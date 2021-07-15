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Конституційний Суд: кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою

Конституційний Суд: кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою

Володіння українською мовою є обов'язком кожного громадянина України.

Про це йдеться в рішенні Конституційного суду України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

Це рішення Конституційний Суд виніс, розглядаючи питання про відповідність Конституції закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

"Володіти українською мовою як мовою свого громадянства – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин України є вільним у виборі мови або мов для приватного спілкування", - зазначається в документі.

У ньому наголошується, що порядок функціонування української мови як державної та її підтримка державою мають поєднуватися із шанобливим ставленням до мов національних меншин, що історично проживають в межах України, та забезпеченням захисту мовних прав осіб, що належать до таких меншин.

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"Українська мова є невіддільним атрибутом української державності, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності", - підкреслюють в КСУ.

Там уточнюють, що норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної жодним чином не дискримінують російськомовних громадян і не обмежують перелік мов корінних народів і національних меншин, про що заявляли народні депутати, які подали подання щодо конституційності закону в КС.

"Суд вважає, що оспорений Закон є юридичним інструментом подолання наслідків тривалого перебування різних частин України в складі інших держав та загального зросійщення України, яке тривало не одне століття під час перебування України в складі спочатку царської Росії, а згодом СРСР, та є належною юридичною основою для запровадження інституційних механізмів, що забезпечують функціонування української мови як державної з можливістю вживати державою заходів підтримчої дії (affirmative action) на користь української мови, не перешкоджаючи розвиткові, використанню й захистові мов національних меншин України", - уточнюють в КС.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Автор: 

КС (1427) українська мова (836)


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Топ коментарі
+86
пора вводити посвідчення негромадянина, без права голосування
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15.07.2021 18:08
+55
Отака біда і у моєї корови
Має бідна язика, але не знає мови...
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15.07.2021 18:09
+48
Знаєте як воно в Казахстані пройшло? Як у того кота з наждаком. Просто було зроблено дідусем Нуріком - за знання мови +25% до ставки, навчання і виховання безкоштовне або за символічну плату - лише на казахській. Суди, довідки, заяви - все на казахській. Не знаєш? Плати перекладачу, їх розвелось море. За три роки вся рюзкемовна частина Казахстану зачірікала на казахському - аж гай зашумів. І ніде не було "прітіснєніє рускава єзика". Весело і радісно вивчили всі мову. І ніхто, уявляєте, не помер з того. Так то казахська мова, вона на рюські єзик так схожа, як жираф на крокодила. А як мудро сказав герой Джигарханяна - "русский язык - это отатаренный украинский". То ж вивчити простіше ту мову, з якої написали ру.яз.
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15.07.2021 18:28
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А чого це ти вирішив що я не знаю україньскої? Чи то ти про "взагалі"?
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15.07.2021 22:31 Відповісти
так повинно бути. але на рiвнi державних дiячiв теж
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15.07.2021 18:53 Відповісти
Давно пора было, осталось только суммарно скинуться незнающим на курсы))
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15.07.2021 18:53 Відповісти
Який вий сьогодні буде на расеїї,уляля!!!
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15.07.2021 18:57 Відповісти
Щодо рішення КС.
Можемо мати іще продовження. Так суддя КС Литвинова у своїй https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2021_2.pdf окремій думці (висновок на 10 стор.) до рішення КС "Про забезпечення функціонування української мови як державної" доводить, що штучний недопуск охороною до засідань КС Тупицького та Косміна "створює підгрунтя для сумнівів у легітимності рішення органу конституційної юрисдикції у справі, яка має надзвичано важливе значення для народу України".
Зеленський іще такого накрутить, що довго будемо розрібати.
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15.07.2021 18:59 Відповісти
Ну теперь точно прощай ЛДНРы окончательно.
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15.07.2021 19:02 Відповісти
Нет никаких лыдыныры ,чебурашка драная ,есть оккупированные рф части 2х областей ,которые в ближайшие 3-5 лет снова будут Украиной
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15.07.2021 19:24 Відповісти
А як що щелепа кацапська не вивертається для розмови українською?🙄
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15.07.2021 19:05 Відповісти
Значить та щелепа самою природою призначена щоби лускати кедрові горішки десь у Сибірі.
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15.07.2021 23:51 Відповісти
каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения...не дискриминирует русскоязычных граждан...не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины"...порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам...?
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15.07.2021 19:08 Відповісти
Это-самая приятная новость за последнее время! Це - найприємніша новина за останній час!
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15.07.2021 19:10 Відповісти
Є права і є обов'язки. Невиконання обов'язків є злочином. За злочин є покарання. Яке ти собі вибираєш покарання за незнання української мови?
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15.07.2021 19:43 Відповісти
Фантазёр!
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15.07.2021 21:02 Відповісти
Если бы и Цензор сделал так чтобы украинская версия была главной - открывалась по умолчанию и новости на ней появились не позже российской версии. Но видно это все мечты, мечты..
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15.07.2021 19:42 Відповісти
У Россії багато інтернет видань, що дублюються українською мовою? може вже треба припиняти це холуйство? а на Цензор таки цікаво буде після 16 подивитися.
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15.07.2021 19:45 Відповісти
Встречный вопрос- в России много украинцев, граждан РФ, говорящих на украинском, для которых это язык общения, родной язык? Сколько миллионов???? А сколько миллионов русскоязычных ГРАЖДАН в Украине?
Так что же Вы сравниваете???? Мозги есть? Хватит раскалывать страну!!!!!
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16.07.2021 07:15 Відповісти
Не те що =не пізніше=, навпаки - раніше !
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16.07.2021 05:54 Відповісти
Я би на місці росіян образився, бо їх вважають тупими, не здатними вивчити мову, а тому усе перекладають російською.
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16.07.2021 06:23 Відповісти
Вот вам и причина того, почему Авакян рванул с места министра МВД!Да еще, блин, с канабисом не срослось!
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15.07.2021 19:48 Відповісти
Да Авакян принципиально не хотел говорить на государственном языке поэтому и свалил с поста. А что, тоже версия!
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15.07.2021 19:50 Відповісти
Авакян прекрасно умел и говорил укр. мовою - просто не хотелось почему-то.
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15.07.2021 20:06 Відповісти
Як не погодитись, що Аваков-ч0рт:

Українська мова то від Бога,
бо нечисть розмовляти нею не може.
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15.07.2021 21:32 Відповісти
Він володіє українською.
В Канаді балакав.
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16.07.2021 05:55 Відповісти
-На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах, на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП в різних ешелонах продажної влади і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути цим Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к кривавому ЗЕКУ - в Ростов.
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15.07.2021 19:56 Відповісти
рашистськi гниди готовлять манкуртiв.

Шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине
По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».

Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.

По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.
Конституційний Суд: кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою - Цензор.НЕТ 4224
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15.07.2021 20:27 Відповісти
А хто не знаю українського, позбавляти громадянства як у Прибалтиці
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15.07.2021 20:29 Відповісти
Даже не мечтай!
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15.07.2021 21:03 Відповісти
Если по букве закона, то в Прибалтике такого нет. Там для получения гражданства требуется знание языка только от желающих получить его по натурализации. Кто получает гражданство автоматически, знание языка не требуется.
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15.07.2021 21:14 Відповісти
Что это - Прибалтика ,овца . ЕЕ уже давно нет . Есть три разных государства с совершенно разными корнями ,языками и законами
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16.07.2021 07:41 Відповісти
ЖОДЕН ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.
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15.07.2021 20:47 Відповісти
И это правильно.. хоть и запоздало. Это нужно было вводить если уж не в 1991 году, то через пять лет точно ( 1996,) Дав время на раскачку. Но как говорится, лучше позже , чем никогда. вопрос в другом, есть вероятность что это , как и практически все у нас, останется лишь на бумаге в стадии " благих пожеланий". Так сказать своего рода " глубокая озабоченность".
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15.07.2021 20:59 Відповісти
А может правильнее дать каждому гражданину нормальную пенсию? А так, я только шипеть могу.
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15.07.2021 22:31 Відповісти
А что вам еще "дать"?
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15.07.2021 23:23 Відповісти
Какой привет, такой и ответ))) Ты нам тоже не торохтиш, чтобы мы тебе пенсию платили)))Учишь украинский, будет пенсия))) Сколько хочешь?)
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16.07.2021 00:06 Відповісти
А может ее ЗАРАБОТАТЬ нужно?)
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15.07.2021 23:29 Відповісти
Аааа, теперь понятно чего только шипеть можете))) Обращайтесь к тем, кто вам зубы выбил. Может они еще расщедрятся вам на несколько палок вашей любимой "пенсии")))
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15.07.2021 23:59 Відповісти
А за какую пенсию вы перейдете на украинский?) СКОЛЬКО вам нужно?)
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15.07.2021 23:31 Відповісти
Если эту формулировку не внести в Конституцию, решение юридические слабое, потому что если от какого-либо гражданина Украины потребуют обязательное знание украинского языка, он, в случае несогласия, оспорит его в ЕСПЧ, и, скорее всего, выиграет, поскольку обязательное знание украинского языка от каждого гражданина в Конституции Украины не прописано. Какой-нибудь оппоблок может даже подать коллективный иск со множеством заявителей, чтобы попиариться среди электората.
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15.07.2021 21:02 Відповісти
А как то без маразма можно? Там же не написано что от кого то требуют знать язык, там прописана обязанность знать госязык. Как интересно вы в любом государстве будете жить без знания государственного языка? Подавайте в любой суд но вас носом ткнут что все юридические споры могут быть только на государственном языке.
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15.07.2021 22:16 Відповісти
Данное решение Конституционного Суда как раз и зиждется на Конституции Украины.
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16.07.2021 00:04 Відповісти
Хоть судьи и мрази, но и до них начинает доходить, что воровать у себя невыгодно
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15.07.2021 21:50 Відповісти
Судьи и почти все наши чинуши знают украинский язык, но это не мешает им воровать.
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15.07.2021 23:35 Відповісти
Владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3277380

І слава Богу
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15.07.2021 22:23 Відповісти
Вас в дальнейшем ожидает 4 класса образования и там будет все и язык, и математика, и особенно история, в преданиях.
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15.07.2021 22:36 Відповісти
Это рассказывает рукожоп, который в школе учебники на самокрутки пустил?)
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15.07.2021 23:33 Відповісти
а як гарно депутати говорять у ВР українською -навіть без акцента. А як говорять українською Аваков, Азаров, бувший суддя КС Шишкін зразу ж видно, за фюрером, лишня хромосома і квадратна "челюсть". Ознайомився із ст.фюрера про "єднання" народів і статтею леніна "про нацгордість великоросів" від 14 року. І зразу ж все стало на своє місце, ось як ленін визначає статус великороса - ...... нам, представителям великодержавной нации крайнего востока Европы и доброй доли Азии ....... А ще один інтернаціоналіст Лазарь Каганович розповідав своїм родичам - якщо добряче потерти Леніна то зразу ж проявиться його татарське єство. А всі ці фокуси з єдністю народів - це відрижка сусловських теорій. Цей діяч спеціально не писав про своє місце народження, щоб правильно розуміли. Хоча його "творчий шлях" завжди був під патронатом Молотова -вотяка за походженням та освячувався дружбою з Маленковим, основних при Сталіну квадратночелюстних типажів.
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15.07.2021 22:57 Відповісти
Треба тiльки вiтати таке рiшення КС.Така полiтична та юридична позицi я КС робить йому честь!
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16.07.2021 03:05 Відповісти
Кацапська імперія прийняла за роки окупації України 286 офіційних указів спрямованих на повне знищення української мови. Але ... Котляревський видав "Єнеїду" українською мовою в 1799 році (саме цього року народився Пушкін) і, уявіть собі!, перерахував в цьому творі близько 800 національних українських страв... Тим часом кацапи жерли рєпу і брюкву...
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16.07.2021 03:42 Відповісти
Пусть это суд ткнет пальцем в статью Конституции, где это написано, про "обязанность". Где есть такое слово?
Пускай не занимаются отсебятиной. У них нет права подменять понятия.
И что значит "знать"? В какой мере? Кто эти знания проверит? А если не знает на 10 баллов? Если двоечник в школе был? А если суржик? Но ведь все они ГРАЖДАНЕ, родились живут, работают, рожают детей, на этой земле, как и их родители, деды...они платят налоги, в конце концов, не для того чтобы их тыкали и унижали, относя к третьему сорту.
Почитала я тут комментарии.
Могу ответить тем же, что мозгов нет выучить ещё один язык у большинства, что злорадствуют рано.
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16.07.2021 07:30 Відповісти
Поліція не зобов'язана гвалтувати у відділках громадяни, розкажіть це поліції що створив Авасян
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16.07.2021 08:00 Відповісти
Что то много начали говорить о языке в последнее время.
Что прикрывают "больной" темой?
Пытки в полиции, раскрадание Бюджета, тупость власти ...?
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16.07.2021 09:57 Відповісти
Каждий громадянин зобовязанний знати українську мову,но говорити на ній не обовязково.
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16.07.2021 15:36 Відповісти
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