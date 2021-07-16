РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12117 посетителей онлайн
Новости Языковой вопрос
1 386 4

Кабмин не планирует сокращать функционирование украинского языка, - Шмыгаль

Кабмин не планирует сокращать функционирование украинского языка, - Шмыгаль

Правительство не планирует сокращать функционирование украинского языка.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Правительством не планируется сокращение функционирования согласно действующему законодательству Украины украинского языка. Точка", - в частности сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона

Так премьер ответил на вопрос нардепа фракции "Европейская Солидарность" Владимира Вятровича, который обратил внимание на то, что на этой неделе оппозиции пришлось "отбивать" поправки большинства, которые сужали функционирование украинского языка.

Автор: 

украинский язык (1192) язык (3780) Шмыгаль Денис (2721)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это не в твоих полномочиях,шмЫгло тупое!
показать весь комментарий
16.07.2021 10:55 Ответить
Верить ЗЕплесени ? Я не настолько наивен . Да и Шмыгаль , собственно , ничего не решает. Так , фамилиЁ на бумажках . Зиц председатель .
показать весь комментарий
16.07.2021 10:57 Ответить
цього ще не вистачало. і взагалі це не шмигалям виришувати. Слава Нації!
показать весь комментарий
16.07.2021 11:03 Ответить
кабмин не планирует сокращать функционирование украинского языка ,он это делает без планирования
показать весь комментарий
16.07.2021 11:11 Ответить
 
 