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Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи", - МЗС

Дуда візьме участь у саміті

Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"15 липня відбулися політичні консультації за участю заступників міністрів закордонних справ України Василя Боднара та Республіки Польща Марціна Пшидача. Сторони обговорили актуальні питання політичного та багатогалузевого співробітництва та відзначили ефективність стратегічного партнерства України та Польщі. Василь Боднар висловив вдячність за готовність Президента Польщі Анджея Дуди взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українська сторона поінформувала польську делегацію про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та вздовж російсько-українського кордону, блокування Росією роботи ТКГ та діалогу у межах Нормандського формату.

Сторони зауважили, що агресивна політика РФ є основною загрозою для безпекової ситуації в регіоні.

Також читайте: Ми маємо будувати добрі стосунки з українською нацією та державою - на основі правди, - Дуда про Волинську трагедію

Автор: 

Боднар Василь (155) День Незалежності (701) МЗС (4158) Польща (8609) Дуда Анджей (777) Кримська платформа (320)


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Стiльки горя та бiди як Рiч Посполита та Кримське ханство Украiнi не зробив нiхто
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16.07.2021 19:28 Відповісти
забаньте эту кацапскую нечисть
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16.07.2021 19:55 Відповісти
 
 