В июне в Украине зафиксировали 1 542 случая туберкулеза, - ЦОЗ

В июне 2021 года в Украине зафиксировали 1 542 случая туберкулеза, из которых 309 случаев - рецидивы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

По данным ведомства, в июне 2021 в Украине зарегистрировано 1542 случая туберкулеза:

▪ 1231 новый случай заболевания;

▪ 309 пациентов с рецидивом;

▪ 27 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;

▪ 72 пациенты, которые начали повторное лечение после неудачного;

▪ 28 других случаев;

▪ 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в июне 2021 от туберкулеза лечились 12 777 человек.

"Симптомы туберкулеза могут быть незаметными в течение многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях. Несвоевременное обращение к врачу приводит к удлинению срока лечения и возникновения осложнений заболевания.

На фоне пандемии пристальное внимание к своему здоровью приобрело двойное значение, поскольку только по клиническим симптомам отличить туберкулез от коронавирусной болезни достаточно сложно. Кроме того, у пациента возможно их сочетание", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский

Как не перепутать COVID-19 с туберкулезом можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3dcP5Qt

Также в ЦОЗ отметили, что туберкулез важно выявить на ранней стадии, поскольку тогда пациент может с первых дней начать лечение амбулаторно с соблюдением мер инфекционного контроля.

"Туберкулез - излечим! Лечение туберкулеза в Украине бесплатное", - подчеркнули в ведомстве.

Оценить риски болезни может помочь онлайн-тест: https://tbtest.phc.org.ua/