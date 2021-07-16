"Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину, - Меркель
Газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину
"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", - заявила на пресс-конференции после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Меркель предупредила, что Германия "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".
По ее словам, "Северный поток 2" - "это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину".
Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что "у нас разные оценки по поводу сути этого проекта".
Меркель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину, ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии ЕС. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.
"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с "Северным потоком 2" - ред), - добавила она.
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Благородный порыв, особенно в предвверии ухода. ))
И как они единодушны, но только морщась, декларируя это.
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.
А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.
А чтобы Путин не напал, нужно не Велике Крадивництво проводить, а закупать противотанковые комплексы типа Стугны чтобы жечь кацапские танки, модернизировать ПВО,закупать беспилотники, тратить деньги на повышение оклада военных и регулярные учения.
Наши мощности загружены менее чем на 50%.