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Кабмин не планирует сокращать функционирование украинского языка, - Шмыгаль
Правительство не планирует сокращать функционирование украинского языка.
Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Правительством не планируется сокращение функционирования согласно действующему законодательству Украины украинского языка. Точка", - в частности сказал он.
Так премьер ответил на вопрос нардепа фракции "Европейская Солидарность" Владимира Вятровича, который обратил внимание на то, что на этой неделе оппозиции пришлось "отбивать" поправки большинства, которые сужали функционирование украинского языка.
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юрий П #410481
показать весь комментарий16.07.2021 10:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
simple spinning
показать весь комментарий16.07.2021 10:57 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Valeriy Strelchenko
показать весь комментарий16.07.2021 11:03 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий16.07.2021 11:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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