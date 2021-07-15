Конституційний Суд: кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою
Володіння українською мовою є обов'язком кожного громадянина України.
Про це йдеться в рішенні Конституційного суду України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.
Це рішення Конституційний Суд виніс, розглядаючи питання про відповідність Конституції закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
"Володіти українською мовою як мовою свого громадянства – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин України є вільним у виборі мови або мов для приватного спілкування", - зазначається в документі.
У ньому наголошується, що порядок функціонування української мови як державної та її підтримка державою мають поєднуватися із шанобливим ставленням до мов національних меншин, що історично проживають в межах України, та забезпеченням захисту мовних прав осіб, що належать до таких меншин.
"Українська мова є невіддільним атрибутом української державності, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності", - підкреслюють в КСУ.
Там уточнюють, що норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної жодним чином не дискримінують російськомовних громадян і не обмежують перелік мов корінних народів і національних меншин, про що заявляли народні депутати, які подали подання щодо конституційності закону в КС.
"Суд вважає, що оспорений Закон є юридичним інструментом подолання наслідків тривалого перебування різних частин України в складі інших держав та загального зросійщення України, яке тривало не одне століття під час перебування України в складі спочатку царської Росії, а згодом СРСР, та є належною юридичною основою для запровадження інституційних механізмів, що забезпечують функціонування української мови як державної з можливістю вживати державою заходів підтримчої дії (affirmative action) на користь української мови, не перешкоджаючи розвиткові, використанню й захистові мов національних меншин України", - уточнюють в КС.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.
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Можемо мати іще продовження. Так суддя КС Литвинова у своїй https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2021_2.pdf окремій думці (висновок на 10 стор.) до рішення КС "Про забезпечення функціонування української мови як державної" доводить, що штучний недопуск охороною до засідань КС Тупицького та Косміна "створює підгрунтя для сумнівів у легітимності рішення органу конституційної юрисдикції у справі, яка має надзвичано важливе значення для народу України".
Зеленський іще такого накрутить, що довго будемо розрібати.
Так что же Вы сравниваете???? Мозги есть? Хватит раскалывать страну!!!!!
Українська мова то від Бога,
бо нечисть розмовляти нею не може.
В Канаді балакав.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП в різних ешелонах продажної влади і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути цим Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к кривавому ЗЕКУ - в Ростов.
Шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине
По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».
Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.
По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.
І слава Богу
Пускай не занимаются отсебятиной. У них нет права подменять понятия.
И что значит "знать"? В какой мере? Кто эти знания проверит? А если не знает на 10 баллов? Если двоечник в школе был? А если суржик? Но ведь все они ГРАЖДАНЕ, родились живут, работают, рожают детей, на этой земле, как и их родители, деды...они платят налоги, в конце концов, не для того чтобы их тыкали и унижали, относя к третьему сорту.
Почитала я тут комментарии.
Могу ответить тем же, что мозгов нет выучить ещё один язык у большинства, что злорадствуют рано.
Что прикрывают "больной" темой?
Пытки в полиции, раскрадание Бюджета, тупость власти ...?