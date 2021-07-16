Від сьогодні набувають чинності нові статті мовного закону
Із 16 липня 2021 року набувають чинності частини друга-шоста, восьма статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якою унормовано застосування державної мови у сфері культури.
Про це йдеться в переданому Укрінформу повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, згаданими нормами передбачено, що: мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України; супровід культурних заходів в Україні здійснюється державною мовою, або ж організатор забезпечує синхронний чи послідовний переклад такого виступу державною мовою; оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються державною мовою. Допускається використання інших мов поряд з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж текст державною мовою.
Згідно з новими нормами, публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі має супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб; мовою музейної справи та мистецьких виставок, а також мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.
У МКІП пояснили, що в межах заходів кінофестивалів, що проводяться в Україні за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, в кіновидовищних закладах України допускається показ фільмів мовою оригіналу, але із субтитрами, виконаними державною мовою.
Туристичне та екскурсійне обслуговування має бути українською мовою, але туристичне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися іншою мовою.
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І якщо в дуплі твоєму із секс шопу цяцька
Якщо від життя ти від свого втомився
Може би ти **** в річці утопився (с) П.М.
Скажите кварталовцам шоб не благодарили за експромт
Якщо ти знаєш російську і англійську - вчи українську
Скільки мов ти знаєш, скільки ти разів людина.
Якщо ти знаєш тільки російську - ти ще не людина.))
теперь закон о негромадянах,пліз..
Хто буде чіпати ДЕРЖАВНУ МОВУ отримає по пиці.
... наді мною височить, наче несамовите одоробло з налигачем у долонях, клята Люциперова вуйна, най її шляк трафить, бузувірське стерво Фаріон, аби-с її лукавий щезник сплюндрував, - навіть гледіти лячно, бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно, - і дейкає до мене зловтішно глузуючи:
"Слава Ісу! Файним легінем тобі ніц не утворитисі, а статечним ґаздой ся борзо віправлю."
І нумо си заходила гамселити по моїй голівці (тій, що на плечах) отим во налигачем, доки з мене не вискок "великий и могучий" і я не затьохкотів "солов'їною" та ще й з колоритними вкрапленнями окремих слів й фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту.
Це ж треба було так ся здибати...