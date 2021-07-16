РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12866 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 180 12

Сейчас прорабатывается вопрос вакцинации в аптеках, - ЦОЗ

Сейчас прорабатывается вопрос вакцинации в аптеках, - ЦОЗ

В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках. Этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "ДОМ", об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно разрешить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", - объяснил он.

Всего в Украине, по словам Родины, работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о подготовке к распространению "дельты": Будет поставлен секвенатор и закуплены тесты для диагностики данного штамма

Автор: 

вакцина (3815) аптека (129) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
мощно - прорабатывайте дальше.....
показать весь комментарий
16.07.2021 10:07
+1
Нарешті роздуплились.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті роздуплились.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:05 Ответить
мощно - прорабатывайте дальше.....
показать весь комментарий
16.07.2021 10:07 Ответить
В гандэликах надо,пришол наркоман в аптеку за наркотой его укололи и в презент пачку катерпина вот класс
показать весь комментарий
16.07.2021 11:29 Ответить
Краще в генделиках.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:08 Ответить
Даёшь вакцинацию прям в магазинах.За хлебом ведь все ходят.Пусть прям на кассе кассир вместе со сдачей делает уколы благодарным покупателям.Не благодарите.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:09 Ответить
Можно наладить вакцинацию в общественных туалетах.
Заходишь, берешь бумагу туалетную, берешь бумагу где подписываешься о том, что полностью берешь на себя ответственность за вакцинацию и пока справляешь нужду тебя прививают вакциной от ковид-19 .
Быстро и эффективно.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:22 Ответить
Точно дебилы, девочка-провизор закончила курсы в лучшем случае и давай колоть вакцину. Пипец дно.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:56 Ответить
Да дно!но почему люди колят себе этот голимый шмурдяк?они что совсем дурные?
показать весь комментарий
16.07.2021 11:36 Ответить
Вы ошибаетесь насчёт провизора."для получения квалификации провизора понадобится пять лет в вузе и плюс один год в интернатуре. При этом получать образование провизора можно на стационаре или заочно."
показать весь комментарий
16.07.2021 12:46 Ответить
колiть коли сeртифiкат нe потрiбний
показать весь комментарий
16.07.2021 15:39 Ответить
 
 