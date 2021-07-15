Конституційний Суд: кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою

Володіння українською мовою є обов'язком кожного громадянина України.

Про це йдеться в рішенні Конституційного суду України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

Це рішення Конституційний Суд виніс, розглядаючи питання про відповідність Конституції закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

"Володіти українською мовою як мовою свого громадянства – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин України є вільним у виборі мови або мов для приватного спілкування", - зазначається в документі.

У ньому наголошується, що порядок функціонування української мови як державної та її підтримка державою мають поєднуватися із шанобливим ставленням до мов національних меншин, що історично проживають в межах України, та забезпеченням захисту мовних прав осіб, що належать до таких меншин.

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"Українська мова є невіддільним атрибутом української державності, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності", - підкреслюють в КСУ.

Там уточнюють, що норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної жодним чином не дискримінують російськомовних громадян і не обмежують перелік мов корінних народів і національних меншин, про що заявляли народні депутати, які подали подання щодо конституційності закону в КС.

"Суд вважає, що оспорений Закон є юридичним інструментом подолання наслідків тривалого перебування різних частин України в складі інших держав та загального зросійщення України, яке тривало не одне століття під час перебування України в складі спочатку царської Росії, а згодом СРСР, та є належною юридичною основою для запровадження інституційних механізмів, що забезпечують функціонування української мови як державної з можливістю вживати державою заходів підтримчої дії (affirmative action) на користь української мови, не перешкоджаючи розвиткові, використанню й захистові мов національних меншин України", - уточнюють в КС.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.