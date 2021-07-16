У США вакцинація дітей проти COVID-19 може бути схвалена взимку

Вакцинація дітей до 12 років проти COVID-19 може бути схвалена в США вже в середині зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє NBC News.

Представник Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявив телеканалу, що до середини зими може бути отримано дозвіл на екстрене використання вакцин проти COVID-19 для дітей молодше 12 років. Незабаром після цього вакцини можуть отримати повне схвалення, зазначив він.

І Moderna, і Pfizer-BioNTech почали випробування своїх вакцин для дітей віком до 12 років у березні.

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Результати очікуються восени, і чиновникам FDA буде потрібно час, щоб розглянути заявки фармацевтичних компаній.

За словами співрозмовника телеканалу, FDA хоче отримати дані про спостереження за дітьми віком до 12 років за чотири-шість місяців.

Нині вакцина проти COVID-19 дозволена в США лише для людей віком від 12 років і старше. При цьому жодна з них ще не отримала повного схвалення.