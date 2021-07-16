В США вакцинация детей от COVID-19 может быть одобрена зимой

Вакцинация детей до 12 лет от COVID-19 может быть одобрена в США уже в середине зимы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает NBC News.

Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявил телеканалу, что к середине зимы может быть получено разрешение на экстренное использование вакцин против COVID-19 для детей младше 12 лет. Вскоре после этого вакцины могут получить полное одобрение, отметил он.

И Moderna, и Pfizer-BioNTech начали испытания своих вакцин для детей в возрасте до 12 лет в марте.

Результаты ожидаются осенью, и чиновникам FDA потребуется время, чтобы рассмотреть заявки фармацевтических компаний.

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По словам собеседника телеканала, FDA хочет получить данные о наблюдении за детьми в возрасте до 12 лет за четыре-шесть месяцев.

В настоящее время вакцина против COVID-19 разрешена в США только для людей в возрасте от 12 лет и старше. При этом ни одна из них еще не получила полного одобрения.