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Новости Языковой вопрос
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С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона

С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона

С 16 июля 2021 года вступают в силу части вторая-шестая, восьмая статьи 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которой унормировано применение государственного языка в сфере культуры.

Об этом говорится в переданном Укринформу сообщении Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

В частности, упомянутыми нормами предусмотрено, что: языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины; сопровождение культурных мероприятий в Украине осуществляется на государственном языке, или же организатор обеспечивает синхронный или последовательный перевод такого выступления на государственном языке; объявления, афиши, другие информационные материалы о культурно-творческих и зрелищных мероприятиях и входные билеты изготавливаются на государственном языке. Допускается использование других языков наряду с государственным языком, при этом текст на другом языке не может быть больше по объему и шрифту, чем текст на государственном языке.

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Согласно новым нормам, публичное исполнение и / или публичный показ театрального сректакля на другом языке, чем государственный, в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом; языком музейного дела и художественных выставок, а также языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

В МКИП объяснили, что в рамках мероприятий кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере кинематографии, в кинозрелищных заведениях Украины допускается показ фильмов на языке оригинала, но с субтитрами, выполненными на государственном языке.

Туристическое и экскурсионное обслуживание должно быть на украинском языке, но туристическое обслуживание иностранцев и лиц без гражданства может осуществляться на другом языке.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (778) украинский язык (1192) язык (3780)


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Топ комментарии
+41
С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона - Цензор.НЕТ 9160
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16.07.2021 09:42
+34
Бужанский с самого утра волосы на жопе рвет
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16.07.2021 09:47
+27
У Ківи?
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16.07.2021 09:49
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С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона - Цензор.НЕТ 9160
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16.07.2021 09:42 Ответить
Вітаю !!! Тільки вперед!
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16.07.2021 09:48 Ответить
Скоти українською це буде сильно. Треба акторів, які грали там ролі змусити дублювати саме своїм голосом, особливо федіра добронравого. Хай страждає курва
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16.07.2021 09:54 Ответить
Де ж шукати актора дубляжу с таким бидлячим голосом?
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16.07.2021 09:56 Ответить
А вот нихрена, будет дубляжем заниматься сватина:
Від сьогодні набувають чинності нові статті мовного закону - Цензор.НЕТ 1007
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16.07.2021 10:00 Ответить
Мій дядько у таких випадках казав: срать захочеш, штани знімеш...
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16.07.2021 10:02 Ответить
Кожен кожен вечір настає зненацька
І якщо в дуплі твоєму із секс шопу цяцька
Якщо від життя ти від свого втомився
Може би ти **** в річці утопився (с) П.М.


Скажите кварталовцам шоб не благодарили за експромт
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16.07.2021 10:10 Ответить
кацапченок Ифан, не коверкай мову ,пиши хрюсской
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16.07.2021 12:03 Ответить
Дитинко, хворієш ???
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16.07.2021 14:45 Ответить
Книгарні 50 на 50 ! Н іхрена собі! Повинно бути 90%українською-інше 10!
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16.07.2021 11:30 Ответить
Одесские экскурсии будут проводиться исключительно для лиц без гражданства! ) Группа бомжей на экскурсии.
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16.07.2021 09:47 Ответить
Та ви що? Цікаво, якою мовою проводять екскурсії для англійців, німців, французів і т.п.? І як, іноземцям подобається, чи таких екскурсій в Одесі не існує?
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16.07.2021 11:05 Ответить
Для англійців, німців, французів - будь ласочка англійска, а українська- зась! ( Плач Ярославни...)
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16.07.2021 11:55 Ответить
У нас и в подъездах курить "нельзя", ну если по закону...
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16.07.2021 09:47 Ответить
Бужанский с самого утра волосы на жопе рвет
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16.07.2021 09:47 Ответить
навіть забув помастурбувати на себе у дзеркалі
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16.07.2021 09:49 Ответить
У Ківи?
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16.07.2021 09:49 Ответить
Разом з ківою...
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16.07.2021 09:56 Ответить
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16.07.2021 10:02 Ответить
Причем зубами 🤭
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16.07.2021 10:17 Ответить
кутніми
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16.07.2021 12:07 Ответить
Дайте йому парабелум!!!
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16.07.2021 10:07 Ответить
а шо там за вий на мокшанських болотах?
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16.07.2021 09:48 Ответить
Коцапи лютують, сер...
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16.07.2021 09:57 Ответить
Поправьте сректакль пожалуйста.
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16.07.2021 09:48 Ответить
Якщо ти знаєш тільки українську - вчи англійську
Якщо ти знаєш російську і англійську - вчи українську
Скільки мов ти знаєш, скільки ти разів людина.
Якщо ти знаєш тільки російську - ти ще не людина.))
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16.07.2021 09:51 Ответить
замечательно..
теперь закон о негромадянах,пліз..
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16.07.2021 09:52 Ответить
Є україномовна версія, але там нема над ким знущатись.
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16.07.2021 10:23 Ответить
+100500 заради цього і заходжу на "рускагаварящию" версію сайта
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16.07.2021 11:22 Ответить
Чебураха драная ,там вверху сайта есть пимпочка переключения языков....
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16.07.2021 12:08 Ответить
Ирония в том, что не будь рабиновичей, шуфричей, тупицких, зеленских, ермаков, медведчуков и остальной погани из слуг, ОП и ОПЗЖ еще неизвестно как все обернулось бы
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16.07.2021 09:57 Ответить
Якби їх не було, ми б у ЄС і НАТО вступили році так в 2008 чи 2010...
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16.07.2021 09:59 Ответить
я не про прошлое.
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16.07.2021 10:00 Ответить
То можна тоді так зробити, щоб у мене за замовчуванням завантажувалася українська версія Цензора?
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16.07.2021 09:58 Ответить
Російської версії взагалі не повинно бути.
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16.07.2021 11:48 Ответить
Хлопці з дівчатами,що тут пасуться переходьте на українську!!! Чи ви «ні можєтє»?
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16.07.2021 10:10 Ответить
Ти згоден, що російську версію треба прибрати?
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16.07.2021 12:19 Ответить
Чому новини на українській мові публікуються пізніше ніж на російській?
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16.07.2021 14:36 Ответить
Яку ще країну Ви знаєте де мову треба захищати Законом а частка населення всерівно залишається "ятакпрівик, какаяразніца, мнєиакудобна" ???
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16.07.2021 10:12 Ответить
У МЕНЕ ЦЕНЗОР - УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
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16.07.2021 10:31 Ответить
Мій Windows і всі проги спілкуються зі мною виключно українською
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16.07.2021 12:04 Ответить
Державна мова - УКРАЇНСЬКА.
Хто буде чіпати ДЕРЖАВНУ МОВУ отримає по пиці.
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16.07.2021 11:19 Ответить
Кому не нравится - пусть смотрит вражескую пропаганду!
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16.07.2021 13:01 Ответить
клованы
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15.12.2021 09:35 Ответить
Эта история прослыла притчей во языцех. Как-то, тихой сапой вышедши из парадной, ничтоже сумняшеся и ********* увлёкшись сочинительством вербальных сатирических пассажей, мимодумно оскользнулся на поребрике и, как на ристалище, опрокинулся седалищем на мощёную брусчатку. Возношу зеницы в поднебесную и, о Владыко-Вседержитель! ...
... наді мною височить, наче несамовите одоробло з налигачем у долонях, клята Люциперова вуйна, най її шляк трафить, бузувірське стерво Фаріон, аби-с її лукавий щезник сплюндрував, - навіть гледіти лячно, бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно, - і дейкає до мене зловтішно глузуючи:
"Слава Ісу! Файним легінем тобі ніц не утворитисі, а статечним ґаздой ся борзо віправлю."
І нумо си заходила гамселити по моїй голівці (тій, що на плечах) отим во налигачем, доки з мене не вискок "великий и могучий" і я не затьохкотів "солов'їною" та ще й з колоритними вкрапленнями окремих слів й фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту.
Це ж треба було так ся здибати...
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15.12.2021 11:36 Ответить
 
 