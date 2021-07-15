Конституционный Суд: каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком
Владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины.
Об этом говорится в решении Конституционного суда Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.
Это решение Конституционный Суд вынес, рассматривая вопрос о соответствии Конституции закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
"Владеть украинским языком как языком своего гражданства - обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения", - говорится в документе.
В нем отмечается, что порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам.
"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык - непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности", - подчеркивают в КСУ.
Там уточняют, что нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного никоим образом не дискриминирует русскоязычных граждан и не ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств, о чем заявляли народные депутаты, которые подали представление о конституционности закона в КС.
"Суд считает, что оспариваемый закон является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины, которая продолжалась не одно столетие во время пребывания Украины в составе сначала царской России, а затем СССР, и является надлежащей юридической основой для внедрения институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование украинского языка как государственного с возможностью применять государством меры поддерживающего действия (affirmative action) в пользу украинского языка, не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины", - уточняют в КС.
Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.
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Можемо мати іще продовження. Так суддя КС Литвинова у своїй https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2021_2.pdf окремій думці (висновок на 10 стор.) до рішення КС "Про забезпечення функціонування української мови як державної" доводить, що штучний недопуск охороною до засідань КС Тупицького та Косміна "створює підгрунтя для сумнівів у легітимності рішення органу конституційної юрисдикції у справі, яка має надзвичано важливе значення для народу України".
Зеленський іще такого накрутить, що довго будемо розрібати.
Так что же Вы сравниваете???? Мозги есть? Хватит раскалывать страну!!!!!
Українська мова то від Бога,
бо нечисть розмовляти нею не може.
В Канаді балакав.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП в різних ешелонах продажної влади і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути цим Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к кривавому ЗЕКУ - в Ростов.
Шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине
По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».
Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.
По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.
І слава Богу
Пускай не занимаются отсебятиной. У них нет права подменять понятия.
И что значит "знать"? В какой мере? Кто эти знания проверит? А если не знает на 10 баллов? Если двоечник в школе был? А если суржик? Но ведь все они ГРАЖДАНЕ, родились живут, работают, рожают детей, на этой земле, как и их родители, деды...они платят налоги, в конце концов, не для того чтобы их тыкали и унижали, относя к третьему сорту.
Почитала я тут комментарии.
Могу ответить тем же, что мозгов нет выучить ещё один язык у большинства, что злорадствуют рано.
Что прикрывают "больной" темой?
Пытки в полиции, раскрадание Бюджета, тупость власти ...?