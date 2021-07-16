"Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну, - Меркель
Газопровід "Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну.
"Україна має залишатися країною-транзитером природного газу", - заявила на пресконференції після переговорів у Білому домі з президентом США Джо Байденом канцлер ФРН Ангела Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Меркель попередила, що Німеччина "буде активною, якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит".
За її словами, "Північний потік-2" - "це додатковий проєкт, а не заміна транзиту через Україну".
Також канцлер констатувала після переговорів з Байденом, що "у нас різні оцінки з приводу суті цього проєкту".
Меркель, відповідаючи на уточнювальне питання журналіста, пояснила, що в разі проблем із транзитом газу через Україну, ФРН може діяти не тільки самостійно, але і за лінією ЄС. Вона нагадала, що саме через ЄС запроваджувалися санкції проти Росії, пов'язані з українським конфліктом.
"Сподіваюся, що нам ніколи не доведеться ухвалювати подібні рішення (щодо ситуації з "Північним потоком-2". - Ред.), - додала вона.
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Благородный порыв, особенно в предвверии ухода. ))
И как они единодушны, но только морщась, декларируя это.
Надо было в обмен на вступление в нато и ЭС. У них не было бы выбора.
А сейчас ЗЕ просрал газовую трубу и статус страны-транзитера, нашу гарантию безопасности! После окончания транзита с нами будут делать кто и что хочет.
А чтобы Путин не напал, нужно не Велике Крадивництво проводить, а закупать противотанковые комплексы типа Стугны чтобы жечь кацапские танки, модернизировать ПВО,закупать беспилотники, тратить деньги на повышение оклада военных и регулярные учения.
Наши мощности загружены менее чем на 50%.