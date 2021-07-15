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Конституционный Суд: каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком

Конституционный Суд: каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком

Владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины.

Об этом говорится в решении Конституционного суда Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

Это решение Конституционный Суд вынес, рассматривая вопрос о соответствии Конституции закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Владеть украинским языком как языком своего гражданства - обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения", - говорится в документе.

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В нем отмечается, что порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам.

"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык - непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности", - подчеркивают в КСУ.

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Там уточняют, что нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного никоим образом не дискриминирует русскоязычных граждан и не ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств, о чем заявляли народные депутаты, которые подали представление о конституционности закона в КС.

"Суд считает, что оспариваемый закон является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины, которая продолжалась не одно столетие во время пребывания Украины в составе сначала царской России, а затем СССР, и является надлежащей юридической основой для внедрения институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование украинского языка как государственного с возможностью применять государством меры поддерживающего действия (affirmative action) в пользу украинского языка, не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины", - уточняют в КС.

Смотрите: "Слуги русификации" и "Меняю мову на рубли": на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Автор: 

КС (2248) украинский язык (1192)


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Топ комментарии
+86
пора вводити посвідчення негромадянина, без права голосування
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15.07.2021 18:08
+55
Отака біда і у моєї корови
Має бідна язика, але не знає мови...
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15.07.2021 18:09
+48
Знаєте як воно в Казахстані пройшло? Як у того кота з наждаком. Просто було зроблено дідусем Нуріком - за знання мови +25% до ставки, навчання і виховання безкоштовне або за символічну плату - лише на казахській. Суди, довідки, заяви - все на казахській. Не знаєш? Плати перекладачу, їх розвелось море. За три роки вся рюзкемовна частина Казахстану зачірікала на казахському - аж гай зашумів. І ніде не було "прітіснєніє рускава єзика". Весело і радісно вивчили всі мову. І ніхто, уявляєте, не помер з того. Так то казахська мова, вона на рюські єзик так схожа, як жираф на крокодила. А як мудро сказав герой Джигарханяна - "русский язык - это отатаренный украинский". То ж вивчити простіше ту мову, з якої написали ру.яз.
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15.07.2021 18:28
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А чого це ти вирішив що я не знаю україньскої? Чи то ти про "взагалі"?
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15.07.2021 22:31 Ответить
так повинно бути. але на рiвнi державних дiячiв теж
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15.07.2021 18:53 Ответить
Давно пора было, осталось только суммарно скинуться незнающим на курсы))
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15.07.2021 18:53 Ответить
Який вий сьогодні буде на расеїї,уляля!!!
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15.07.2021 18:57 Ответить
Щодо рішення КС.
Можемо мати іще продовження. Так суддя КС Литвинова у своїй https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2021_2.pdf окремій думці (висновок на 10 стор.) до рішення КС "Про забезпечення функціонування української мови як державної" доводить, що штучний недопуск охороною до засідань КС Тупицького та Косміна "створює підгрунтя для сумнівів у легітимності рішення органу конституційної юрисдикції у справі, яка має надзвичано важливе значення для народу України".
Зеленський іще такого накрутить, що довго будемо розрібати.
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15.07.2021 18:59 Ответить
Ну теперь точно прощай ЛДНРы окончательно.
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15.07.2021 19:02 Ответить
Нет никаких лыдыныры ,чебурашка драная ,есть оккупированные рф части 2х областей ,которые в ближайшие 3-5 лет снова будут Украиной
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15.07.2021 19:24 Ответить
А як що щелепа кацапська не вивертається для розмови українською?🙄
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15.07.2021 19:05 Ответить
Значить та щелепа самою природою призначена щоби лускати кедрові горішки десь у Сибірі.
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15.07.2021 23:51 Ответить
каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения...не дискриминирует русскоязычных граждан...не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины"...порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам...?
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15.07.2021 19:08 Ответить
Это-самая приятная новость за последнее время! Це - найприємніша новина за останній час!
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15.07.2021 19:10 Ответить
Є права і є обов'язки. Невиконання обов'язків є злочином. За злочин є покарання. Яке ти собі вибираєш покарання за незнання української мови?
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15.07.2021 19:43 Ответить
Фантазёр!
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15.07.2021 21:02 Ответить
Если бы и Цензор сделал так чтобы украинская версия была главной - открывалась по умолчанию и новости на ней появились не позже российской версии. Но видно это все мечты, мечты..
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15.07.2021 19:42 Ответить
У Россії багато інтернет видань, що дублюються українською мовою? може вже треба припиняти це холуйство? а на Цензор таки цікаво буде після 16 подивитися.
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15.07.2021 19:45 Ответить
Встречный вопрос- в России много украинцев, граждан РФ, говорящих на украинском, для которых это язык общения, родной язык? Сколько миллионов???? А сколько миллионов русскоязычных ГРАЖДАН в Украине?
Так что же Вы сравниваете???? Мозги есть? Хватит раскалывать страну!!!!!
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16.07.2021 07:15 Ответить
Не те що =не пізніше=, навпаки - раніше !
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16.07.2021 05:54 Ответить
Я би на місці росіян образився, бо їх вважають тупими, не здатними вивчити мову, а тому усе перекладають російською.
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16.07.2021 06:23 Ответить
Вот вам и причина того, почему Авакян рванул с места министра МВД!Да еще, блин, с канабисом не срослось!
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15.07.2021 19:48 Ответить
Да Авакян принципиально не хотел говорить на государственном языке поэтому и свалил с поста. А что, тоже версия!
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15.07.2021 19:50 Ответить
Авакян прекрасно умел и говорил укр. мовою - просто не хотелось почему-то.
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15.07.2021 20:06 Ответить
Як не погодитись, що Аваков-ч0рт:

Українська мова то від Бога,
бо нечисть розмовляти нею не може.
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15.07.2021 21:32 Ответить
Він володіє українською.
В Канаді балакав.
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16.07.2021 05:55 Ответить
-На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах, на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП в різних ешелонах продажної влади і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути цим Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к кривавому ЗЕКУ - в Ростов.
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15.07.2021 19:56 Ответить
рашистськi гниди готовлять манкуртiв.

Шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине
По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».

Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.

По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.
Конституційний Суд: кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою - Цензор.НЕТ 4224
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15.07.2021 20:27 Ответить
А хто не знаю українського, позбавляти громадянства як у Прибалтиці
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15.07.2021 20:29 Ответить
Даже не мечтай!
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15.07.2021 21:03 Ответить
Если по букве закона, то в Прибалтике такого нет. Там для получения гражданства требуется знание языка только от желающих получить его по натурализации. Кто получает гражданство автоматически, знание языка не требуется.
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15.07.2021 21:14 Ответить
Что это - Прибалтика ,овца . ЕЕ уже давно нет . Есть три разных государства с совершенно разными корнями ,языками и законами
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16.07.2021 07:41 Ответить
ЖОДЕН ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.
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15.07.2021 20:47 Ответить
И это правильно.. хоть и запоздало. Это нужно было вводить если уж не в 1991 году, то через пять лет точно ( 1996,) Дав время на раскачку. Но как говорится, лучше позже , чем никогда. вопрос в другом, есть вероятность что это , как и практически все у нас, останется лишь на бумаге в стадии " благих пожеланий". Так сказать своего рода " глубокая озабоченность".
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15.07.2021 20:59 Ответить
А может правильнее дать каждому гражданину нормальную пенсию? А так, я только шипеть могу.
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15.07.2021 22:31 Ответить
А что вам еще "дать"?
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15.07.2021 23:23 Ответить
Какой привет, такой и ответ))) Ты нам тоже не торохтиш, чтобы мы тебе пенсию платили)))Учишь украинский, будет пенсия))) Сколько хочешь?)
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16.07.2021 00:06 Ответить
А может ее ЗАРАБОТАТЬ нужно?)
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15.07.2021 23:29 Ответить
Аааа, теперь понятно чего только шипеть можете))) Обращайтесь к тем, кто вам зубы выбил. Может они еще расщедрятся вам на несколько палок вашей любимой "пенсии")))
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15.07.2021 23:59 Ответить
А за какую пенсию вы перейдете на украинский?) СКОЛЬКО вам нужно?)
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15.07.2021 23:31 Ответить
Если эту формулировку не внести в Конституцию, решение юридические слабое, потому что если от какого-либо гражданина Украины потребуют обязательное знание украинского языка, он, в случае несогласия, оспорит его в ЕСПЧ, и, скорее всего, выиграет, поскольку обязательное знание украинского языка от каждого гражданина в Конституции Украины не прописано. Какой-нибудь оппоблок может даже подать коллективный иск со множеством заявителей, чтобы попиариться среди электората.
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15.07.2021 21:02 Ответить
А как то без маразма можно? Там же не написано что от кого то требуют знать язык, там прописана обязанность знать госязык. Как интересно вы в любом государстве будете жить без знания государственного языка? Подавайте в любой суд но вас носом ткнут что все юридические споры могут быть только на государственном языке.
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15.07.2021 22:16 Ответить
Данное решение Конституционного Суда как раз и зиждется на Конституции Украины.
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16.07.2021 00:04 Ответить
Хоть судьи и мрази, но и до них начинает доходить, что воровать у себя невыгодно
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15.07.2021 21:50 Ответить
Судьи и почти все наши чинуши знают украинский язык, но это не мешает им воровать.
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15.07.2021 23:35 Ответить
Владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3277380

І слава Богу
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15.07.2021 22:23 Ответить
Вас в дальнейшем ожидает 4 класса образования и там будет все и язык, и математика, и особенно история, в преданиях.
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15.07.2021 22:36 Ответить
Это рассказывает рукожоп, который в школе учебники на самокрутки пустил?)
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15.07.2021 23:33 Ответить
а як гарно депутати говорять у ВР українською -навіть без акцента. А як говорять українською Аваков, Азаров, бувший суддя КС Шишкін зразу ж видно, за фюрером, лишня хромосома і квадратна "челюсть". Ознайомився із ст.фюрера про "єднання" народів і статтею леніна "про нацгордість великоросів" від 14 року. І зразу ж все стало на своє місце, ось як ленін визначає статус великороса - ...... нам, представителям великодержавной нации крайнего востока Европы и доброй доли Азии ....... А ще один інтернаціоналіст Лазарь Каганович розповідав своїм родичам - якщо добряче потерти Леніна то зразу ж проявиться його татарське єство. А всі ці фокуси з єдністю народів - це відрижка сусловських теорій. Цей діяч спеціально не писав про своє місце народження, щоб правильно розуміли. Хоча його "творчий шлях" завжди був під патронатом Молотова -вотяка за походженням та освячувався дружбою з Маленковим, основних при Сталіну квадратночелюстних типажів.
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15.07.2021 22:57 Ответить
Треба тiльки вiтати таке рiшення КС.Така полiтична та юридична позицi я КС робить йому честь!
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16.07.2021 03:05 Ответить
Кацапська імперія прийняла за роки окупації України 286 офіційних указів спрямованих на повне знищення української мови. Але ... Котляревський видав "Єнеїду" українською мовою в 1799 році (саме цього року народився Пушкін) і, уявіть собі!, перерахував в цьому творі близько 800 національних українських страв... Тим часом кацапи жерли рєпу і брюкву...
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16.07.2021 03:42 Ответить
Пусть это суд ткнет пальцем в статью Конституции, где это написано, про "обязанность". Где есть такое слово?
Пускай не занимаются отсебятиной. У них нет права подменять понятия.
И что значит "знать"? В какой мере? Кто эти знания проверит? А если не знает на 10 баллов? Если двоечник в школе был? А если суржик? Но ведь все они ГРАЖДАНЕ, родились живут, работают, рожают детей, на этой земле, как и их родители, деды...они платят налоги, в конце концов, не для того чтобы их тыкали и унижали, относя к третьему сорту.
Почитала я тут комментарии.
Могу ответить тем же, что мозгов нет выучить ещё один язык у большинства, что злорадствуют рано.
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16.07.2021 07:30 Ответить
Поліція не зобов'язана гвалтувати у відділках громадяни, розкажіть це поліції що створив Авасян
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16.07.2021 08:00 Ответить
Что то много начали говорить о языке в последнее время.
Что прикрывают "больной" темой?
Пытки в полиции, раскрадание Бюджета, тупость власти ...?
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16.07.2021 09:57 Ответить
Каждий громадянин зобовязанний знати українську мову,но говорити на ній не обовязково.
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16.07.2021 15:36 Ответить
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