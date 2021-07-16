Кабмин не планирует сокращать функционирование украинского языка, - Шмыгаль

Правительство не планирует сокращать функционирование украинского языка.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Правительством не планируется сокращение функционирования согласно действующему законодательству Украины украинского языка. Точка", - в частности сказал он.

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Так премьер ответил на вопрос нардепа фракции "Европейская Солидарность" Владимира Вятровича, который обратил внимание на то, что на этой неделе оппозиции пришлось "отбивать" поправки большинства, которые сужали функционирование украинского языка.