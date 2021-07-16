Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа", предварительно запланированную на 17 июля, перенесли на конец августа или на начало сентября, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом политик заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы решили, что целесообразнее будет провести встречу президента и фракции в конце августа или в начале сентября, чтобы спланировать новый политический сезон", - сказала Кравчук.

По ее словам, более уместно не подводить итоги, а формировать планы на осень, и "их действительно будет много: нас ждёт и закон про олигархов, и сложный налоговый закон, и другие законодательные акты".

"И Кабмин также будет более готов к тому, чтобы обсудить проект бюджета на следующий год", - добавила парламентарий.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" 17 июля планировала проведение закрытого мероприятия при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов Кабинета министров.

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