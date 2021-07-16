Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы", - МИД

Президент Польши Анджей Дуда примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"15 июля состоялись политические консультации с участием заместителей министров иностранных дел Украины Василия Боднар и Республики Польша Марцина Пшидача. Стороны обсудили актуальные вопросы политического и многоотраслевого сотрудничества и отметили эффективность стратегического партнерства Украины и Польши. Василий Боднар выразил благодарность за готовность Президента Польши Анджея Дуды принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона проинформировала польскую делегацию о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вдоль российско-украинской границы, блокированием Россией работы ТКГ и диалога в рамках Нормандского формата.

Стороны отметили, что агрессивная политика РФ является основной угрозой для безопасности ситуации в регионе.

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