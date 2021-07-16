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У США вакцинація дітей проти COVID-19 може бути схвалена взимку

У США вакцинація дітей проти COVID-19 може бути схвалена взимку

Вакцинація дітей до 12 років проти COVID-19 може бути схвалена в США вже в середині зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє NBC News.

Представник Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявив телеканалу, що до середини зими може бути отримано дозвіл на екстрене використання вакцин проти COVID-19 для дітей молодше 12 років. Незабаром після цього вакцини можуть отримати повне схвалення, зазначив він.

І Moderna, і Pfizer-BioNTech почали випробування своїх вакцин для дітей віком до 12 років у березні.

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Результати очікуються восени, і чиновникам FDA буде потрібно час, щоб розглянути заявки фармацевтичних компаній.

За словами співрозмовника телеканалу, FDA хоче отримати дані про спостереження за дітьми віком до 12 років за чотири-шість місяців.

Нині вакцина проти COVID-19 дозволена в США лише для людей віком від 12 років і старше. При цьому жодна з них ще не отримала повного схвалення.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5127) США (23290) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
Цікаво почути думку палких прихильників та агітаторів ковідної вакцинки.
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16.07.2021 08:15
+1
о том же и писал - сами не знаете куда тычетесь, детей хоть под ето не подпрягайте - диды еще есть и почему то живы для таких експериментов.
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16.07.2021 08:19
+1
старшенькая в школу пойдет осенью - сын молчит - "та не знаю я, батя, как лучше."
от и я не знаю....
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16.07.2021 08:36
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от тут вы погарячились...
на мне сначала - внуков я вам не дам.
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16.07.2021 07:49 Відповісти
Ще нічого достеменно не відомо. Висновки можна буде робити через кілька років. Відбувається пошук методом втику.
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16.07.2021 08:06 Відповісти
о том же и писал - сами не знаете куда тычетесь, детей хоть под ето не подпрягайте - диды еще есть и почему то живы для таких експериментов.
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16.07.2021 08:19 Відповісти
А дітям не потрібні батьки і діди? Здурів - себе в жертву?
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16.07.2021 08:37 Відповісти
шо тебе так здивувало? - ты сам бы тей зробив.
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16.07.2021 08:44 Відповісти
В даному разі - ні, не бачу, заради чого.
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16.07.2021 08:46 Відповісти
онукив не бачишь? - ты хворый?
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16.07.2021 08:49 Відповісти
І хто їх крім батьків і дідів захистить? Пацюки є для еспериментів.
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16.07.2021 08:52 Відповісти
нема часу на пацюкiв, хоча вони i всюди
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16.07.2021 08:57 Відповісти
хоча канадия ще е...
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16.07.2021 09:00 Відповісти
старшенькая в школу пойдет осенью - сын молчит - "та не знаю я, батя, как лучше."
от и я не знаю....
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16.07.2021 08:36 Відповісти
Манюньку вкололи. Знущаються над дитиною.
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16.07.2021 08:04 Відповісти
здоровенька най росте.
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16.07.2021 08:51 Відповісти
спокойнее там с дитями...
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16.07.2021 08:06 Відповісти
Цікаво почути думку палких прихильників та агітаторів ковідної вакцинки.
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16.07.2021 08:15 Відповісти
с тебя яд так и капает
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16.07.2021 08:21 Відповісти
https://www.newsmax.com/health/health-news/johnson-andjohnson-sunscreen-recall-neutrogena-benzene/2021/07/14/id/1028660/?fbclid=IwAR1ozZ0sWsNj_7Z4Waq8DhBCfcEb7g4YO4UDCI9TKnFAQXr0cI2oxnmMvFA

Johnson & Johnson said Wednesday that it is recalling five of its sunscreen products after some samples were found to contain low levels of benzene, a chemical that can cause cancer with repeated exposure:

Джонсон енд Джонсон оголосив в середу, що відкликає 5 зі своїх сонцезахисних виробів, оскільки було виявлено, що окремі зразки містять незначну кількість бензену, хімічної речовини, яка може викликати рак за умови тривалого використання.

Інші прецеденти також були. Але вакцину клепають.
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16.07.2021 09:10 Відповісти
Про них чутки недобрі.
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16.07.2021 09:15 Відповісти
 
 