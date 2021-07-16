У червні в Україні зафіксували 1542 випадки туберкульозу, - ЦГЗ

У червні 2021 року в Україні зафіксували 1542 випадки туберкульозу, з яких 309 випадків - рецидиви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

За даними відомства, в червні 2021 року в Україні зареєстровано 1542 випадки туберкульозу:

1231 новий випадок захворювання;

309 пацієнтів з рецидивом;

27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;

72 пацієнти, які розпочали повторне лікування після невдалого;

28 інших випадків;

2 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у червні 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 777 людей.

"Симптоми туберкульозу можуть бути непомітними впродовж багатьох місяців, тож люди часто звертаються по допомогу на пізніх стадіях. Несвоєчасне звернення до лікаря призводить до подовження терміну лікування та виникнення ускладнень захворювання.

На тлі пандемії прискіплива увага до свого здоров'я набула подвійного значення, адже лише за клінічними симптомами відрізнити туберкульоз від коронавірусної хвороби досить складно. Крім того, у пацієнта можливе їхнє поєднання", - йдетьсяв повідомленні.

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Також у ЦГЗ зауважили, що туберкульоз важливо виявити на ранній стадії, адже тоді пацієнт може з перших днів розпочати лікування амбулаторно із дотриманням заходів інфекційного контролю.

"Туберкульоз - виліковний! Лікування туберкульозу в Україні безкоштовне", - підкреслили у відомстві.

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