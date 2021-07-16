Санкції РНБО проти ватажків криміналітету неухильно виконуватимуться, - Монастирський

Нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський, який є кандидатом на пост глави МВС, заявив, що у своїй роботі велику увагу зосередить на боротьбі з оргзлочинністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денис Монастирський заявив на засіданні Ради.

За словами парламентарія, велику увагу він зосередить на боротьбі з організованою злочинністю, ворами в законі і кримінальними авторитетами.

"Саме через них здійснюється значна кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Гарантую, що рішення РНБО і президента щодо санкцій проти ватажків кримінальних угруповань будуть неухильно виконуватися в повному обсязі", - наголосив він.

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