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Від сьогодні набувають чинності нові статті мовного закону

Від сьогодні набувають чинності нові статті мовного закону

Із 16 липня 2021 року набувають чинності частини друга-шоста, восьма статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якою унормовано застосування державної мови у сфері культури.

Про це йдеться в переданому Укрінформу повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, згаданими нормами передбачено, що: мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України; супровід культурних заходів в Україні здійснюється державною мовою, або ж організатор забезпечує синхронний чи послідовний переклад такого виступу державною мовою; оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються державною мовою. Допускається використання інших мов поряд з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж текст державною мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд: кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою

Згідно з новими нормами, публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі має супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб; мовою музейної справи та мистецьких виставок, а також мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

У МКІП пояснили, що в межах заходів кінофестивалів, що проводяться в Україні за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, в кіновидовищних закладах України допускається показ фільмів мовою оригіналу, але із субтитрами, виконаними державною мовою.

Туристичне та екскурсійне обслуговування має бути українською мовою, але туристичне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися іншою мовою.

Автор: 

Міністерство культури (761) українська мова (836) мова (742)


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Топ коментарі
+41
С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона - Цензор.НЕТ 9160
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16.07.2021 09:42
+34
Бужанский с самого утра волосы на жопе рвет
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16.07.2021 09:47
+27
У Ківи?
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16.07.2021 09:49
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С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона - Цензор.НЕТ 9160
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16.07.2021 09:42 Відповісти
Вітаю !!! Тільки вперед!
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16.07.2021 09:48 Відповісти
Скоти українською це буде сильно. Треба акторів, які грали там ролі змусити дублювати саме своїм голосом, особливо федіра добронравого. Хай страждає курва
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16.07.2021 09:54 Відповісти
Де ж шукати актора дубляжу с таким бидлячим голосом?
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16.07.2021 09:56 Відповісти
А вот нихрена, будет дубляжем заниматься сватина:
Від сьогодні набувають чинності нові статті мовного закону - Цензор.НЕТ 1007
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16.07.2021 10:00 Відповісти
Мій дядько у таких випадках казав: срать захочеш, штани знімеш...
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16.07.2021 10:02 Відповісти
Кожен кожен вечір настає зненацька
І якщо в дуплі твоєму із секс шопу цяцька
Якщо від життя ти від свого втомився
Може би ти **** в річці утопився (с) П.М.


Скажите кварталовцам шоб не благодарили за експромт
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16.07.2021 10:10 Відповісти
кацапченок Ифан, не коверкай мову ,пиши хрюсской
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16.07.2021 12:03 Відповісти
Дитинко, хворієш ???
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16.07.2021 14:45 Відповісти
Книгарні 50 на 50 ! Н іхрена собі! Повинно бути 90%українською-інше 10!
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16.07.2021 11:30 Відповісти
Одесские экскурсии будут проводиться исключительно для лиц без гражданства! ) Группа бомжей на экскурсии.
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16.07.2021 09:47 Відповісти
Та ви що? Цікаво, якою мовою проводять екскурсії для англійців, німців, французів і т.п.? І як, іноземцям подобається, чи таких екскурсій в Одесі не існує?
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16.07.2021 11:05 Відповісти
Для англійців, німців, французів - будь ласочка англійска, а українська- зась! ( Плач Ярославни...)
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16.07.2021 11:55 Відповісти
У нас и в подъездах курить "нельзя", ну если по закону...
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16.07.2021 09:47 Відповісти
Бужанский с самого утра волосы на жопе рвет
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16.07.2021 09:47 Відповісти
навіть забув помастурбувати на себе у дзеркалі
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16.07.2021 09:49 Відповісти
У Ківи?
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16.07.2021 09:49 Відповісти
Разом з ківою...
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16.07.2021 09:56 Відповісти
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16.07.2021 10:02 Відповісти
Причем зубами 🤭
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16.07.2021 10:17 Відповісти
кутніми
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16.07.2021 12:07 Відповісти
Дайте йому парабелум!!!
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16.07.2021 10:07 Відповісти
а шо там за вий на мокшанських болотах?
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16.07.2021 09:48 Відповісти
Коцапи лютують, сер...
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16.07.2021 09:57 Відповісти
Поправьте сректакль пожалуйста.
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16.07.2021 09:48 Відповісти
Якщо ти знаєш тільки українську - вчи англійську
Якщо ти знаєш російську і англійську - вчи українську
Скільки мов ти знаєш, скільки ти разів людина.
Якщо ти знаєш тільки російську - ти ще не людина.))
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16.07.2021 09:51 Відповісти
замечательно..
теперь закон о негромадянах,пліз..
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16.07.2021 09:52 Відповісти
Є україномовна версія, але там нема над ким знущатись.
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16.07.2021 10:23 Відповісти
+100500 заради цього і заходжу на "рускагаварящию" версію сайта
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16.07.2021 11:22 Відповісти
Чебураха драная ,там вверху сайта есть пимпочка переключения языков....
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16.07.2021 12:08 Відповісти
Ирония в том, что не будь рабиновичей, шуфричей, тупицких, зеленских, ермаков, медведчуков и остальной погани из слуг, ОП и ОПЗЖ еще неизвестно как все обернулось бы
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16.07.2021 09:57 Відповісти
Якби їх не було, ми б у ЄС і НАТО вступили році так в 2008 чи 2010...
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16.07.2021 09:59 Відповісти
я не про прошлое.
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16.07.2021 10:00 Відповісти
То можна тоді так зробити, щоб у мене за замовчуванням завантажувалася українська версія Цензора?
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16.07.2021 09:58 Відповісти
Російської версії взагалі не повинно бути.
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16.07.2021 11:48 Відповісти
Хлопці з дівчатами,що тут пасуться переходьте на українську!!! Чи ви «ні можєтє»?
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16.07.2021 10:10 Відповісти
Ти згоден, що російську версію треба прибрати?
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16.07.2021 12:19 Відповісти
Чому новини на українській мові публікуються пізніше ніж на російській?
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16.07.2021 14:36 Відповісти
Яку ще країну Ви знаєте де мову треба захищати Законом а частка населення всерівно залишається "ятакпрівик, какаяразніца, мнєиакудобна" ???
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16.07.2021 10:12 Відповісти
У МЕНЕ ЦЕНЗОР - УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
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16.07.2021 10:31 Відповісти
Мій Windows і всі проги спілкуються зі мною виключно українською
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16.07.2021 12:04 Відповісти
Державна мова - УКРАЇНСЬКА.
Хто буде чіпати ДЕРЖАВНУ МОВУ отримає по пиці.
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16.07.2021 11:19 Відповісти
Кому не нравится - пусть смотрит вражескую пропаганду!
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16.07.2021 13:01 Відповісти
клованы
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15.12.2021 09:35 Відповісти
Эта история прослыла притчей во языцех. Как-то, тихой сапой вышедши из парадной, ничтоже сумняшеся и ********* увлёкшись сочинительством вербальных сатирических пассажей, мимодумно оскользнулся на поребрике и, как на ристалище, опрокинулся седалищем на мощёную брусчатку. Возношу зеницы в поднебесную и, о Владыко-Вседержитель! ...
... наді мною височить, наче несамовите одоробло з налигачем у долонях, клята Люциперова вуйна, най її шляк трафить, бузувірське стерво Фаріон, аби-с її лукавий щезник сплюндрував, - навіть гледіти лячно, бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно, - і дейкає до мене зловтішно глузуючи:
"Слава Ісу! Файним легінем тобі ніц не утворитисі, а статечним ґаздой ся борзо віправлю."
І нумо си заходила гамселити по моїй голівці (тій, що на плечах) отим во налигачем, доки з мене не вискок "великий и могучий" і я не затьохкотів "солов'їною" та ще й з колоритними вкрапленнями окремих слів й фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту.
Це ж треба було так ся здибати...
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15.12.2021 11:36 Відповісти
 
 