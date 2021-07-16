Лукашенко дозволив застосовувати армію для придушення протестів у Білорусі
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, затвердив поправки до закону "Про надзвичайний стан".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
У документі, підписаному в четвер, 15 липня, конкретизується, що мається на увазі під заворушеннями, за яких у країні, як і в разі стихійних лих і катастроф, вводиться режим надзвичайного стану.
Білоруська влада віднесла до них поряд зі спробами насильницької зміни конституційного ладу, збройним заколотом, міжнаціональними і міжконфесійними конфліктами також "масові заворушення".
Відповідно до закону, у разі виникнення надзвичайної ситуації можуть бути припинені випуск і розповсюдження продукції ЗМІ, введено особливий порядок акредитації журналістів, а також обмежено доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань.
Також законом розширюється коло силових органів, які залучатимуться до забезпечення режиму надзвичайного стану, за рахунок включення їх до воєнізованих організацій МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та департаменту фінансових розслідувань.
Крім того, в законі вказується, що збройні сили Білорусі наділяються додатковими завданнями. Серед них: боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, гарантування безпеки осіб, які охороняються, і об'єктів, що охороняються. У повідомленні пресслужби Лукашенка вказується, що ці завдання закріплюються в законі "Про Збройні сили Республіки Білорусь".
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так и там - направляли поди не местных солдиков, не?
че, в Крыму как было? а если бы местным солдатам приказали гипотетически - разгонять местное быдло, которое само(без Рашки) рвалось бы к отделению - много ли бы "накроили" быдла?
Всього рік пройшов й Білорусь перетворилася в Белоруссию,яка загрожує наданням своєї території для вторгнення кацапських орд в Україну
никогда не говорите мне за хоккей....
волынь - помним и любим всегда...
даже если вам кaжется, шо они наши - они не наши - они ихние.
Вот и писец в Белоруссии с ихней стабильностью. Многие просто забивали на все происходящее(узурпацию власти, диктатуру, ведь дороги ровные и пенсии платят). И когда слышишь от некоторых олигофренов типа: лорак, лободы и тд. и тп. и простых почитателей рус. попсы что "я в не политике". Хочется рыгать...
жаль белорусов
точно гебист
служи таракану