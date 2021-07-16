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Кабмін не планує скорочувати функціонування української мови, - Шмигаль
Уряд не планує скорочувати функціонування української мови.
Про це в ході години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Урядом не планується скорочення функціонування згідно з чинним законодавством України української мови. Крапка", - зокрема сказав він.
Так прем'єр відповів на запитання нардепа фракції "Європейська Солідарність" Володимира В'ятровича, який звернув увагу на те, що на цьому тижні опозиції довелося "відбивати" поправки більшості, які звужували функціонування української мови.
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юрий П #410481
показати весь коментар16.07.2021 10:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
simple spinning
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Valeriy Strelchenko
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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