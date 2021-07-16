Лукашенко разрешил применять армию для подавления протестов в Беларуси
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утвердил поправки в закон "О чрезвычайном положении".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
В документе, подписанном в четверг, 15 июля, конкретизируется, что имеется ввиду под беспорядками, при которых в стране, как и в случае стихийных бедствий и катастроф, вводится режим чрезвычайного положения.
Белорусские власти отнесли к ним наряду с попытками насильственного изменения конституционного строя, вооруженным мятежом, межнациональными и межконфессиональными конфликтами также "массовые беспорядки".
Согласно закону, в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут быть приостановлены выпуск и распространение продукции СМИ, введен особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.
Также законом расширяется круг силовых органов, которые будут привлекаться к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований.
Кроме того, в законе указывается, что вооруженные силы Беларуси наделяются дополнительными задачами. Среди них: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. В сообщении пресс-службы Лукашенко указывается, что эти задачи закрепляются в законе "О Вооруженных силах Республики Беларусь".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так и там - направляли поди не местных солдиков, не?
че, в Крыму как было? а если бы местным солдатам приказали гипотетически - разгонять местное быдло, которое само(без Рашки) рвалось бы к отделению - много ли бы "накроили" быдла?
Всього рік пройшов й Білорусь перетворилася в Белоруссию,яка загрожує наданням своєї території для вторгнення кацапських орд в Україну
никогда не говорите мне за хоккей....
волынь - помним и любим всегда...
даже если вам кaжется, шо они наши - они не наши - они ихние.
Вот и писец в Белоруссии с ихней стабильностью. Многие просто забивали на все происходящее(узурпацию власти, диктатуру, ведь дороги ровные и пенсии платят). И когда слышишь от некоторых олигофренов типа: лорак, лободы и тд. и тп. и простых почитателей рус. попсы что "я в не политике". Хочется рыгать...
жаль белорусов
точно гебист
служи таракану