Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Этот документ объединил украинский народ
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Декларации о государственном суверенитете Украины подчеркнул, что документ объединил украинский народ в стремлении самостоятельно строить свое государство и это дело нужно достойно продолжать, развивая независимую европейскую Украину.
"Декларация о государственном суверенитете Украины стала первым шагом к принятию Акта провозглашения независимости Украины. Этот документ объединил украинский народ в стремлении самостоятельно строить свое государство. Должны достойно продолжать это дело, развивая независимую европейскую Украину", - написал Зеленский на своей странице вTwitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года.
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Інколи читаєш новини шанованих видань, і диву даєшся.
Ні, сьогодні не добудували нову злітну смугу в Одеському летовищі.
Вона була вже готова рівно два роки тому - її будівництво завершили 17 липня 2019 року, ще за Порошенка!
Повноцінно, аеропорт з новим терміналом і новою злітною смугою мав запрацювати наприкінці 2019.
Чим два роки займався Зеленський, що ніяк не міг ввести в експлуатацію вже збудований об'єкт - одному Богу і Єрмаку відомо.
І де обіцяні ним 16 нових аеропортів?
За два роки - не збудовано жодного!
Навіть проекти відсутні!😀