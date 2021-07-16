Выплаты субсидий проходят по графику, - Шмыгаль

Выплаты субсидий для граждан Украины проходят по графику, и все, кто нуждается в помощи, получат ее.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Еще 8 июля Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн, чтобы выплатить людям субсидии за май и июнь. То есть все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке, получат ее и сейчас, и в отопительный сезон", - сказал Шмыгаль.

По его словам, субсидия уже переназначена 2 миллионам человек, из них 1,7 млн граждан не подавали никаких заявлений и получили автоматическое переназначение.

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