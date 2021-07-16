Сейчас прорабатывается вопрос вакцинации в аптеках, - ЦОЗ
В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках. Этот вопрос еще находится на рассмотрении.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "ДОМ", об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина.
"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно разрешить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", - объяснил он.
Всего в Украине, по словам Родины, работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.
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