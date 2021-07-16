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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Терористи продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперів, - розвідка

Терористи продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперів, - розвідка

Російські терористи продовжують порушувати мінські домовленості - розміщують артилерію з порушенням домовленостей, а також тримають на передовій значну кількість снайперів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці ГУР Міноборони.

"Командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати в окремих районах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння", - наголошується в повідомленні.

Водночас окупанти проводять інтенсивні тренування мінометних і артилерійських розрахунків з підготовки до вогневого ураження цілей на передових позиціях підрозділів Об'єднаних сил.

"Крім того, противник продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків, щоб завдавати втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.

Підготовка снайперів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснюється під керівництвом кадрових військовослужбовців військових частин спеціального призначення ЗС РФ", - резюмується в повідомленні.

Дивіться: Росіяни показали, як обстрілюють українські позиції під Нью-Йорком: "Бліндаж зачепило. А вони відповідають!". ВIДЕО

Автор: 

розвідка (3877) тероризм (2867) артилерія (794)


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Топ коментарі
+6
Цікаво,а скількі українських снайперів та контрснайперів на передку??? Якщо вони там є взагалі !!!0000
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16.07.2021 13:20
+2
шахтарі розкопали великі запаси снайперів схованих ще при совітах
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16.07.2021 13:25
+2
Напомню:
До сих пор действует ЗАПРЕТ ЗЕЛЕНСКОГО на использование на передовой дронов, разведки, патрулей и наших снайперов.
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16.07.2021 13:32
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Цікаво,а скількі українських снайперів та контрснайперів на передку??? Якщо вони там є взагалі !!!0000
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16.07.2021 13:20 Відповісти
А це сІкрєт !)
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16.07.2021 13:23 Відповісти
Террористы продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперов, - разведка - Цензор.НЕТ 2885
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16.07.2021 13:25 Відповісти
шахтарі розкопали великі запаси снайперів схованих ще при совітах
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16.07.2021 13:25 Відповісти
Сдается мне, панове, что террористы начинают терроризировать цензор, блокируя безвинных простых комментаторов. Начинается чисто донецкий сталинизм.
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16.07.2021 13:26 Відповісти
А ответ какой? Где видосики с работой наших снайперов? Просто буквами и словами поголовье кокочленцев и "туристов"-дуристов не уменьшишь, надо работать в этом направлении
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16.07.2021 13:27 Відповісти
Напомню:
До сих пор действует ЗАПРЕТ ЗЕЛЕНСКОГО на использование на передовой дронов, разведки, патрулей и наших снайперов.
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16.07.2021 13:32 Відповісти
ЖмурИть их, пока не отвели. "Если противник в зоне досягаемости огня, то и вы тоже" - Закон Мерфи.
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16.07.2021 13:48 Відповісти
А що заважає нам утримувати в 2 рази більше своїх снайперів?
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16.07.2021 14:14 Відповісти
Йшов кацап на Україну...
Щоб забраться нам на спину,
І кричать нам «Тпру!! І «Но!»!
Шо, ви ,хлопці! Ми ж не коні!
Кацапюру засупоним!
І мордякою - в гімно!!!
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16.07.2021 15:16 Відповісти
що може ще сказати розвідка? Що на окупованих територіях росвійськові. Що проводяться начання. Що обстрілюють нашиі позиції. Окуїти яка ефективна у нас розвідка разом з будановим!!!!!!!!!!!! Де наші теракти????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Де усе інше?????
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16.07.2021 15:54 Відповісти
Ну так скиньте їм на голови наркоти побільше, щоб було чим займатись. І бояри.
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16.07.2021 17:41 Відповісти
 
 