Конституционный Суд: каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком

Владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины.

Об этом говорится в решении Конституционного суда Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

Это решение Конституционный Суд вынес, рассматривая вопрос о соответствии Конституции закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Владеть украинским языком как языком своего гражданства - обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения", - говорится в документе.

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В нем отмечается, что порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам.

"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык - непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности", - подчеркивают в КСУ.

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Там уточняют, что нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного никоим образом не дискриминирует русскоязычных граждан и не ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств, о чем заявляли народные депутаты, которые подали представление о конституционности закона в КС.

"Суд считает, что оспариваемый закон является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины, которая продолжалась не одно столетие во время пребывания Украины в составе сначала царской России, а затем СССР, и является надлежащей юридической основой для внедрения институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование украинского языка как государственного с возможностью применять государством меры поддерживающего действия (affirmative action) в пользу украинского языка, не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины", - уточняют в КС.

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Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.