УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання
1 386 4

Кабмін не планує скорочувати функціонування української мови, - Шмигаль

Кабмін не планує скорочувати функціонування української мови, - Шмигаль

Уряд не планує скорочувати функціонування української мови.

Про це в ході години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Урядом не планується скорочення функціонування згідно з чинним законодавством України української мови. Крапка", - зокрема сказав він.

Так прем'єр відповів на запитання нардепа фракції "Європейська Солідарність" Володимира В'ятровича, який звернув увагу на те, що на цьому тижні опозиції довелося "відбивати" поправки більшості, які звужували функціонування української мови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні набувають чинності нові статті мовного закону

Автор: 

українська мова (836) мова (742) Шмигаль Денис (4633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это не в твоих полномочиях,шмЫгло тупое!
показати весь коментар
16.07.2021 10:55 Відповісти
Верить ЗЕплесени ? Я не настолько наивен . Да и Шмыгаль , собственно , ничего не решает. Так , фамилиЁ на бумажках . Зиц председатель .
показати весь коментар
16.07.2021 10:57 Відповісти
цього ще не вистачало. і взагалі це не шмигалям виришувати. Слава Нації!
показати весь коментар
16.07.2021 11:03 Відповісти
кабмин не планирует сокращать функционирование украинского языка ,он это делает без планирования
показати весь коментар
16.07.2021 11:11 Відповісти
 
 