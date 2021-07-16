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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперов, - разведка

Террористы продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперов, - разведка

Российские террористы продолжают нарушать минские договоренности - размещают артиллерию с нарушением договоренностей, а также держат на передовой значительное количество снайперов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ГУР Минобороны. 

"Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать в отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения", - отмечается в сообщении.

В то же время оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневого поражения целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил.

"Кроме того, противник продолжает удерживать на передовых позиции значительное количество снайперских расчетов, чтобы наносить потери личному составу Объединенных сил, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать огонь.
Подготовка снайперов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществляется под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения ВС РФ", - резюмируется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожением национальной идентичности украинцев на оккупированном Донбассе занимается фонд замглавы администрации Путина Козака, - разведка

разведка (4190) терроризм (18691) артиллерия (641)


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Топ комментарии
+6
Цікаво,а скількі українських снайперів та контрснайперів на передку??? Якщо вони там є взагалі !!!0000
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16.07.2021 13:20
+2
шахтарі розкопали великі запаси снайперів схованих ще при совітах
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16.07.2021 13:25
+2
Напомню:
До сих пор действует ЗАПРЕТ ЗЕЛЕНСКОГО на использование на передовой дронов, разведки, патрулей и наших снайперов.
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16.07.2021 13:32
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Цікаво,а скількі українських снайперів та контрснайперів на передку??? Якщо вони там є взагалі !!!0000
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16.07.2021 13:20 Ответить
А це сІкрєт !)
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16.07.2021 13:23 Ответить
Террористы продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперов, - разведка - Цензор.НЕТ 2885
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16.07.2021 13:25 Ответить
шахтарі розкопали великі запаси снайперів схованих ще при совітах
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16.07.2021 13:25 Ответить
Сдается мне, панове, что террористы начинают терроризировать цензор, блокируя безвинных простых комментаторов. Начинается чисто донецкий сталинизм.
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16.07.2021 13:26 Ответить
А ответ какой? Где видосики с работой наших снайперов? Просто буквами и словами поголовье кокочленцев и "туристов"-дуристов не уменьшишь, надо работать в этом направлении
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16.07.2021 13:27 Ответить
Напомню:
До сих пор действует ЗАПРЕТ ЗЕЛЕНСКОГО на использование на передовой дронов, разведки, патрулей и наших снайперов.
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16.07.2021 13:32 Ответить
ЖмурИть их, пока не отвели. "Если противник в зоне досягаемости огня, то и вы тоже" - Закон Мерфи.
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16.07.2021 13:48 Ответить
А що заважає нам утримувати в 2 рази більше своїх снайперів?
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16.07.2021 14:14 Ответить
Йшов кацап на Україну...
Щоб забраться нам на спину,
І кричать нам «Тпру!! І «Но!»!
Шо, ви ,хлопці! Ми ж не коні!
Кацапюру засупоним!
І мордякою - в гімно!!!
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16.07.2021 15:16 Ответить
що може ще сказати розвідка? Що на окупованих територіях росвійськові. Що проводяться начання. Що обстрілюють нашиі позиції. Окуїти яка ефективна у нас розвідка разом з будановим!!!!!!!!!!!! Де наші теракти????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Де усе інше?????
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16.07.2021 15:54 Ответить
Ну так скиньте їм на голови наркоти побільше, щоб було чим займатись. І бояри.
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16.07.2021 17:41 Ответить
 
 