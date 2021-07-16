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Новини Репресії в Білорусі
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Лукашенко дозволив застосовувати армію для придушення протестів у Білорусі

Лукашенко дозволив застосовувати армію для придушення протестів у Білорусі

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, затвердив поправки до закону "Про надзвичайний стан".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

У документі, підписаному в четвер, 15 липня, конкретизується, що мається на увазі під заворушеннями, за яких у країні, як і в разі стихійних лих і катастроф, вводиться режим надзвичайного стану.

Білоруська влада віднесла до них поряд зі спробами насильницької зміни конституційного ладу, збройним заколотом, міжнаціональними і міжконфесійними конфліктами також "масові заворушення".

Відповідно до закону, у разі виникнення надзвичайної ситуації можуть бути припинені випуск і розповсюдження продукції ЗМІ, введено особливий порядок акредитації журналістів, а також обмежено доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

Також законом розширюється коло силових органів, які залучатимуться до забезпечення режиму надзвичайного стану, за рахунок включення їх до воєнізованих організацій МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та департаменту фінансових розслідувань.

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Крім того, в законі вказується, що збройні сили Білорусі наділяються додатковими завданнями. Серед них: боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, гарантування безпеки осіб, які охороняються, і об'єктів, що охороняються. У повідомленні пресслужби Лукашенка вказується, що ці завдання закріплюються в законі "Про Збройні сили Республіки Білорусь".

Автор: 

армія (3777) Білорусь (7960) Лукашенко Олександр (2659) репресії (1623)


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Топ коментарі
+28
Стыдно что в стране такая армия готовая стрелять в своих родителей,сестер, братьев и стариков!!!!!
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16.07.2021 10:51
+21
по многочисленным просьбам трудящихся
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16.07.2021 10:48
+19
Во дурачек, выводить армию против народа это самоубийство, сколько случаев было когда армия просто переходила на сторону людей, это вам не отборные вонючие мусора садюги
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16.07.2021 10:54
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по многочисленным просьбам трудящихся
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16.07.2021 10:48 Відповісти
Армія цього дятла і прикопає
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16.07.2021 12:59 Відповісти
вряд ли. неблагонадежных не пошлют, а у посланных оставят в заложниках семьи
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16.07.2021 13:09 Відповісти
Хряк янукович також на це мав надію - не вдалося.Правда Білорусь -не Україна. У нас хороводи з віночками і піснями не водили, А якщо й співали то не для Беркуту й мусорні. Далі все швидко- бруківка, коктейлі Молотова, янукович -чемодан- Ростов - -у пуйла в заручниках рилом світить періодично на ТВ , по заяках ботоксного.
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16.07.2021 13:26 Відповісти
Стыдно что в стране такая армия готовая стрелять в своих родителей,сестер, братьев и стариков!!!!!
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16.07.2021 10:51 Відповісти
Посмотрим,как эта армия российскому агрессору будет,противостоять.
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16.07.2021 10:53 Відповісти
помойму белорусскую армия давно заселяют кцапские вояки)
Лукашенко дозволив застосовувати армію для придушення протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 1757
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16.07.2021 11:29 Відповісти
Беларусскую армию как раз и возглавляют пророссийские офицеры.
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16.07.2021 13:19 Відповісти
Не хочет таки Саша,по хорошему.Так на лопату жопой и лезет...
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16.07.2021 10:52 Відповісти
Сцит картофельник
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16.07.2021 10:52 Відповісти
Tut s samozvancam vsio jasno,tolko budet li armija streliat v sobstveni narod?Mesni Omon tak vsio jasno,no eti gde bolsinstvo prizivniki vriatli
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16.07.2021 10:54 Відповісти
Во дурачек, выводить армию против народа это самоубийство, сколько случаев было когда армия просто переходила на сторону людей, это вам не отборные вонючие мусора садюги
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16.07.2021 10:54 Відповісти
а какие случаи в бывшем пост-совке были, чтоб армия переходила на сторону народа? Насколько мне известно, когда при развале совка армию направляли в Грузию и Литву, то там десантура кроила саперными лопатками черепа аж бегом.
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16.07.2021 11:02 Відповісти
так они направляли армию из-за паребрика, а тут местная армия, разве что это существо задействует росийскую армию, тогда да.
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16.07.2021 11:04 Відповісти
доооо??? а тя бы направили напр. в Бурятию тогда - что, перешел бы на сторону дикарей?
так и там - направляли поди не местных солдиков, не?
че, в Крыму как было? а если бы местным солдатам приказали гипотетически - разгонять местное быдло, которое само(без Рашки) рвалось бы к отделению - много ли бы "накроили" быдла?
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16.07.2021 11:36 Відповісти
А хто вам сказав, що будуть вбивати? У 1999 р в Греції також виводили армію проти протестувальників, бо через реформу в освіті ( треба було при вступі у виш мати середній бал зі школи), діти в школах не вчилися до лютого місяця, а разом з вчителями ходили демонстраціями, били вітрини магазинів, кидали пляшки з сумішшю в банки, супермаркети, палили машини, перекривали дороги (грали в м'яча). Поліція не справлялась, і тільки армійці навели лад. В Іспанії вже в 2011 р в аеропортах тривали забастовки контролерів, люди не могли вилетіти, поки армійці не зайняли їхні робочі місця. І це тільки те, чому була свідком.
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05.08.2021 18:29 Відповісти
Диктатора к ответу!
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16.07.2021 10:54 Відповісти
Уймись, задрот! пехтерева на бутылку, ибо провокатор!
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16.07.2021 16:16 Відповісти
Получается, что в Беларуси армия служит не народу, а лукашенко
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16.07.2021 10:57 Відповісти
получается шо не... - ***** она слyжит.
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16.07.2021 15:20 Відповісти
На мусаров и чекистов надежды нет уже у бульбофюрера ?
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16.07.2021 10:58 Відповісти
то, что лукашеску разрешил - этого мало. нужно еще проверить, а будет ли армия стрелять в народ? хотя, судя по тому, что там происходило и происходит, скорее всего будет.
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16.07.2021 11:00 Відповісти
В любом государстве будет. Потому что приказ есть приказ.
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16.07.2021 11:06 Відповісти
а приказ то бандитский
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16.07.2021 11:15 Відповісти
В Украине армейцы не станут стрелять в своих отцов, матерей, сестер... И пох на приказ от какого-то гребаного бандита с нашивками офицера, который не изучал Историю.
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16.07.2021 13:37 Відповісти
Смешно. Будет как с ментами. Вначале какие-нибудь провокаторы кинут пару булыжников, или даже стрельнут. А потом включится "месть за своих" и вперед. Я видел это на Донбассе. Вначале "это же гражданские, куда в них стрелять?" А потом - "Это вам за Кольку, твари!"
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17.07.2021 00:37 Відповісти
в Украине в 2013-м пытались заставить и приказ был. и были все приказуны посланы в пешее эротическое путешествие. так, что твое "любое государство" - это паРаша...ну и другие Северные Кореи.
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16.07.2021 13:45 Відповісти
Ну, окей. Как отличить народ от ненарода, когда он идет штурмовать воинскую часть? Или офис президента?
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17.07.2021 00:36 Відповісти
у вменяемых людей такой вопрос даже не возникнет в голове, как отличить народ от "ненарода". вас даже отличить не нужно. *****, лукашеску, бердымухамедов, ким чен свЫн, витек януковощ, их ближайшее окружение и их тебеподобные шестерки. у вас всех врожденное клеймо, затруднения в идентификации не возникнет, не переживай.
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18.07.2021 14:05 Відповісти
Ну, это не ответ, а блаблашный пафос. Окей, когда бабки блокируют колонну нацгвардии, в каком случае нужно разворачиваться, а в каком - давить этих бабок гусеницами бмп?
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19.07.2021 08:55 Відповісти
А не проще будет завалить хутинского пуесоса и его приближенных ублюдков?
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16.07.2021 17:28 Відповісти
Ты завалил овоща? Так почему от других требуешь?
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17.07.2021 00:35 Відповісти
Наконец-то! Народ ликует!
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16.07.2021 11:12 Відповісти
В принципе ясно, что Лукашенко в дальнейшем будет использовать российскую армию в борьбе против своего народа.
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16.07.2021 11:19 Відповісти
кацапским оркам не привыкать ! бить ногами в живот своих же родителей и молотить дубинами это для кацапских варваров большой кайф ! ну а теперь и пострелять можно !
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16.07.2021 11:21 Відповісти
що цікаво - кожна ватна мразота підтримає цього вусатого виробка в боротьбі зі своїм власним народом. Але наприклад в ситуації з лугандонією скажуть щось на кшталт - "зачєм западенци прішлі убівать мірних людєй?"
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16.07.2021 11:22 Відповісти
Нам не нужен майдан говорили они.... Вместо майдана получат 17й год и массовые растрелы протестующих.
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16.07.2021 11:25 Відповісти
Зеля Сталіна-Залежна тупо не встигає конспектувати за Лукой Скаженим
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16.07.2021 11:26 Відповісти
ссытца тарган непадецки
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16.07.2021 11:27 Відповісти
а впрочем, это таракан от моли получил конкретные и четкие указания по борьбе с населением
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16.07.2021 11:30 Відповісти
У минулому році він волав,що не тримається за владу й піде на діалог з білорусами про обмеження президентської влади,умов її поступової передачі й проведення дострокових виборів президента,за умов що протести припиняться.
Всього рік пройшов й Білорусь перетворилася в Белоруссию,яка загрожує наданням своєї території для вторгнення кацапських орд в Україну
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16.07.2021 11:30 Відповісти
просто він отримав інструктаж від )(.йла і швидкоплинно передумав нетриматися за владу.
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16.07.2021 13:08 Відповісти
надо следить шоб зеленная блоха не подключилась
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16.07.2021 11:31 Відповісти
Пускай дальше с цветочками ходят !!!!
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16.07.2021 11:32 Відповісти
тяньхренмынь у вас в доме беларусы + *****
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16.07.2021 11:32 Відповісти
и никода не говорите мне за хоккей - два инвалида один усатый другой маленьки и тоже уссатый,,
никогда не говорите мне за хоккей....
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16.07.2021 11:42 Відповісти
оказывается Киев ето навсегда!
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16.07.2021 12:03 Відповісти
О... ну цього слідувало очикувати... Прощавай Вільна Біларусь.. Зравствуй Хловська Біларусь
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16.07.2021 12:04 Відповісти
Треба вже забуть про те що Біларусь дружня країна.. Готуйте армію і в цьому напрямку. Як що Лукашенко почав перти проти ЕС то проти України точно попре і навіть гірше ..Він от скоро скаже що Лугандонія це братькі республіки і Білорусь буде відстоювати іх інтереси Ну нагнув йогьо ХЛО на старості років ... пІДАРМ СТАВ В 70 РОКІВ А КРИЧАВ ЩО ВІН НЕ ЛГБТ. Ще той ЛГБТ
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16.07.2021 12:11 Відповісти
Пуйло Луку никуда не отпустит. Пока Белоруссию не приберет к рукам. Лука, Пуйло знает, что на все готов (на любое паскудство), ради реальной власти. Чем и показал Пуйлу свою собачью преданность и свое собачье нутро. У гебешных холуев своя стезя, свой отбор, своя аура. Лукашенко прошел жесткий сексотский отбор: он убил человека, он на все готов ради власти, не задумывается, на инстинкте, пусть это выглядит со стороны дико, спонтанно, как в кино, с автоматом без магазина, но он будет сражаться, как кобель в стае. Вообще, белоруссам, сильно повезло наблюдать совковое кино и участвовать в нем. У нас, безмозглые, голосуют за клоунов-писюнистов, тем самым создавая сюрреалистическую мелодраму с аморфной уже независимостью и Пуйлом. Дают понять, что они проголосуют всегда за все что угодно. Пуйло им шлет приветики в виде писулек об идентичности. Я представляю, как они все тешатся и ждут времени, когда надо будет сыграть роли быдла и хохлацких телок щедро распускающих феромоны перед новыми освободителями ( и все это, на фоне: икон, крестов, гопака, косовороток, клятв и скотской е..бли).
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16.07.2021 12:12 Відповісти
хлопцы - на волыни порыскаете - там такие девушки, шо за одну я даже замуж вышел....
волынь - помним и любим всегда...
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16.07.2021 12:17 Відповісти
Правильно казати не "замуж вишел",а замуж вишла...Хоча в Америці - країні **********,наркоманів і негрів - все можливе...
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16.07.2021 12:51 Відповісти
ты тупой придурок, знал шо тu зецепишся ,,,
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16.07.2021 13:06 Відповісти
никогда - никогда не берите лугандонцев в модеры
даже если вам кaжется, шо они наши - они не наши - они ихние.
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16.07.2021 12:26 Відповісти
твердая рыжая рука всем нужна или тока особо гребанутым?
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16.07.2021 12:35 Відповісти
Беларусь еще не побила рекорды по импорту цветов?
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16.07.2021 12:53 Відповісти
голландия плачет, но - трахается....
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16.07.2021 13:14 Відповісти
"Когда ты не входишь в политику. То настанет время когда политика войдёт в тебя".
Вот и писец в Белоруссии с ихней стабильностью. Многие просто забивали на все происходящее(узурпацию власти, диктатуру, ведь дороги ровные и пенсии платят). И когда слышишь от некоторых олигофренов типа: лорак, лободы и тд. и тп. и простых почитателей рус. попсы что "я в не политике". Хочется рыгать...
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16.07.2021 13:11 Відповісти
Головне, щоб с носочках ставати на лавочки. С Тім - побєдім.
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16.07.2021 13:15 Відповісти
Ще б мобілізацію оголосив би якнеяк НАТА вже на кордоні.
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16.07.2021 13:45 Відповісти
"И что вам дал тот Майдан?!"
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16.07.2021 13:53 Відповісти
Как что, три майдана заменили гнусную аборигенскую диктатуру передовым еврейско-гомосексуальным легалайзом. Но это не предел. Вперед к вершинам, к негроидно-педофилическому майдану.
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16.07.2021 14:19 Відповісти
Вот к нему-то у ведёт Украину уверенной рукой избранник народа президент Зеленский!
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16.07.2021 14:45 Відповісти
По стопам Керенского.
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16.07.2021 14:56 Відповісти
Вот чем мозг гоя отличается от особоизбранного. Протесты нужно не подавлять, а возглавлять.
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16.07.2021 13:59 Відповісти
таракан гой в квадрате
жаль белорусов
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16.07.2021 14:05 Відповісти
Несчастненькие. Анальную радость им запрещают, коксом напудриться не дают, культурно отдохнуть под забором с бутылкой некогда, на работу по гудку да на работу. А за распил с откатом вообще в тюрьму сажают. Вот же нервная там жизнь.
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16.07.2021 14:33 Відповісти
кегебист?
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16.07.2021 16:23 Відповісти
Торчок?
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16.07.2021 16:43 Відповісти
космонавт дубиной полечил?
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16.07.2021 17:02 Відповісти
культурист гантелю уронил?
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16.07.2021 18:02 Відповісти
где логика?
точно гебист
служи таракану
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16.07.2021 18:08 Відповісти
Галлюцинации, точно торчок. Подари трусы ротшильдам.
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16.07.2021 18:28 Відповісти
А бульбашам пох... вони картоху копають.
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16.07.2021 15:59 Відповісти
Багато наших дебілів мали, а дехто дальше має бульбофюрера за кумира.
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16.07.2021 16:13 Відповісти
Призрак Януковича его видно пугает до кровавого поноса. Очень уж не хочется в ростовскую резервацию Путина.
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16.07.2021 16:16 Відповісти
Тут говорят что армия против народа не пойдет. Так ведь там будет российская армия, переодетая в местную форму. Будет как с Крымом. А беларуские армейцы будут стоять и смотреть- чтоб лишь бы "не как в Украине".
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16.07.2021 16:22 Відповісти
 
 