФРГ нет альтернатив. Или она качает газ по СП-2, или остается без газа вообще. Понятное дело, что она и тем более ее приемник не скажет, мол "хер Путин, я аткасиваюсь качать гас по труба СП-2 патаму што ви не сдержили слово". Все что сделает канцлер ФРГ, так выразит озабоченность. И газ в полном объеме будет идти по СП-2 в то время, как орки будут пытаться завоевать половину Украины.
показать весь комментарий
16.07.2021 09:06 Ответить
а нахера диверсию? они дают строго по контракту, ну и капельку сверху, типо вот мы лишний даже качаем,дополнительный транзит не покупают, в европе сейчас дикий дифицит ,хранилища не заполняются, цена вон по 440 и это не потолок,сша спг в азию тащат там цена вообще 800 баксов,кацапы потихоньку ковыряют свои потоки, сейчас к зиме ближе цена еще вырастет, а кацапы скажут вот сп2 хотите берите, хотите мерзните и им и застрахуют и сертификаты дадут, из всех газовых директив выведут.
показать весь комментарий
17.07.2021 23:37 Ответить
Ну тогда перед пуском Северного потока 2, в договор с РФ, Германия должна внести ряд обязательных пунктов -1) Транзит через Украину остается, с указанием обязательных объемов ( не меньше чем в нынешних договорах) 2) Срок контракта по прокачке газа через Украину продляется до 2036г с последующей пролонгацией. 3) В случае не выполнения первых двух пунктов, прокачка по линии Северный поток 2 блокируется и прекращается Германией. И то это не гарантия. В итоге все это выльется в очередную " глубокую обеспокоенность" не более того. Пророссийское лобби в Германии и " добрая память" о совместных успехах 1939 г, и по сути разрешение на горбачевское объединение, а также историческое стремление Франции к близким отношениям с Рашей, ну и близкие мафиозные связи старушки Италии с режимом Путинило ( а там подтянутся другие " друзья" Венгрия, Греция, Болгария...) дает Путину свободу рук по отношению к Грузии, Украине, Беларуси, Молдове, Армении...
показать весь комментарий
16.07.2021 09:22 Ответить
А Россия просто скажет, до 31.12.2024 мы согласно контракта качаем 30-40 миллиардов кубов, с 01.01 2025 только заказываем на ежемесясных аукционах необходимые нам объемы. Если Германия скажет нам это неподходит, Россия скажет, покупайте где хотите. А стало это возможно как раз благодаря новым правилам торговли газом в ЕС, теперь у Газпрома только около 40% контрактов долгосрочные, остальные обьемы согласно спотовых цен на хабах.

А чтобы Путин не напал, нужно не Велике Крадивництво проводить, а закупать противотанковые комплексы типа Стугны чтобы жечь кацапские танки, модернизировать ПВО,закупать беспилотники, тратить деньги на повышение оклада военных и регулярные учения.
показать весь комментарий
16.07.2021 11:35 Ответить
"А чтобы Путин не напал, нужно не Велике Крадивництво проводить, а закупать противотанковые комплексы типа Стугны чтобы жечь кацапские танки, модернизировать ПВО,закупать беспилотники, тратить деньги на повышение оклада военных и регулярные учения" - на это все нужны очень большие деньги, а их в разворованной стране с разрушенной экономикой просто нет...
показать весь комментарий
16.07.2021 13:41 Ответить
а нехера это германии ? есть две трубы в одной газ допустим 300 в другой 350 потому что транзит накладывается, они что дороже брать будут? это же бред, купи газ дороже и эта наценка ляжет на товар. это наши тока могут платить с наших карманов за виртуальный транзит.
показать весь комментарий
17.07.2021 23:42 Ответить
Нафига тогда его построили?
Наши мощности загружены менее чем на 50%.
показать весь комментарий
16.07.2021 09:33 Ответить
"Северный поток-2" специально построен, чтобы стать заменой транзита газа через Украину. Это своего рода подготовка к крупномасштабной войне против Украины, чтобы западные страны, в первую очередь Германия не пострадали. Путин после завершения строительства СП2 имел в виду всякие договоренности и Украину. И в случае прекращения транзита через Украину, Маркель только выразит очередную озабоченность
показать весь комментарий
16.07.2021 09:35 Ответить
все говорят война война, а как спрошу зачем кацапам нападать все молчат
показать весь комментарий
17.07.2021 23:44 Ответить
"Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину" - значит точно станет.
показать весь комментарий
16.07.2021 09:55 Ответить
Точно также нагло обманули Кравчука и Кучму, которые отдали ядерное оружие и взамен ничего не получили. Тем самым ослабили обороноспособность Украины, сделали ее слабой, чем и воспользовался Путин, напав на Украину. Теперь точно такая же аналогия, Украину нагло обманывают. Скоро украинскую трубу станет экономически не целесообразно эксплуатировать из-за уменьшения объема прокачки газа. Опять взамен та же Меркель выразит только озабоченность и все.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:25 Ответить
Украинскому народу верить немецкой матери в отношении транзита газа ,которая забеременнела от мацковского оккупанта и родила для Украины и ее народа ордло ,которое ведет с Украиной войну за деньги и оружием рашиста остатся без транзита.Как бы и что бы эта рашистская подельница не словоблудила- она есть на службе у врага Украины и обслуживает его интересы .Меркель совместно с "капутиным" начертили давно план оккупации Украины и согласовали его.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:25 Ответить
Х#йло строило СП2 не для того чтоб гнать газ в Германию по Украине ...верояно в Кремле потрают руки чтоб перекрить задвижку.В сказки верят только дети и наивные дурачки...
показать весь комментарий
16.07.2021 11:25 Ответить
Газпром может легко выйти сухим их воды, если отказ покупать газ через Украину пойдет не от него, а от покупателей. ЕС может надавить на Газпром, если он откажется качать газ через Украину, но ЕС не сможет надавить на другие страны, если они скажут, что им выгодней покупать через другие каналы. Вот Турция раньше покупала газ через Украину, сейчас не покупает. Как ее заставить вернуться к украинскому направлению, если ей это не выгодно? Это будет и с другими странами. Польша к примеру вообще отказывается от российского газа, ей транзит через Украину не нужен, Австрия и Германия по северным потокам получат. Может какой-то небольшой объем останется для Словакии, Чехии, Венгрии и для типа обратной (реверсной) поставки в Украину. Может 20-30 млрд кубов в год сохранится транзит, из которого половина "мы у россиян газ не покупаем".
показать весь комментарий
16.07.2021 12:11 Ответить
вот имено так и будет, все эти виртуалный покупатели уйду в прошлое
показать весь комментарий
16.07.2021 12:45 Ответить
 
 