Кабмін не планує скорочувати функціонування української мови, - Шмигаль

Уряд не планує скорочувати функціонування української мови.

Про це в ході години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Урядом не планується скорочення функціонування згідно з чинним законодавством України української мови. Крапка", - зокрема сказав він.

Так прем'єр відповів на запитання нардепа фракції "Європейська Солідарність" Володимира В'ятровича, який звернув увагу на те, що на цьому тижні опозиції довелося "відбивати" поправки більшості, які звужували функціонування української мови.

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