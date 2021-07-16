Кабмін ретельно готується до можливої ​​чергової хвилі COVID-19, - Шмигаль

COVID-19 залишається одним із викликів у роботі уряду.

Про це в ході години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вакцинація стабільно набирає обертів ... Шість тижнів поспіль спостерігається рекордна кількість щеплень", - зазначив він.

За словами прем'єра, в Україні є достатня кількість якісних вакцин, а також ще очікується надходження декількох мільйонів доз.

Шмигаль закликав українців вакцинуватися, щоб захистити себе і близьких.

Він також розповів, що в Україні триває переобладнання медичних закладів у зв'язку з COVID-19.

Прем'єр запевнив, що уряд ретельно готується до можливої ​​чергової хвилі COVID-19.

Шмигаль наголосив, що у зв'язку з цим потрібно забезпечити лікарні киснем: "Це також один із пріоритетів. У багатьох медичних закладах це вже відбувається".

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