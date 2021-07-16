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Выплаты субсидий проходят по графику, - Шмыгаль

Выплаты субсидий проходят по графику, - Шмыгаль

Выплаты субсидий для граждан Украины проходят по графику, и все, кто нуждается в помощи, получат ее.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Еще 8 июля Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн, чтобы выплатить людям субсидии за май и июнь. То есть все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке, получат ее и сейчас, и в отопительный сезон", - сказал Шмыгаль.

По его словам, субсидия уже переназначена 2 миллионам человек, из них 1,7 млн граждан не подавали никаких заявлений и получили автоматическое переназначение.

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субсидия (624) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+3
на 2 месяца задержал и говорит что все идет по графику, что они там все курят?????????
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16.07.2021 11:06
+3
Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6764
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16.07.2021 11:30
+1
Ну судя по тому что сейчас уже вторая половина июля. А действие субсидии начиналась с 1 мая. А их и половину еще не утвердили.. То конечно. Думаю к сентябрю закончат, а с октября новую считать..
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16.07.2021 11:09
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на 2 месяца задержал и говорит что все идет по графику, что они там все курят?????????
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16.07.2021 11:06 Ответить
Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5046
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16.07.2021 11:28 Ответить
Ну судя по тому что сейчас уже вторая половина июля. А действие субсидии начиналась с 1 мая. А их и половину еще не утвердили.. То конечно. Думаю к сентябрю закончат, а с октября новую считать..
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16.07.2021 11:09 Ответить
Что он врёт,скатина!бабушке оформляли который год подряд.снова всё с начала все документы собирать ЗАЧЕМ?ничего не поменялось у старого человека,реквизиты всё те же! дальше платим по полной уже 2 месяца сказали субсидию всем отменили!в сентябре будет переращет.а он врёт,нагло ******!
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16.07.2021 11:17 Ответить
Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9298
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16.07.2021 11:19 Ответить
Ну чому б не виплачувати за графіком, коли дуже багато людей не можуть субсидію взагалі оформити?
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16.07.2021 11:18 Ответить
80 лярдов задолженность....субсидии? план? Лето!!! Вот осенью будем посмотреть с вашими Ублюдочными вампирскими тарифами. Когда уже нажретесь-подавитесь?! Твари зеленые.....
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16.07.2021 11:24 Ответить
Никогда,нужен майдан против тарифов
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16.07.2021 11:43 Ответить
графік покажи, прем'єр
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16.07.2021 11:24 Ответить
Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6764
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16.07.2021 11:30 Ответить
--- Я потребую... Але знову : від гвинта !!! У Світловодську . до УСЗН прийняті агенти-- інквизітори. із вчорашнього КДБ. які отримують море задоволення від екзекуцій над злиденними пенсіонерами... За роки жебрань під стінами СОЦЖАХУ наспостерігався : як 80- річну вчительку заганяли по отих кабінетах--- вийшла і в безсиллі плакала.як дитя ...а всі ми намагалися її втішити; я бачив .як у загальній черзі нудлився воїн-- АТО-шник /від окопного життя отримав цистит і що 5-ть хвилин зривався і біг до лісопосадки. оскільки соцзахисниці позамикали туалети власними ключами...А потім він вискочив із приймальні тіпаючися у пропасниці .../добре що поруч кохана була.../ Зі мною насолоджуються з неаби якою втіхою : перед призначенням " зимової" доплати --викрали о/справи рішення судів щодо оскарження т.з. боргів . а " літньої" ---поцупили мої пояснення . гамузом із висновками судів прямо із громадської приймальні Міськ Ради ...Коли почав апелювати . до секретарки: --- Куди ж поділися мої докумети??? Ось же ваш штамп на копії звернення.-- то почув на ядреонном. великом и могучем .-- А. что вьі НЕ ошибаетесь ?! ДА..СВИ..ДА...НИ..Я !!! З тим і почвалав геть розчавлений...І принижений . а головне із відмовою отієї мерзенної субсидії ...
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16.07.2021 12:47 Ответить
 
 