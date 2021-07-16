Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук
Встречу президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа", предварительно запланированную на 17 июля, перенесли на конец августа или на начало сентября, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом политик заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы решили, что целесообразнее будет провести встречу президента и фракции в конце августа или в начале сентября, чтобы спланировать новый политический сезон", - сказала Кравчук.
По ее словам, более уместно не подводить итоги, а формировать планы на осень, и "их действительно будет много: нас ждёт и закон про олигархов, и сложный налоговый закон, и другие законодательные акты".
"И Кабмин также будет более готов к тому, чтобы обсудить проект бюджета на следующий год", - добавила парламентарий.
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" 17 июля планировала проведение закрытого мероприятия при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов Кабинета министров.
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Британське видання The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.
Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.
P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…)
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