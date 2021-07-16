Террористы продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперов, - разведка

Российские террористы продолжают нарушать минские договоренности - размещают артиллерию с нарушением договоренностей, а также держат на передовой значительное количество снайперов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ГУР Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать в отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения", - отмечается в сообщении.

В то же время оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневого поражения целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил.

"Кроме того, противник продолжает удерживать на передовых позиции значительное количество снайперских расчетов, чтобы наносить потери личному составу Объединенных сил, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать огонь.

Подготовка снайперов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществляется под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения ВС РФ", - резюмируется в сообщении.

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