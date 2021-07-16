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Новости
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Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук

Встреча Зеленского и фракции

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа", предварительно запланированную на 17 июля, перенесли на конец августа или на начало сентября, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом политик заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы решили, что целесообразнее будет провести встречу президента и фракции в конце августа или в начале сентября, чтобы спланировать новый политический сезон", - сказала Кравчук.

По ее словам, более уместно не подводить итоги, а формировать планы на осень, и "их действительно будет много: нас ждёт и закон про олигархов, и сложный налоговый закон, и другие законодательные акты".

"И Кабмин также будет более готов к тому, чтобы обсудить проект бюджета на следующий год", - добавила парламентарий.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" 17 июля планировала проведение закрытого мероприятия при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов Кабинета министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" проведут однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства, - Арахамия

Зеленский Владимир (20734) Слуга народа (2633) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+2
После приезда из США? Тогда ждите .....
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16.07.2021 16:21
+2
Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6464
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16.07.2021 16:22
+2
Совместно дунуть в 2 ноздри лучше осенью, чем летом- не так жарко:
Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1729
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16.07.2021 16:31
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После приезда из США? Тогда ждите .....
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16.07.2021 16:21 Ответить
Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6464
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16.07.2021 16:22 Ответить
в засос тока бубу не засосите - испротите и bез того дерьмо....
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16.07.2021 16:24 Ответить
приезд и уезд клопа останется не замечен и о нем в новостях не упомянут...
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16.07.2021 16:29 Ответить
.......нехай земля йому буде біДоном!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2021 16:33 Ответить
и рыжим ************** сверху зацементить.
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16.07.2021 16:49 Ответить
Совместно дунуть в 2 ноздри лучше осенью, чем летом- не так жарко:
Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1729
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16.07.2021 16:31 Ответить
Чуєш кукла,тільки там обережно з продуктами а то зараз багато отруєнь сталося!!!!!!!!!!
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16.07.2021 16:31 Ответить
А ось це вже серйозно...
Британське видання The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.

Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.

P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…)
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16.07.2021 16:33 Ответить
Та ні,то американські дітлахи в комп"ютерні ігри грають!!!!!!!
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16.07.2021 16:36 Ответить
а теперь скажи шо нам от этого? кто то придет и лугандон отвоюет??? или тебе зарплату/пенсию добавит??? не пойму твоих восторгов???
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16.07.2021 16:38 Ответить
и шо? соберетесь друг другу видосики крутить типа как кто красиво намкурортах отдыхал? бездельники! вы с лугандоном шо то делать собираетесь, ведь там каждый день наши солдаты или гибнут или калечатся??? или думаете шо оно само рассосётся??? а шо с тарифами? а с зарплатами и пенсиями? или на канарах это никого не волнует? сам главный гундосик где отдыхать собирается??? в омане? или на мальдивах?
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16.07.2021 16:34 Ответить
Зустріч Зеленського і фракції "Слуга народу" відбудеться наприкінці серпня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9659
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16.07.2021 16:57 Ответить
тетку немедлено и сразу покрасисtь в зеленое........
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16.07.2021 17:15 Ответить
say me - don't faking ever try....
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16.07.2021 17:17 Ответить
хоть одного киевлянина убьете? - буде вам армия з народом.....
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16.07.2021 18:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1Mc8DsFFupY

Зустріч Зеленського і фракції "Слуга народу" відбудеться наприкінці серпня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8619"
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16.07.2021 18:13 Ответить
Чтобы вы все сдохли оптом мрази.
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16.07.2021 20:30 Ответить
 
 