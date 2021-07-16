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Санкции СНБО против главарей криминалитета будут неукоснительно выполняться, - Монастырский

Санкции СНБО против главарей криминалитета будут неукоснительно выполняться, - Монастырский

Нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский, который является кандидатом на пост главы МВД, заявил, что в своей работе большое внимание сосредоточит на борьбе с оргпреступностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денис Монастырский в ходе заседания Рады.

По словам парламентария, большое внимание он сосредоточит на борьбе с организованной преступностью, ворами в законе и криминальными авторитетами.

"Именно из-за них совершается значительное количество тяжких и особо тяжких преступлений. Гарантирую, что решения СНБО и президента по санкциям против главарей криминальных группировок будут неукоснительно выполняться в полном объеме", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал назначение Монастырского на пост главы МВД

Автор: 

вор в законе (314) криминалитет (607) санкции (11421) СНБО (4440) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+4
Що таке «санкції СНБО» і чим вони відрізняються від кримінального кодексу?
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16.07.2021 12:05
+4
А где в уголовном кодексе написано про санкции?? В какой статье??
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16.07.2021 12:05
+3
Смешно...Это новые шутки от юриста Квартал 95.....Только стране дупа! Ублюдки Зеленые безмозглые воровитые.
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16.07.2021 12:05
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Що таке «санкції СНБО» і чим вони відрізняються від кримінального кодексу?
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16.07.2021 12:05 Ответить
Постановы Шариковых-Швондеров.
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16.07.2021 12:06 Ответить
Санкції РНБО проти ватажків криміналітету неухильно виконуватимуться, - Монастирський - Цензор.НЕТ 8163
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16.07.2021 17:13 Ответить
Смешно...Это новые шутки от юриста Квартал 95.....Только стране дупа! Ублюдки Зеленые безмозглые воровитые.
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16.07.2021 12:05 Ответить
А где в уголовном кодексе написано про санкции?? В какой статье??
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16.07.2021 12:05 Ответить
Заезженный трёп в стиле Косоворотькина
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16.07.2021 12:06 Ответить
Умка наверное это читает и ржот шо лошадь преживальского..😀
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16.07.2021 12:09 Ответить
Очередной болван. Какие санкции против бандиотов. Вы , что пахана назначаете?
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16.07.2021 12:11 Ответить
ну таки да! на СНБО назначают пахана и начинают с ним бороться по всей строгости криворожской подворотни.
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16.07.2021 12:17 Ответить
Ты это скажи Печерскому Вовку ! Он хоть посмеётся с тебя !
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16.07.2021 12:16 Ответить
Нашим руководителям МВД не надо знать ни Уголовного Кодекса, ни вообще законов. Достаточно знать санкции и их номера.
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16.07.2021 12:21 Ответить
Решение судов стали подменять "санкциями"??? Это согласно какого Кодекса ? И кто будет нести уголовную ответственность за этот балаган?
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16.07.2021 12:21 Ответить
санкции против главарей криминалитета- вы в уме вообще??..вдумайтесь!!!!
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16.07.2021 12:25 Ответить
..а если кто кого убил-карайте строго!!
санкции, партсобрание, осуждение профсоюзов
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16.07.2021 12:26 Ответить
 
 