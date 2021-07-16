Нині опрацьовується питання вакцинації в аптеках, - ЦГЗ
В Україні планують запустити вакцинацію від коронавірусу в аптеках. Це питання ще перебуває на розгляді.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "ДОМ", про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман Родина.
"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. Тут остаточного рішення поки немає, але опрацьовуються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках. Тим більше, у нас буде сезон грипу, і вакцинація від грипу також буде актуальна восени", - пояснив він.
Всього в Україні, за словами Родини, працюють близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.
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