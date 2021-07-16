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Новини Газова війна
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"Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну, - Меркель

Газопровід "Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну.

"Україна має залишатися країною-транзитером природного газу", - заявила на пресконференції після переговорів у Білому домі з президентом США Джо Байденом канцлер ФРН Ангела Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Меркель попередила, що Німеччина "буде активною, якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит".

За її словами, "Північний потік-2" - "це додатковий проєкт, а не заміна транзиту через Україну".

Також канцлер констатувала після переговорів з Байденом, що "у нас різні оцінки з приводу суті цього проєкту".

Меркель, відповідаючи на уточнювальне питання журналіста, пояснила, що в разі проблем із транзитом газу через Україну, ФРН може діяти не тільки самостійно, але і за лінією ЄС. Вона нагадала, що саме через ЄС запроваджувалися санкції проти Росії, пов'язані з українським конфліктом.

"Сподіваюся, що нам ніколи не доведеться ухвалювати подібні рішення (щодо ситуації з "Північним потоком-2". - Ред.), - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не повинна використовувати енергоносії як зброю, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2892) Меркель Ангела (1139) Північний потік (2471)


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Топ коментарі
+9
Уважаемые большие дяденьки и тетеньки из США и Германии. Большой дяденька из России вообще то собрался Украину захватывать. И они каждый день на своих телевизорах обсуждают как уничтожать и разделять Украину.
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16.07.2021 01:41
+6
Будет. Типа Будапештского меморандума.
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16.07.2021 01:53
+4
Много словесных обещаний. Где документальное подтверждение?
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16.07.2021 01:39
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Много словесных обещаний. Где документальное подтверждение?
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16.07.2021 01:39 Відповісти
Будет. Типа Будапештского меморандума.
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16.07.2021 01:53 Відповісти
Именно так. И уровень страны транзитера -сейчас примерно такая же по значимости для нас потеря как и сдача ядерного арсенала. Гарантия безопасности. Просрана ЗЕ. Им выгодно ее монетизировать и наобещать нам компенсации которые ЗЕ розворует
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16.07.2021 05:44 Відповісти
Когда Зе прише, СП-2 был построен на более чем 90%, шоколадник не причем?
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16.07.2021 13:27 Відповісти
вона уходe i дає обiцянки
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16.07.2021 08:56 Відповісти
Уважаемые большие дяденьки и тетеньки из США и Германии. Большой дяденька из России вообще то собрался Украину захватывать. И они каждый день на своих телевизорах обсуждают как уничтожать и разделять Украину.
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16.07.2021 01:41 Відповісти
"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", - заявила на пресс-конференции после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Благородный порыв, особенно в предвверии ухода. ))
И как они единодушны, но только морщась, декларируя это.
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16.07.2021 01:52 Відповісти
Нет,нет но да.
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16.07.2021 01:53 Відповісти
Единственная страна, которая не обойдется без транзита так это Украина и Молдова, остальные уже могут быть обеспечены через Турецкий поток, т.е. Приднестровье может быть рычагом давления на РФ и дает шанс, что транзит будет и в дальнейшем, вот только какие объемы будут в итоге поставляться большой вопрос и станет ли Румыния транзитировать газ в Молдову реверсом.
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16.07.2021 02:24 Відповісти
Германия "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит" - в два раза больше озабоченостей.
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16.07.2021 12:34 Відповісти
да молдова уже кацапам должна охелеарды за газ, кацапы запросто могут их послать
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17.07.2021 23:25 Відповісти
Дипломатический язык надо понимать с точностью до наоборот...,бабла вбросили миллиарды,но оно не окупится от слова никогда...,помню с каким пафосом сдавали Турецкий поток Эрдогана....,а в итоге ? Эрдоганыч строит союз мусульманских народов Востока,Путлер по факту вне игры,еще совсем недавно в год Эрдоган платил 50 ярдов долляров Хмырю Мавзолейному за газ...,сегодня ноль целых 1 десятая...,Эрдоган строит Стамбульский пролив по факту альтернатива проливу Босфор и Дарданеллы,по факту Альтернатива Конвенции Монтре,и в итоге теперь в Черное море будет входить любой корабль НАТО включая Авианосцы США и Британии...,так что Путлер всех победил,ну а поскольку Турция 20я держава в НАТО по вооружениям после США,то вырисовывается,что Турция впереди планеты Фсей...,и ей не нужен Енисей...бесполезный...,так что паБЕДА Хмыря Мавзолейного налицо...
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16.07.2021 02:32 Відповісти
Никогда не говори "никогда" - народная пословица. Крымский мост тоже не построили никогда. А насчет не окупится, так при такой цене за транзит по 32 бакса за тыщу кубов СП-2 окупится за 3,5 - 4 года и зря ты думаешь, что на западе согласны платить такую цену - так что жадный платит дважды, потому как в ЕС решили отменить долгосрочные договора на поставку газа, то цена выросла до 450 бакинских и это не предел, а теперь пережуй эту инфу и сделай вывод - хлеб никогда не уступит пузу.
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16.07.2021 06:21 Відповісти
Краще б мовчали.
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16.07.2021 03:21 Відповісти
Ссср Путлер уже никогда не восстановит,ибо мертвеца воскресить НЕВОЗМРЖНО Дохляк,он и в Африке труп советский...
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16.07.2021 03:35 Відповісти
не понел и как это повлияет на севeрный поток?
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16.07.2021 12:34 Відповісти
Первый раз читаешь выперды Сенатора?
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16.07.2021 13:32 Відповісти
Операция " Турецкий Гамбит" началась...Эрдоган Гений...,а Путлер пустое место...
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16.07.2021 03:36 Відповісти
Поверь мне на слово - ни одна страна в мире не станет воевать с РФ те более в Черном море, где вся экватория простреливается из Крыма - НИ О ОДНА!. Да и ради чего воевать? Нет там ни нефти, ни газа, ни других стратегически важных ископаемых, за которые можно драться.Так что эти гамбиты направлены только на одно - на разворовывание бюджетных средств и умные люди понимают это.
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16.07.2021 06:33 Відповісти
Кравчук просрал с кучмой ядерное оружие. Без каких-либо гарантий
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.

А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.
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16.07.2021 05:41 Відповісти
Просрал ее как раз Пе с дедом Бидоном
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16.07.2021 13:35 Відповісти
Ну если не должен стать заменой, то на буя строить?
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16.07.2021 05:43 Відповісти
Слова в наше время ни чего не стоят, тем более не ей надо будет за это отвечать - бла, бла, бла. Сейчас и договора соблюдают только те, кто знает, что за это ответит, а другие вытрут им задницу и буду делать так, как им выгодно.
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16.07.2021 06:25 Відповісти
Заблудилось?😂🌷
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16.07.2021 08:43 Відповісти
***** КГБистская делала всё что бы поток-2 свершился а теперь перьями обсыпается что бы стать белой и пушистой...
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16.07.2021 06:02 Відповісти
То есть она предлагает бОльшую часть газа прокачивать через Украину? А СП2, в который вбухали миллиарды, чтобы простаивал, по сути? И как она себе это представляет?
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16.07.2021 06:26 Відповісти
Да никак, надо же было что-то сказать, вот и вякнула фрау Риббентроп
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16.07.2021 13:37 Відповісти
у германии растет потребление, кроме этого они будут главным европейским хабом, я думаю они и сп загрузят и через украину возьмут чтото
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17.07.2021 23:30 Відповісти
Должен-не должен... Я ей не верю и не верил! Четко просмативается интерес /Путина!
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16.07.2021 06:41 Відповісти
п_долина ета меркель причем мерзкая
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16.07.2021 07:23 Відповісти
Она хоть понимает что ее репутация ниже нуля и ее слово бублика выеденого не стоит?
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16.07.2021 07:29 Відповісти
"Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну, - Меркель - Цензор.НЕТ 476
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16.07.2021 08:46 Відповісти
Что за чушь? То ли Меркель тупая, то ли всех считает за тупых. После запуска СП-2 ***** делает диверсии на ГТС Украины и у ФРГ нет альтернатив. Или она качает газ по СП-2, или остается без газа вообще. Понятное дело, что она и тем более ее приемник не скажет, мол "хер Путин, я аткасиваюсь качать гас по труба СП-2 патаму што ви не сдержили слово". Все что сделает канцлер ФРГ, так выразит озабоченность. И газ в полном объеме будет идти по СП-2 в то время, как орки будут пытаться завоевать половину Украины.
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16.07.2021 09:06 Відповісти
а нахера диверсию? они дают строго по контракту, ну и капельку сверху, типо вот мы лишний даже качаем,дополнительный транзит не покупают, в европе сейчас дикий дифицит ,хранилища не заполняются, цена вон по 440 и это не потолок,сша спг в азию тащат там цена вообще 800 баксов,кацапы потихоньку ковыряют свои потоки, сейчас к зиме ближе цена еще вырастет, а кацапы скажут вот сп2 хотите берите, хотите мерзните и им и застрахуют и сертификаты дадут, из всех газовых директив выведут.
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17.07.2021 23:37 Відповісти
Ну тогда перед пуском Северного потока 2, в договор с РФ, Германия должна внести ряд обязательных пунктов -1) Транзит через Украину остается, с указанием обязательных объемов ( не меньше чем в нынешних договорах) 2) Срок контракта по прокачке газа через Украину продляется до 2036г с последующей пролонгацией. 3) В случае не выполнения первых двух пунктов, прокачка по линии Северный поток 2 блокируется и прекращается Германией. И то это не гарантия. В итоге все это выльется в очередную " глубокую обеспокоенность" не более того. Пророссийское лобби в Германии и " добрая память" о совместных успехах 1939 г, и по сути разрешение на горбачевское объединение, а также историческое стремление Франции к близким отношениям с Рашей, ну и близкие мафиозные связи старушки Италии с режимом Путинило ( а там подтянутся другие " друзья" Венгрия, Греция, Болгария...) дает Путину свободу рук по отношению к Грузии, Украине, Беларуси, Молдове, Армении...
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16.07.2021 09:22 Відповісти
А Россия просто скажет, до 31.12.2024 мы согласно контракта качаем 30-40 миллиардов кубов, с 01.01 2025 только заказываем на ежемесясных аукционах необходимые нам объемы. Если Германия скажет нам это неподходит, Россия скажет, покупайте где хотите. А стало это возможно как раз благодаря новым правилам торговли газом в ЕС, теперь у Газпрома только около 40% контрактов долгосрочные, остальные обьемы согласно спотовых цен на хабах.

А чтобы Путин не напал, нужно не Велике Крадивництво проводить, а закупать противотанковые комплексы типа Стугны чтобы жечь кацапские танки, модернизировать ПВО,закупать беспилотники, тратить деньги на повышение оклада военных и регулярные учения.
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16.07.2021 11:35 Відповісти
"А чтобы Путин не напал, нужно не Велике Крадивництво проводить, а закупать противотанковые комплексы типа Стугны чтобы жечь кацапские танки, модернизировать ПВО,закупать беспилотники, тратить деньги на повышение оклада военных и регулярные учения" - на это все нужны очень большие деньги, а их в разворованной стране с разрушенной экономикой просто нет...
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16.07.2021 13:41 Відповісти
а нехера это германии ? есть две трубы в одной газ допустим 300 в другой 350 потому что транзит накладывается, они что дороже брать будут? это же бред, купи газ дороже и эта наценка ляжет на товар. это наши тока могут платить с наших карманов за виртуальный транзит.
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17.07.2021 23:42 Відповісти
Нафига тогда его построили?
Наши мощности загружены менее чем на 50%.
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16.07.2021 09:33 Відповісти
"Северный поток-2" специально построен, чтобы стать заменой транзита газа через Украину. Это своего рода подготовка к крупномасштабной войне против Украины, чтобы западные страны, в первую очередь Германия не пострадали. Путин после завершения строительства СП2 имел в виду всякие договоренности и Украину. И в случае прекращения транзита через Украину, Маркель только выразит очередную озабоченность
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16.07.2021 09:35 Відповісти
все говорят война война, а как спрошу зачем кацапам нападать все молчат
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17.07.2021 23:44 Відповісти
"Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину" - значит точно станет.
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16.07.2021 09:55 Відповісти
Точно также нагло обманули Кравчука и Кучму, которые отдали ядерное оружие и взамен ничего не получили. Тем самым ослабили обороноспособность Украины, сделали ее слабой, чем и воспользовался Путин, напав на Украину. Теперь точно такая же аналогия, Украину нагло обманывают. Скоро украинскую трубу станет экономически не целесообразно эксплуатировать из-за уменьшения объема прокачки газа. Опять взамен та же Меркель выразит только озабоченность и все.
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16.07.2021 10:25 Відповісти
Украинскому народу верить немецкой матери в отношении транзита газа ,которая забеременнела от мацковского оккупанта и родила для Украины и ее народа ордло ,которое ведет с Украиной войну за деньги и оружием рашиста остатся без транзита.Как бы и что бы эта рашистская подельница не словоблудила- она есть на службе у врага Украины и обслуживает его интересы .Меркель совместно с "капутиным" начертили давно план оккупации Украины и согласовали его.
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16.07.2021 10:25 Відповісти
Х#йло строило СП2 не для того чтоб гнать газ в Германию по Украине ...верояно в Кремле потрают руки чтоб перекрить задвижку.В сказки верят только дети и наивные дурачки...
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16.07.2021 11:25 Відповісти
Газпром может легко выйти сухим их воды, если отказ покупать газ через Украину пойдет не от него, а от покупателей. ЕС может надавить на Газпром, если он откажется качать газ через Украину, но ЕС не сможет надавить на другие страны, если они скажут, что им выгодней покупать через другие каналы. Вот Турция раньше покупала газ через Украину, сейчас не покупает. Как ее заставить вернуться к украинскому направлению, если ей это не выгодно? Это будет и с другими странами. Польша к примеру вообще отказывается от российского газа, ей транзит через Украину не нужен, Австрия и Германия по северным потокам получат. Может какой-то небольшой объем останется для Словакии, Чехии, Венгрии и для типа обратной (реверсной) поставки в Украину. Может 20-30 млрд кубов в год сохранится транзит, из которого половина "мы у россиян газ не покупаем".
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16.07.2021 12:11 Відповісти
вот имено так и будет, все эти виртуалный покупатели уйду в прошлое
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16.07.2021 12:45 Відповісти
 
 