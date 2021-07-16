С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона

С 16 июля 2021 года вступают в силу части вторая-шестая, восьмая статьи 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которой унормировано применение государственного языка в сфере культуры.

Об этом говорится в переданном Укринформу сообщении Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

В частности, упомянутыми нормами предусмотрено, что: языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины; сопровождение культурных мероприятий в Украине осуществляется на государственном языке, или же организатор обеспечивает синхронный или последовательный перевод такого выступления на государственном языке; объявления, афиши, другие информационные материалы о культурно-творческих и зрелищных мероприятиях и входные билеты изготавливаются на государственном языке. Допускается использование других языков наряду с государственным языком, при этом текст на другом языке не может быть больше по объему и шрифту, чем текст на государственном языке.

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Согласно новым нормам, публичное исполнение и / или публичный показ театрального сректакля на другом языке, чем государственный, в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом; языком музейного дела и художественных выставок, а также языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

В МКИП объяснили, что в рамках мероприятий кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере кинематографии, в кинозрелищных заведениях Украины допускается показ фильмов на языке оригинала, но с субтитрами, выполненными на государственном языке.

Туристическое и экскурсионное обслуживание должно быть на украинском языке, но туристическое обслуживание иностранцев и лиц без гражданства может осуществляться на другом языке.