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Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Этот документ объединил украинский народ

Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Этот документ объединил украинский народ

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Декларации о государственном суверенитете Украины подчеркнул, что документ объединил украинский народ в стремлении самостоятельно строить свое государство и это дело нужно достойно продолжать, развивая независимую европейскую Украину.

"Декларация о государственном суверенитете Украины стала первым шагом к принятию Акта провозглашения независимости Украины. Этот документ объединил украинский народ в стремлении самостоятельно строить свое государство. Должны достойно продолжать это дело, развивая независимую европейскую Украину", - написал Зеленский на своей странице вTwitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года.

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Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Этот документ объединил украинский народ 01
Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Этот документ объединил украинский народ 02

Автор: 

декларация (1362) Зеленский Владимир (20734) история (2017) суверенитет (165)


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Топ комментарии
+8
ха.. но ты все делаешь наоборот !!! до развала государства осталось тебе совсем немного... и многие понимают что это и есть план твоих кураторов с кремля !!! .. ты не жилец в любом случае..
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16.07.2021 14:28
+8
Сначала тебе надо уйти с поста президента со всем зеленожопым шоблом.
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16.07.2021 14:33
+7
Шо воно меле?! Знов не прокапався, наркоша хрипата?!
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16.07.2021 14:35
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И неплохо бы делать это на ТРЕЗВУЮ голову
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16.07.2021 14:26 Ответить
Уже без тебя
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16.07.2021 14:26 Ответить
ха.. но ты все делаешь наоборот !!! до развала государства осталось тебе совсем немного... и многие понимают что это и есть план твоих кураторов с кремля !!! .. ты не жилец в любом случае..
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16.07.2021 14:28 Ответить
Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Должны достойно продолжать строить свое государство - Цензор.НЕТ 5189
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16.07.2021 14:30 Ответить
З тобою, ЗЄля, країна будується в сторону дня.
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16.07.2021 14:31 Ответить
Сначала тебе надо уйти с поста президента со всем зеленожопым шоблом.
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16.07.2021 14:33 Ответить
Шо воно меле?! Знов не прокапався, наркоша хрипата?!
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16.07.2021 14:35 Ответить
ЗЕлений мудак похвастався збудованою ще при Порошенку злітною смугою
Інколи читаєш новини шанованих видань, і диву даєшся.

Ні, сьогодні не добудували нову злітну смугу в Одеському летовищі.
Вона була вже готова рівно два роки тому - її будівництво завершили 17 липня 2019 року, ще за Порошенка!

Повноцінно, аеропорт з новим терміналом і новою злітною смугою мав запрацювати наприкінці 2019.
Чим два роки займався Зеленський, що ніяк не міг ввести в експлуатацію вже збудований об'єкт - одному Богу і Єрмаку відомо.
І де обіцяні ним 16 нових аеропортів?
За два роки - не збудовано жодного!
Навіть проекти відсутні!😀
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16.07.2021 14:46 Ответить
Власть проспала страну
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16.07.2021 16:00 Ответить
Жодному твоєму слову не має довіри, всі чули як тИ непорозуміння, в 14 році висловився і про Україну і про українців, як ти радів як танк у ВСУ "отжали, молодцы"!!!! Тому чмо зирай своъ манаткі і пиз.....уй на ...уй в оман, там тобі швиденько щось зроБЛЯТЬ!!!! Ну ти зрозуміло???!!!!!
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16.07.2021 16:19 Ответить
 
 