"Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину, - Меркель

Газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину

"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", - заявила на пресс-конференции после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Меркель предупредила, что Германия "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

По ее словам, "Северный поток 2" - "это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину".

Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что "у нас разные оценки по поводу сути этого проекта".

Меркель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину, ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии ЕС. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.

"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с "Северным потоком 2" - ред), - добавила она.

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