Санкції РНБО проти ватажків криміналітету неухильно виконуватимуться, - Монастирський
Нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський, який є кандидатом на пост глави МВС, заявив, що у своїй роботі велику увагу зосередить на боротьбі з оргзлочинністю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Денис Монастирський заявив на засіданні Ради.
За словами парламентарія, велику увагу він зосередить на боротьбі з організованою злочинністю, ворами в законі і кримінальними авторитетами.
"Саме через них здійснюється значна кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Гарантую, що рішення РНБО і президента щодо санкцій проти ватажків кримінальних угруповань будуть неухильно виконуватися в повному обсязі", - наголосив він.
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