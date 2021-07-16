Зустріч Зеленського і фракції "Слуга народу" відбудеться наприкінці серпня, - Кравчук
Зустріч президента України Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу", попередньо заплановану на 17 липня, перенесли на кінець серпня або на початок вересня, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це політикиня заявила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми вирішили, що доцільніше буде провести зустріч президента та фракції наприкінці серпня або на початку вересня, щоб спланувати новий політичний сезон", - сказала Кравчук.
За її словами, доречніше не підбивати підсумки, а формувати плани на осінь, і "їх справді буде багато: нас очікує і закон про олігархів, і складний податковий закон, й інші законодавчі акти".
"І Кабмін також буде більш готовий до того, щоб обговорити проект бюджету на наступний рік", - додала парламентарій.
Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" 17 липня планувала проведення закритого заходу за участю президента України Володимира Зеленського та членів Кабінету Міністрів.
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Британське видання The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.
Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.
P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…)
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