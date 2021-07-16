Кабмин тщательно готовится к возможной очередной волне COVID-19, - Шмыгаль
COVID-19 остается одним из вызовов в работе правительства.
Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вакцинация стабильно набирает обороты... Шесть недель подряд наблюдается рекордное количество прививок", - отметил он.
По словам премьера, в Украине есть достаточное количество качественных вакцин, а также еще ожидается поступление нескольких миллионов доз.
Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких.
Он также рассказал, что в Украине продолжается переоборудование медицинских учреждений в связи с COVID-19.
Премьер заверил, что правительство тщательно готовится к возможной очередной волне COVID-19.
Шмыгаль подчеркнул, что в связи с этим нужно обеспечить больницы кислородом: "Это также один из приоритетов. Во многих медицинских учреждениях это уже происходит".
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