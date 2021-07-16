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Новости Репрессии в Беларуси
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Лукашенко разрешил применять армию для подавления протестов в Беларуси

Лукашенко разрешил применять армию для подавления протестов в Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утвердил поправки в закон "О чрезвычайном положении".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

В документе, подписанном в четверг, 15 июля, конкретизируется, что имеется ввиду под беспорядками, при которых в стране, как и в случае стихийных бедствий и катастроф, вводится режим чрезвычайного положения.

Белорусские власти отнесли к ним наряду с попытками насильственного изменения конституционного строя, вооруженным мятежом, межнациональными и межконфессиональными конфликтами также "массовые беспорядки".

Согласно закону, в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут быть приостановлены выпуск и распространение продукции СМИ, введен особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Также законом расширяется круг силовых органов, которые будут привлекаться к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований.

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Кроме того, в законе указывается, что вооруженные силы Беларуси наделяются дополнительными задачами. Среди них: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. В сообщении пресс-службы Лукашенко указывается, что эти задачи закрепляются в законе "О Вооруженных силах Республики Беларусь".

армия (8502) Беларусь (7915) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768)


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Топ комментарии
+28
Стыдно что в стране такая армия готовая стрелять в своих родителей,сестер, братьев и стариков!!!!!
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16.07.2021 10:51
+21
по многочисленным просьбам трудящихся
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16.07.2021 10:48
+19
Во дурачек, выводить армию против народа это самоубийство, сколько случаев было когда армия просто переходила на сторону людей, это вам не отборные вонючие мусора садюги
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16.07.2021 10:54
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по многочисленным просьбам трудящихся
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16.07.2021 10:48 Ответить
Армія цього дятла і прикопає
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16.07.2021 12:59 Ответить
вряд ли. неблагонадежных не пошлют, а у посланных оставят в заложниках семьи
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16.07.2021 13:09 Ответить
Хряк янукович також на це мав надію - не вдалося.Правда Білорусь -не Україна. У нас хороводи з віночками і піснями не водили, А якщо й співали то не для Беркуту й мусорні. Далі все швидко- бруківка, коктейлі Молотова, янукович -чемодан- Ростов - -у пуйла в заручниках рилом світить періодично на ТВ , по заяках ботоксного.
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16.07.2021 13:26 Ответить
Стыдно что в стране такая армия готовая стрелять в своих родителей,сестер, братьев и стариков!!!!!
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16.07.2021 10:51 Ответить
Посмотрим,как эта армия российскому агрессору будет,противостоять.
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16.07.2021 10:53 Ответить
помойму белорусскую армия давно заселяют кцапские вояки)
Лукашенко дозволив застосовувати армію для придушення протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 1757
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16.07.2021 11:29 Ответить
Беларусскую армию как раз и возглавляют пророссийские офицеры.
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16.07.2021 13:19 Ответить
Не хочет таки Саша,по хорошему.Так на лопату жопой и лезет...
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16.07.2021 10:52 Ответить
Сцит картофельник
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16.07.2021 10:52 Ответить
Tut s samozvancam vsio jasno,tolko budet li armija streliat v sobstveni narod?Mesni Omon tak vsio jasno,no eti gde bolsinstvo prizivniki vriatli
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16.07.2021 10:54 Ответить
Во дурачек, выводить армию против народа это самоубийство, сколько случаев было когда армия просто переходила на сторону людей, это вам не отборные вонючие мусора садюги
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16.07.2021 10:54 Ответить
а какие случаи в бывшем пост-совке были, чтоб армия переходила на сторону народа? Насколько мне известно, когда при развале совка армию направляли в Грузию и Литву, то там десантура кроила саперными лопатками черепа аж бегом.
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16.07.2021 11:02 Ответить
так они направляли армию из-за паребрика, а тут местная армия, разве что это существо задействует росийскую армию, тогда да.
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16.07.2021 11:04 Ответить
доооо??? а тя бы направили напр. в Бурятию тогда - что, перешел бы на сторону дикарей?
так и там - направляли поди не местных солдиков, не?
че, в Крыму как было? а если бы местным солдатам приказали гипотетически - разгонять местное быдло, которое само(без Рашки) рвалось бы к отделению - много ли бы "накроили" быдла?
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16.07.2021 11:36 Ответить
А хто вам сказав, що будуть вбивати? У 1999 р в Греції також виводили армію проти протестувальників, бо через реформу в освіті ( треба було при вступі у виш мати середній бал зі школи), діти в школах не вчилися до лютого місяця, а разом з вчителями ходили демонстраціями, били вітрини магазинів, кидали пляшки з сумішшю в банки, супермаркети, палили машини, перекривали дороги (грали в м'яча). Поліція не справлялась, і тільки армійці навели лад. В Іспанії вже в 2011 р в аеропортах тривали забастовки контролерів, люди не могли вилетіти, поки армійці не зайняли їхні робочі місця. І це тільки те, чому була свідком.
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05.08.2021 18:29 Ответить
Диктатора к ответу!
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16.07.2021 10:54 Ответить
Уймись, задрот! пехтерева на бутылку, ибо провокатор!
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16.07.2021 16:16 Ответить
Получается, что в Беларуси армия служит не народу, а лукашенко
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16.07.2021 10:57 Ответить
получается шо не... - ***** она слyжит.
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16.07.2021 15:20 Ответить
На мусаров и чекистов надежды нет уже у бульбофюрера ?
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16.07.2021 10:58 Ответить
то, что лукашеску разрешил - этого мало. нужно еще проверить, а будет ли армия стрелять в народ? хотя, судя по тому, что там происходило и происходит, скорее всего будет.
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16.07.2021 11:00 Ответить
В любом государстве будет. Потому что приказ есть приказ.
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16.07.2021 11:06 Ответить
а приказ то бандитский
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16.07.2021 11:15 Ответить
В Украине армейцы не станут стрелять в своих отцов, матерей, сестер... И пох на приказ от какого-то гребаного бандита с нашивками офицера, который не изучал Историю.
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16.07.2021 13:37 Ответить
Смешно. Будет как с ментами. Вначале какие-нибудь провокаторы кинут пару булыжников, или даже стрельнут. А потом включится "месть за своих" и вперед. Я видел это на Донбассе. Вначале "это же гражданские, куда в них стрелять?" А потом - "Это вам за Кольку, твари!"
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17.07.2021 00:37 Ответить
в Украине в 2013-м пытались заставить и приказ был. и были все приказуны посланы в пешее эротическое путешествие. так, что твое "любое государство" - это паРаша...ну и другие Северные Кореи.
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16.07.2021 13:45 Ответить
Ну, окей. Как отличить народ от ненарода, когда он идет штурмовать воинскую часть? Или офис президента?
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17.07.2021 00:36 Ответить
у вменяемых людей такой вопрос даже не возникнет в голове, как отличить народ от "ненарода". вас даже отличить не нужно. *****, лукашеску, бердымухамедов, ким чен свЫн, витек януковощ, их ближайшее окружение и их тебеподобные шестерки. у вас всех врожденное клеймо, затруднения в идентификации не возникнет, не переживай.
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18.07.2021 14:05 Ответить
Ну, это не ответ, а блаблашный пафос. Окей, когда бабки блокируют колонну нацгвардии, в каком случае нужно разворачиваться, а в каком - давить этих бабок гусеницами бмп?
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19.07.2021 08:55 Ответить
А не проще будет завалить хутинского пуесоса и его приближенных ублюдков?
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16.07.2021 17:28 Ответить
Ты завалил овоща? Так почему от других требуешь?
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17.07.2021 00:35 Ответить
Наконец-то! Народ ликует!
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16.07.2021 11:12 Ответить
В принципе ясно, что Лукашенко в дальнейшем будет использовать российскую армию в борьбе против своего народа.
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16.07.2021 11:19 Ответить
кацапским оркам не привыкать ! бить ногами в живот своих же родителей и молотить дубинами это для кацапских варваров большой кайф ! ну а теперь и пострелять можно !
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16.07.2021 11:21 Ответить
що цікаво - кожна ватна мразота підтримає цього вусатого виробка в боротьбі зі своїм власним народом. Але наприклад в ситуації з лугандонією скажуть щось на кшталт - "зачєм западенци прішлі убівать мірних людєй?"
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16.07.2021 11:22 Ответить
Нам не нужен майдан говорили они.... Вместо майдана получат 17й год и массовые растрелы протестующих.
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16.07.2021 11:25 Ответить
Зеля Сталіна-Залежна тупо не встигає конспектувати за Лукой Скаженим
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16.07.2021 11:26 Ответить
ссытца тарган непадецки
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16.07.2021 11:27 Ответить
а впрочем, это таракан от моли получил конкретные и четкие указания по борьбе с населением
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16.07.2021 11:30 Ответить
У минулому році він волав,що не тримається за владу й піде на діалог з білорусами про обмеження президентської влади,умов її поступової передачі й проведення дострокових виборів президента,за умов що протести припиняться.
Всього рік пройшов й Білорусь перетворилася в Белоруссию,яка загрожує наданням своєї території для вторгнення кацапських орд в Україну
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16.07.2021 11:30 Ответить
просто він отримав інструктаж від )(.йла і швидкоплинно передумав нетриматися за владу.
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16.07.2021 13:08 Ответить
надо следить шоб зеленная блоха не подключилась
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16.07.2021 11:31 Ответить
Пускай дальше с цветочками ходят !!!!
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16.07.2021 11:32 Ответить
тяньхренмынь у вас в доме беларусы + *****
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16.07.2021 11:32 Ответить
и никода не говорите мне за хоккей - два инвалида один усатый другой маленьки и тоже уссатый,,
никогда не говорите мне за хоккей....
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16.07.2021 11:42 Ответить
оказывается Киев ето навсегда!
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16.07.2021 12:03 Ответить
О... ну цього слідувало очикувати... Прощавай Вільна Біларусь.. Зравствуй Хловська Біларусь
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16.07.2021 12:04 Ответить
Треба вже забуть про те що Біларусь дружня країна.. Готуйте армію і в цьому напрямку. Як що Лукашенко почав перти проти ЕС то проти України точно попре і навіть гірше ..Він от скоро скаже що Лугандонія це братькі республіки і Білорусь буде відстоювати іх інтереси Ну нагнув йогьо ХЛО на старості років ... пІДАРМ СТАВ В 70 РОКІВ А КРИЧАВ ЩО ВІН НЕ ЛГБТ. Ще той ЛГБТ
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16.07.2021 12:11 Ответить
Пуйло Луку никуда не отпустит. Пока Белоруссию не приберет к рукам. Лука, Пуйло знает, что на все готов (на любое паскудство), ради реальной власти. Чем и показал Пуйлу свою собачью преданность и свое собачье нутро. У гебешных холуев своя стезя, свой отбор, своя аура. Лукашенко прошел жесткий сексотский отбор: он убил человека, он на все готов ради власти, не задумывается, на инстинкте, пусть это выглядит со стороны дико, спонтанно, как в кино, с автоматом без магазина, но он будет сражаться, как кобель в стае. Вообще, белоруссам, сильно повезло наблюдать совковое кино и участвовать в нем. У нас, безмозглые, голосуют за клоунов-писюнистов, тем самым создавая сюрреалистическую мелодраму с аморфной уже независимостью и Пуйлом. Дают понять, что они проголосуют всегда за все что угодно. Пуйло им шлет приветики в виде писулек об идентичности. Я представляю, как они все тешатся и ждут времени, когда надо будет сыграть роли быдла и хохлацких телок щедро распускающих феромоны перед новыми освободителями ( и все это, на фоне: икон, крестов, гопака, косовороток, клятв и скотской е..бли).
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16.07.2021 12:12 Ответить
хлопцы - на волыни порыскаете - там такие девушки, шо за одну я даже замуж вышел....
волынь - помним и любим всегда...
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16.07.2021 12:17 Ответить
Правильно казати не "замуж вишел",а замуж вишла...Хоча в Америці - країні **********,наркоманів і негрів - все можливе...
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16.07.2021 12:51 Ответить
ты тупой придурок, знал шо тu зецепишся ,,,
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16.07.2021 13:06 Ответить
никогда - никогда не берите лугандонцев в модеры
даже если вам кaжется, шо они наши - они не наши - они ихние.
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16.07.2021 12:26 Ответить
твердая рыжая рука всем нужна или тока особо гребанутым?
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16.07.2021 12:35 Ответить
Беларусь еще не побила рекорды по импорту цветов?
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16.07.2021 12:53 Ответить
голландия плачет, но - трахается....
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16.07.2021 13:14 Ответить
"Когда ты не входишь в политику. То настанет время когда политика войдёт в тебя".
Вот и писец в Белоруссии с ихней стабильностью. Многие просто забивали на все происходящее(узурпацию власти, диктатуру, ведь дороги ровные и пенсии платят). И когда слышишь от некоторых олигофренов типа: лорак, лободы и тд. и тп. и простых почитателей рус. попсы что "я в не политике". Хочется рыгать...
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16.07.2021 13:11 Ответить
Головне, щоб с носочках ставати на лавочки. С Тім - побєдім.
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16.07.2021 13:15 Ответить
Ще б мобілізацію оголосив би якнеяк НАТА вже на кордоні.
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16.07.2021 13:45 Ответить
"И что вам дал тот Майдан?!"
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16.07.2021 13:53 Ответить
Как что, три майдана заменили гнусную аборигенскую диктатуру передовым еврейско-гомосексуальным легалайзом. Но это не предел. Вперед к вершинам, к негроидно-педофилическому майдану.
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16.07.2021 14:19 Ответить
Вот к нему-то у ведёт Украину уверенной рукой избранник народа президент Зеленский!
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16.07.2021 14:45 Ответить
По стопам Керенского.
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16.07.2021 14:56 Ответить
Вот чем мозг гоя отличается от особоизбранного. Протесты нужно не подавлять, а возглавлять.
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16.07.2021 13:59 Ответить
таракан гой в квадрате
жаль белорусов
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16.07.2021 14:05 Ответить
Несчастненькие. Анальную радость им запрещают, коксом напудриться не дают, культурно отдохнуть под забором с бутылкой некогда, на работу по гудку да на работу. А за распил с откатом вообще в тюрьму сажают. Вот же нервная там жизнь.
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16.07.2021 14:33 Ответить
кегебист?
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16.07.2021 16:23 Ответить
Торчок?
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16.07.2021 16:43 Ответить
космонавт дубиной полечил?
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16.07.2021 17:02 Ответить
культурист гантелю уронил?
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16.07.2021 18:02 Ответить
где логика?
точно гебист
служи таракану
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16.07.2021 18:08 Ответить
Галлюцинации, точно торчок. Подари трусы ротшильдам.
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16.07.2021 18:28 Ответить
А бульбашам пох... вони картоху копають.
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16.07.2021 15:59 Ответить
Багато наших дебілів мали, а дехто дальше має бульбофюрера за кумира.
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16.07.2021 16:13 Ответить
Призрак Януковича его видно пугает до кровавого поноса. Очень уж не хочется в ростовскую резервацию Путина.
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16.07.2021 16:16 Ответить
Тут говорят что армия против народа не пойдет. Так ведь там будет российская армия, переодетая в местную форму. Будет как с Крымом. А беларуские армейцы будут стоять и смотреть- чтоб лишь бы "не как в Украине".
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16.07.2021 16:22 Ответить
 
 