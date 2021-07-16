УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11519 відвідувачів онлайн
Новини
1 211 14

Санкції РНБО проти ватажків криміналітету неухильно виконуватимуться, - Монастирський

Санкції РНБО проти ватажків криміналітету неухильно виконуватимуться, - Монастирський

Нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський, який є кандидатом на пост глави МВС, заявив, що у своїй роботі велику увагу зосередить на боротьбі з оргзлочинністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денис Монастирський заявив на засіданні Ради.

За словами парламентарія, велику увагу він зосередить на боротьбі з організованою злочинністю, ворами в законі і кримінальними авторитетами.

"Саме через них здійснюється значна кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Гарантую, що рішення РНБО і президента щодо санкцій проти ватажків кримінальних угруповань будуть неухильно виконуватися в повному обсязі", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет Ради підтримав призначення Монастирського на пост глави МВС

Автор: 

вор у законі (241) криміналітет (306) санкції (12050) РНБО (2293) Монастирський Денис (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Що таке «санкції СНБО» і чим вони відрізняються від кримінального кодексу?
показати весь коментар
16.07.2021 12:05
+4
А где в уголовном кодексе написано про санкции?? В какой статье??
показати весь коментар
16.07.2021 12:05
+3
Смешно...Это новые шутки от юриста Квартал 95.....Только стране дупа! Ублюдки Зеленые безмозглые воровитые.
показати весь коментар
16.07.2021 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що таке «санкції СНБО» і чим вони відрізняються від кримінального кодексу?
показати весь коментар
16.07.2021 12:05 Відповісти
Постановы Шариковых-Швондеров.
показати весь коментар
16.07.2021 12:06 Відповісти
Санкції РНБО проти ватажків криміналітету неухильно виконуватимуться, - Монастирський - Цензор.НЕТ 8163
показати весь коментар
16.07.2021 17:13 Відповісти
Смешно...Это новые шутки от юриста Квартал 95.....Только стране дупа! Ублюдки Зеленые безмозглые воровитые.
показати весь коментар
16.07.2021 12:05 Відповісти
А где в уголовном кодексе написано про санкции?? В какой статье??
показати весь коментар
16.07.2021 12:05 Відповісти
Заезженный трёп в стиле Косоворотькина
показати весь коментар
16.07.2021 12:06 Відповісти
Умка наверное это читает и ржот шо лошадь преживальского..😀
показати весь коментар
16.07.2021 12:09 Відповісти
Очередной болван. Какие санкции против бандиотов. Вы , что пахана назначаете?
показати весь коментар
16.07.2021 12:11 Відповісти
ну таки да! на СНБО назначают пахана и начинают с ним бороться по всей строгости криворожской подворотни.
показати весь коментар
16.07.2021 12:17 Відповісти
Ты это скажи Печерскому Вовку ! Он хоть посмеётся с тебя !
показати весь коментар
16.07.2021 12:16 Відповісти
Нашим руководителям МВД не надо знать ни Уголовного Кодекса, ни вообще законов. Достаточно знать санкции и их номера.
показати весь коментар
16.07.2021 12:21 Відповісти
Решение судов стали подменять "санкциями"??? Это согласно какого Кодекса ? И кто будет нести уголовную ответственность за этот балаган?
показати весь коментар
16.07.2021 12:21 Відповісти
санкции против главарей криминалитета- вы в уме вообще??..вдумайтесь!!!!
показати весь коментар
16.07.2021 12:25 Відповісти
..а если кто кого убил-карайте строго!!
санкции, партсобрание, осуждение профсоюзов
показати весь коментар
16.07.2021 12:26 Відповісти
 
 