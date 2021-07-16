У США вакцинація дітей проти COVID-19 може бути схвалена взимку
Вакцинація дітей до 12 років проти COVID-19 може бути схвалена в США вже в середині зими.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє NBC News.
Представник Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявив телеканалу, що до середини зими може бути отримано дозвіл на екстрене використання вакцин проти COVID-19 для дітей молодше 12 років. Незабаром після цього вакцини можуть отримати повне схвалення, зазначив він.
І Moderna, і Pfizer-BioNTech почали випробування своїх вакцин для дітей віком до 12 років у березні.
Результати очікуються восени, і чиновникам FDA буде потрібно час, щоб розглянути заявки фармацевтичних компаній.
За словами співрозмовника телеканалу, FDA хоче отримати дані про спостереження за дітьми віком до 12 років за чотири-шість місяців.
Нині вакцина проти COVID-19 дозволена в США лише для людей віком від 12 років і старше. При цьому жодна з них ще не отримала повного схвалення.
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Johnson & Johnson said Wednesday that it is recalling five of its sunscreen products after some samples were found to contain low levels of benzene, a chemical that can cause cancer with repeated exposure:
Джонсон енд Джонсон оголосив в середу, що відкликає 5 зі своїх сонцезахисних виробів, оскільки було виявлено, що окремі зразки містять незначну кількість бензену, хімічної речовини, яка може викликати рак за умови тривалого використання.
Інші прецеденти також були. Але вакцину клепають.