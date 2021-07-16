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Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль

Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль

Виплати субсидій для громадян України відбуваються за графіком, і всі, хто потребує допомоги, отримають її.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще 8 липня Міністерство соціальної політики направило у регіони 1,1 млрд грн, щоб виплатити людям субсидії за травень і червень. Тобто всі перевірки та виплати йдуть абсолютно за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки, отримають її й зараз, і в опалювальний сезон", - сказав Шмигаль.

За його словами, субсидія вже перепризначена 2 мільйонам людей, з них 1,7 млн громадян не подавали жодних заяв і отримали автоматичне перепризначення.

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Автор: 

субсидія (1071) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+3
на 2 месяца задержал и говорит что все идет по графику, что они там все курят?????????
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16.07.2021 11:06
+3
Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6764
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16.07.2021 11:30
+1
Ну судя по тому что сейчас уже вторая половина июля. А действие субсидии начиналась с 1 мая. А их и половину еще не утвердили.. То конечно. Думаю к сентябрю закончат, а с октября новую считать..
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16.07.2021 11:09
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на 2 месяца задержал и говорит что все идет по графику, что они там все курят?????????
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16.07.2021 11:06 Відповісти
Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5046
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16.07.2021 11:28 Відповісти
Ну судя по тому что сейчас уже вторая половина июля. А действие субсидии начиналась с 1 мая. А их и половину еще не утвердили.. То конечно. Думаю к сентябрю закончат, а с октября новую считать..
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16.07.2021 11:09 Відповісти
Что он врёт,скатина!бабушке оформляли который год подряд.снова всё с начала все документы собирать ЗАЧЕМ?ничего не поменялось у старого человека,реквизиты всё те же! дальше платим по полной уже 2 месяца сказали субсидию всем отменили!в сентябре будет переращет.а он врёт,нагло ******!
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16.07.2021 11:17 Відповісти
Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9298
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16.07.2021 11:19 Відповісти
Ну чому б не виплачувати за графіком, коли дуже багато людей не можуть субсидію взагалі оформити?
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16.07.2021 11:18 Відповісти
80 лярдов задолженность....субсидии? план? Лето!!! Вот осенью будем посмотреть с вашими Ублюдочными вампирскими тарифами. Когда уже нажретесь-подавитесь?! Твари зеленые.....
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16.07.2021 11:24 Відповісти
Никогда,нужен майдан против тарифов
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16.07.2021 11:43 Відповісти
графік покажи, прем'єр
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16.07.2021 11:24 Відповісти
Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6764
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16.07.2021 11:30 Відповісти
--- Я потребую... Але знову : від гвинта !!! У Світловодську . до УСЗН прийняті агенти-- інквизітори. із вчорашнього КДБ. які отримують море задоволення від екзекуцій над злиденними пенсіонерами... За роки жебрань під стінами СОЦЖАХУ наспостерігався : як 80- річну вчительку заганяли по отих кабінетах--- вийшла і в безсиллі плакала.як дитя ...а всі ми намагалися її втішити; я бачив .як у загальній черзі нудлився воїн-- АТО-шник /від окопного життя отримав цистит і що 5-ть хвилин зривався і біг до лісопосадки. оскільки соцзахисниці позамикали туалети власними ключами...А потім він вискочив із приймальні тіпаючися у пропасниці .../добре що поруч кохана була.../ Зі мною насолоджуються з неаби якою втіхою : перед призначенням " зимової" доплати --викрали о/справи рішення судів щодо оскарження т.з. боргів . а " літньої" ---поцупили мої пояснення . гамузом із висновками судів прямо із громадської приймальні Міськ Ради ...Коли почав апелювати . до секретарки: --- Куди ж поділися мої докумети??? Ось же ваш штамп на копії звернення.-- то почув на ядреонном. великом и могучем .-- А. что вьі НЕ ошибаетесь ?! ДА..СВИ..ДА...НИ..Я !!! З тим і почвалав геть розчавлений...І принижений . а головне із відмовою отієї мерзенної субсидії ...
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16.07.2021 12:47 Відповісти
 
 