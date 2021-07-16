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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін ретельно готується до можливої ​​чергової хвилі COVID-19, - Шмигаль

Кабмін ретельно готується до можливої ​​чергової хвилі COVID-19, - Шмигаль

COVID-19 залишається одним із викликів у роботі уряду.

Про це в ході години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вакцинація стабільно набирає обертів ... Шість тижнів поспіль спостерігається рекордна кількість щеплень", - зазначив він.

За словами прем'єра, в Україні є достатня кількість якісних вакцин, а також ще очікується надходження декількох мільйонів доз.

Шмигаль закликав українців вакцинуватися, щоб захистити себе і близьких.

Він також розповів, що в Україні триває переобладнання медичних закладів у зв'язку з COVID-19.

Прем'єр запевнив, що уряд ретельно готується до можливої ​​чергової хвилі COVID-19.

Шмигаль наголосив, що у зв'язку з цим потрібно забезпечити лікарні киснем: "Це також один із пріоритетів. У багатьох медичних закладах це вже відбувається".

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Автор: 

Кабмін (14140) карантин (18172) Шмигаль Денис (4633) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На пляжах Майами ? Тщательно кабмин только хотелки фирташей-ахметовых исполняет .
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16.07.2021 10:58 Відповісти
как? дороги асфальтируют?
трасса Киев - Одесса (оползень в нескольких местах)

Кабмин тщательно готовится к возможной очередной волне COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5722
...
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16.07.2021 11:04 Відповісти
Мы в курсе что мы в этом плане " чемпионы".
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16.07.2021 11:10 Відповісти
Кабмин тщательно готовится к большому количеству смертей пенсионеров в очередной волне пандемии. В первую очередь вакционировали себя и себе подобных. Вакцинацией людей преклонного возраста 60 + в Украине никто не занимается. Хотелось бы знать какой процент пенсионеров вообще вакцинировали? За апрель - июнь 2021 года ( за 3 месяца) пенсионный фонд отчитался, что общее количество пенсионеров за счет смертей уменьшилось на 87 тыс. и их уже не 12млн. Это главное достижение Кабмина и он этим и занимается..
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16.07.2021 12:10 Відповісти
А что-нибудь кроме лохов и даунов этот кабмин умеет?
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16.07.2021 17:48 Відповісти
 
 