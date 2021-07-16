Зустріч Зеленського і фракції "Слуга народу" відбудеться наприкінці серпня, - Кравчук

Зустріч президента України Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу", попередньо заплановану на 17 липня, перенесли на кінець серпня або на початок вересня, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це політикиня заявила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили, що доцільніше буде провести зустріч президента та фракції наприкінці серпня або на початку вересня, щоб спланувати новий політичний сезон", - сказала Кравчук.

За її словами, доречніше не підбивати підсумки, а формувати плани на осінь, і "їх справді буде багато: нас очікує і закон про олігархів, і складний податковий закон, й інші законодавчі акти".

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"І Кабмін також буде більш готовий до того, щоб обговорити проект бюджету на наступний рік", - додала парламентарій.

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" 17 липня планувала проведення закритого заходу за участю президента України Володимира Зеленського та членів Кабінету Міністрів.