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Новости Борьба с коронавирусом
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В США вакцинация детей от COVID-19 может быть одобрена зимой

В США вакцинация детей от COVID-19 может быть одобрена зимой

Вакцинация детей до 12 лет от COVID-19 может быть одобрена в США уже в середине зимы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает NBC News.

Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявил телеканалу, что к середине зимы может быть получено разрешение на экстренное использование вакцин против COVID-19 для детей младше 12 лет. Вскоре после этого вакцины могут получить полное одобрение, отметил он.

И Moderna, и Pfizer-BioNTech начали испытания своих вакцин для детей в возрасте до 12 лет в марте.

Результаты ожидаются осенью, и чиновникам FDA потребуется время, чтобы рассмотреть заявки фармацевтических компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По просьбе производителя изменены требования к хранению вакцины Pfizer, - Минздрав

По словам собеседника телеканала, FDA хочет получить данные о наблюдении за детьми в возрасте до 12 лет за четыре-шесть месяцев.

В настоящее время вакцина против COVID-19 разрешена в США только для людей в возрасте от 12 лет и старше. При этом ни одна из них еще не получила полного одобрения.

вакцина (3815) дети (6553) США (27055) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
Цікаво почути думку палких прихильників та агітаторів ковідної вакцинки.
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16.07.2021 08:15
+1
о том же и писал - сами не знаете куда тычетесь, детей хоть под ето не подпрягайте - диды еще есть и почему то живы для таких експериментов.
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16.07.2021 08:19
+1
старшенькая в школу пойдет осенью - сын молчит - "та не знаю я, батя, как лучше."
от и я не знаю....
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16.07.2021 08:36
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от тут вы погарячились...
на мне сначала - внуков я вам не дам.
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16.07.2021 07:49 Ответить
Ще нічого достеменно не відомо. Висновки можна буде робити через кілька років. Відбувається пошук методом втику.
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16.07.2021 08:06 Ответить
о том же и писал - сами не знаете куда тычетесь, детей хоть под ето не подпрягайте - диды еще есть и почему то живы для таких експериментов.
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16.07.2021 08:19 Ответить
А дітям не потрібні батьки і діди? Здурів - себе в жертву?
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16.07.2021 08:37 Ответить
шо тебе так здивувало? - ты сам бы тей зробив.
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16.07.2021 08:44 Ответить
В даному разі - ні, не бачу, заради чого.
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16.07.2021 08:46 Ответить
онукив не бачишь? - ты хворый?
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16.07.2021 08:49 Ответить
І хто їх крім батьків і дідів захистить? Пацюки є для еспериментів.
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16.07.2021 08:52 Ответить
нема часу на пацюкiв, хоча вони i всюди
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16.07.2021 08:57 Ответить
хоча канадия ще е...
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16.07.2021 09:00 Ответить
старшенькая в школу пойдет осенью - сын молчит - "та не знаю я, батя, как лучше."
от и я не знаю....
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16.07.2021 08:36 Ответить
Манюньку вкололи. Знущаються над дитиною.
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16.07.2021 08:04 Ответить
здоровенька най росте.
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16.07.2021 08:51 Ответить
спокойнее там с дитями...
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16.07.2021 08:06 Ответить
Цікаво почути думку палких прихильників та агітаторів ковідної вакцинки.
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16.07.2021 08:15 Ответить
с тебя яд так и капает
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16.07.2021 08:21 Ответить
https://www.newsmax.com/health/health-news/johnson-andjohnson-sunscreen-recall-neutrogena-benzene/2021/07/14/id/1028660/?fbclid=IwAR1ozZ0sWsNj_7Z4Waq8DhBCfcEb7g4YO4UDCI9TKnFAQXr0cI2oxnmMvFA

Johnson & Johnson said Wednesday that it is recalling five of its sunscreen products after some samples were found to contain low levels of benzene, a chemical that can cause cancer with repeated exposure:

Джонсон енд Джонсон оголосив в середу, що відкликає 5 зі своїх сонцезахисних виробів, оскільки було виявлено, що окремі зразки містять незначну кількість бензену, хімічної речовини, яка може викликати рак за умови тривалого використання.

Інші прецеденти також були. Але вакцину клепають.
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16.07.2021 09:10 Ответить
Про них чутки недобрі.
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16.07.2021 09:15 Ответить
 
 