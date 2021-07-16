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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин тщательно готовится к возможной очередной волне COVID-19, - Шмыгаль

Кабмин тщательно готовится к возможной очередной волне COVID-19, - Шмыгаль

COVID-19 остается одним из вызовов в работе правительства.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вакцинация стабильно набирает обороты... Шесть недель подряд наблюдается рекордное количество прививок", - отметил он.

По словам премьера, в Украине есть достаточное количество качественных вакцин, а также еще ожидается поступление нескольких миллионов доз.

Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких.

Он также рассказал, что в Украине продолжается переоборудование медицинских учреждений в связи с COVID-19.

Премьер заверил, что правительство тщательно готовится к возможной очередной волне COVID-19.

Шмыгаль подчеркнул, что в связи с этим нужно обеспечить больницы кислородом: "Это также один из приоритетов. Во многих медицинских учреждениях это уже происходит".

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Кабмин (14033) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На пляжах Майами ? Тщательно кабмин только хотелки фирташей-ахметовых исполняет .
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16.07.2021 10:58 Ответить
как? дороги асфальтируют?
трасса Киев - Одесса (оползень в нескольких местах)

Кабмин тщательно готовится к возможной очередной волне COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5722
...
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16.07.2021 11:04 Ответить
Мы в курсе что мы в этом плане " чемпионы".
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16.07.2021 11:10 Ответить
Кабмин тщательно готовится к большому количеству смертей пенсионеров в очередной волне пандемии. В первую очередь вакционировали себя и себе подобных. Вакцинацией людей преклонного возраста 60 + в Украине никто не занимается. Хотелось бы знать какой процент пенсионеров вообще вакцинировали? За апрель - июнь 2021 года ( за 3 месяца) пенсионный фонд отчитался, что общее количество пенсионеров за счет смертей уменьшилось на 87 тыс. и их уже не 12млн. Это главное достижение Кабмина и он этим и занимается..
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16.07.2021 12:10 Ответить
А что-нибудь кроме лохов и даунов этот кабмин умеет?
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16.07.2021 17:48 Ответить
 
 