Кабмін ретельно готується до можливої чергової хвилі COVID-19, - Шмигаль
COVID-19 залишається одним із викликів у роботі уряду.
Про це в ході години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Вакцинація стабільно набирає обертів ... Шість тижнів поспіль спостерігається рекордна кількість щеплень", - зазначив він.
За словами прем'єра, в Україні є достатня кількість якісних вакцин, а також ще очікується надходження декількох мільйонів доз.
Шмигаль закликав українців вакцинуватися, щоб захистити себе і близьких.
Він також розповів, що в Україні триває переобладнання медичних закладів у зв'язку з COVID-19.
Прем'єр запевнив, що уряд ретельно готується до можливої чергової хвилі COVID-19.
Шмигаль наголосив, що у зв'язку з цим потрібно забезпечити лікарні киснем: "Це також один із пріоритетів. У багатьох медичних закладах це вже відбувається".
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