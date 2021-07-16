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Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы", - МИД

Дуда примет участие в саммите

Президент Польши Анджей Дуда примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"15 июля состоялись политические консультации с участием заместителей министров иностранных дел Украины Василия Боднар и Республики Польша Марцина Пшидача. Стороны обсудили актуальные вопросы политического и многоотраслевого сотрудничества и отметили эффективность стратегического партнерства Украины и Польши. Василий Боднар выразил благодарность за готовность Президента Польши Анджея Дуды принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона проинформировала польскую делегацию о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вдоль российско-украинской границы, блокированием Россией работы ТКГ и диалога в рамках Нормандского формата.

Стороны отметили, что агрессивная политика РФ является основной угрозой для безопасности ситуации в регионе.

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Автор: 

Боднар Василий (164) День Независимости (1196) МИД (6986) Польша (8496) Дуда Анджей (762) Крымская платформа (308)


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Стiльки горя та бiди як Рiч Посполита та Кримське ханство Украiнi не зробив нiхто
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16.07.2021 19:28 Ответить
забаньте эту кацапскую нечисть
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16.07.2021 19:55 Ответить
 
 