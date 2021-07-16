Украинец погиб в ДТП на севере Польши
15 июля в городе Баби-Дул Поморского воеводства Польши произошло ДТП, жертвой которого стал 34-летний гражданин Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на полицию уезда пишет местное издание Kartuzy.info.
Инцидент произошел поздно вечером.
По предварительным данным польских правоохранителей, украинец на автомобиле Audi направлялся из Егертово в сторону города Лукув, на прямом участке дороги он выехал на обочину справа и перевернулся.
Причиной ДТП считают то, что украинец "не справился с управлением".
Водитель Audi скончался на месте аварии.
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