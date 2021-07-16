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Новини Боротьба з коронавірусом
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Нині опрацьовується питання вакцинації в аптеках, - ЦГЗ

Нині опрацьовується питання вакцинації в аптеках, - ЦГЗ

В Україні планують запустити вакцинацію від коронавірусу в аптеках. Це питання ще перебуває на розгляді.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "ДОМ", про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман Родина.

"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. Тут остаточного рішення поки немає, але опрацьовуються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках. Тим більше, у нас буде сезон грипу, і вакцинація від грипу також буде актуальна восени", - пояснив він.

Всього в Україні, за словами Родини, працюють близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 117 376 осіб, загалом - 2 539 636, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вакцина (4419) аптека (190) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
мощно - прорабатывайте дальше.....
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16.07.2021 10:07
+1
Нарешті роздуплились.
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16.07.2021 10:05
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Нарешті роздуплились.
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16.07.2021 10:05 Відповісти
мощно - прорабатывайте дальше.....
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16.07.2021 10:07 Відповісти
В гандэликах надо,пришол наркоман в аптеку за наркотой его укололи и в презент пачку катерпина вот класс
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16.07.2021 11:29 Відповісти
Краще в генделиках.
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16.07.2021 10:08 Відповісти
Даёшь вакцинацию прям в магазинах.За хлебом ведь все ходят.Пусть прям на кассе кассир вместе со сдачей делает уколы благодарным покупателям.Не благодарите.
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16.07.2021 10:09 Відповісти
Можно наладить вакцинацию в общественных туалетах.
Заходишь, берешь бумагу туалетную, берешь бумагу где подписываешься о том, что полностью берешь на себя ответственность за вакцинацию и пока справляешь нужду тебя прививают вакциной от ковид-19 .
Быстро и эффективно.
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16.07.2021 10:22 Відповісти
Точно дебилы, девочка-провизор закончила курсы в лучшем случае и давай колоть вакцину. Пипец дно.
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16.07.2021 10:56 Відповісти
Да дно!но почему люди колят себе этот голимый шмурдяк?они что совсем дурные?
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16.07.2021 11:36 Відповісти
Вы ошибаетесь насчёт провизора."для получения квалификации провизора понадобится пять лет в вузе и плюс один год в интернатуре. При этом получать образование провизора можно на стационаре или заочно."
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16.07.2021 12:46 Відповісти
колiть коли сeртифiкат нe потрiбний
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16.07.2021 15:39 Відповісти
 
 