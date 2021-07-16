Терористи продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперів, - розвідка

Російські терористи продовжують порушувати мінські домовленості - розміщують артилерію з порушенням домовленостей, а також тримають на передовій значну кількість снайперів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці ГУР Міноборони.

"Командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати в окремих районах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння", - наголошується в повідомленні.

Водночас окупанти проводять інтенсивні тренування мінометних і артилерійських розрахунків з підготовки до вогневого ураження цілей на передових позиціях підрозділів Об'єднаних сил.

"Крім того, противник продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків, щоб завдавати втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.

Підготовка снайперів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснюється під керівництвом кадрових військовослужбовців військових частин спеціального призначення ЗС РФ", - резюмується в повідомленні.

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