Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль

Виплати субсидій для громадян України відбуваються за графіком, і всі, хто потребує допомоги, отримають її.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще 8 липня Міністерство соціальної політики направило у регіони 1,1 млрд грн, щоб виплатити людям субсидії за травень і червень. Тобто всі перевірки та виплати йдуть абсолютно за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки, отримають її й зараз, і в опалювальний сезон", - сказав Шмигаль.

За його словами, субсидія вже перепризначена 2 мільйонам людей, з них 1,7 млн громадян не подавали жодних заяв і отримали автоматичне перепризначення.

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