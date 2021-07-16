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Зустріч Зеленського і фракції "Слуга народу" відбудеться наприкінці серпня, - Кравчук

Зустріч Зеленського і фракції

Зустріч президента України Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу", попередньо заплановану на 17 липня, перенесли на кінець серпня або на початок вересня, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це політикиня заявила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили, що доцільніше буде провести зустріч президента та фракції наприкінці серпня або на початку вересня, щоб спланувати новий політичний сезон", - сказала Кравчук.

За її словами, доречніше не підбивати підсумки, а формувати плани на осінь, і "їх справді буде багато: нас очікує і закон про олігархів, і складний податковий закон, й інші законодавчі акти".

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"І Кабмін також буде більш готовий до того, щоб обговорити проект бюджету на наступний рік", - додала парламентарій.

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" 17 липня планувала проведення закритого заходу за участю президента України Володимира Зеленського та членів Кабінету Міністрів.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Слуга народу (2816) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+2
После приезда из США? Тогда ждите .....
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16.07.2021 16:21
+2
Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6464
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16.07.2021 16:22
+2
Совместно дунуть в 2 ноздри лучше осенью, чем летом- не так жарко:
Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1729
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16.07.2021 16:31
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После приезда из США? Тогда ждите .....
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16.07.2021 16:21 Відповісти
Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6464
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16.07.2021 16:22 Відповісти
в засос тока бубу не засосите - испротите и bез того дерьмо....
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16.07.2021 16:24 Відповісти
приезд и уезд клопа останется не замечен и о нем в новостях не упомянут...
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16.07.2021 16:29 Відповісти
.......нехай земля йому буде біДоном!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2021 16:33 Відповісти
и рыжим ************** сверху зацементить.
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16.07.2021 16:49 Відповісти
Совместно дунуть в 2 ноздри лучше осенью, чем летом- не так жарко:
Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа" состоится в конце августа, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1729
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16.07.2021 16:31 Відповісти
Чуєш кукла,тільки там обережно з продуктами а то зараз багато отруєнь сталося!!!!!!!!!!
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16.07.2021 16:31 Відповісти
А ось це вже серйозно...
Британське видання The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.

Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.

P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…)
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16.07.2021 16:33 Відповісти
Та ні,то американські дітлахи в комп"ютерні ігри грають!!!!!!!
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16.07.2021 16:36 Відповісти
а теперь скажи шо нам от этого? кто то придет и лугандон отвоюет??? или тебе зарплату/пенсию добавит??? не пойму твоих восторгов???
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16.07.2021 16:38 Відповісти
и шо? соберетесь друг другу видосики крутить типа как кто красиво намкурортах отдыхал? бездельники! вы с лугандоном шо то делать собираетесь, ведь там каждый день наши солдаты или гибнут или калечатся??? или думаете шо оно само рассосётся??? а шо с тарифами? а с зарплатами и пенсиями? или на канарах это никого не волнует? сам главный гундосик где отдыхать собирается??? в омане? или на мальдивах?
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16.07.2021 16:34 Відповісти
Зустріч Зеленського і фракції "Слуга народу" відбудеться наприкінці серпня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9659
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16.07.2021 16:57 Відповісти
тетку немедлено и сразу покрасисtь в зеленое........
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16.07.2021 17:15 Відповісти
say me - don't faking ever try....
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16.07.2021 17:17 Відповісти
хоть одного киевлянина убьете? - буде вам армия з народом.....
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16.07.2021 18:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Mc8DsFFupY

Зустріч Зеленського і фракції "Слуга народу" відбудеться наприкінці серпня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8619"
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16.07.2021 18:13 Відповісти
Чтобы вы все сдохли оптом мрази.
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16.07.2021 20:30 Відповісти
 
 