Санкции СНБО против главарей криминалитета будут неукоснительно выполняться, - Монастырский
Нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский, который является кандидатом на пост главы МВД, заявил, что в своей работе большое внимание сосредоточит на борьбе с оргпреступностью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денис Монастырский в ходе заседания Рады.
По словам парламентария, большое внимание он сосредоточит на борьбе с организованной преступностью, ворами в законе и криминальными авторитетами.
"Именно из-за них совершается значительное количество тяжких и особо тяжких преступлений. Гарантирую, что решения СНБО и президента по санкциям против главарей криминальных группировок будут неукоснительно выполняться в полном объеме", - подчеркнул он.
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санкции, партсобрание, осуждение профсоюзов