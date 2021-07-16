В июне в Украине зафиксировали 1 542 случая туберкулеза, - ЦОЗ
В июне 2021 года в Украине зафиксировали 1 542 случая туберкулеза, из которых 309 случаев - рецидивы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
По данным ведомства, в июне 2021 в Украине зарегистрировано 1542 случая туберкулеза:
▪ 1231 новый случай заболевания;
▪ 309 пациентов с рецидивом;
▪ 27 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;
▪ 72 пациенты, которые начали повторное лечение после неудачного;
▪ 28 других случаев;
▪ 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.
Всего в июне 2021 от туберкулеза лечились 12 777 человек.
"Симптомы туберкулеза могут быть незаметными в течение многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях. Несвоевременное обращение к врачу приводит к удлинению срока лечения и возникновения осложнений заболевания.
На фоне пандемии пристальное внимание к своему здоровью приобрело двойное значение, поскольку только по клиническим симптомам отличить туберкулез от коронавирусной болезни достаточно сложно. Кроме того, у пациента возможно их сочетание", - сказано в сообщении.
Как не перепутать COVID-19 с туберкулезом можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3dcP5Qt
Также в ЦОЗ отметили, что туберкулез важно выявить на ранней стадии, поскольку тогда пациент может с первых дней начать лечение амбулаторно с соблюдением мер инфекционного контроля.
"Туберкулез - излечим! Лечение туберкулеза в Украине бесплатное", - подчеркнули в ведомстве.
Оценить риски болезни может помочь онлайн-тест: https://tbtest.phc.org.ua/
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