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Новини
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Кадрові перестановки в Кабміні можливі не раніше осені, - "слуга народу" Кравчук

Кадрові перестановки в Кабміні можливі не раніше осені, -

До кінця п'ятої сесії парламенту залишилося всього кілька днів, і кадрові питання, крім зміни глави МВС, на ній розглядати вже не будуть.

Про це журналістам заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Залишилося кілька днів (до кінця п’ятої парламентської сесії – ред.). Інші кадрові питання виноситися не будуть, тому що там є певна процедура. Восени - я не виключаю. Ви ж бачите, що у нас немає недоторканих міністерств і прізвищ", – зазначила нардеп.

Поточна п’ята сесія парламенту розпочалася 2 лютого 2021 року, а закінчиться - 23 липня 2021 року.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

ВР (15021) Кабмін (14134) відставка (1470) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+2
Осенью уже возможны не только в Кабмине
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14.07.2021 16:07
+2
Обізяни павлова...
Зелена лампа не включилася - не натиснули кнопку - не отримають банан (конверт)

https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



Бабель
Володимир Зеленський намагався з'ясувати, чому Верховна Рада не змогла проголосувати за легалізацію медичного канабісу.
Голова парламентського комітету з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький відповів, що спікер Дмитро Разумков не подав сигнал депутатам.
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14.07.2021 16:19
+1
# Зеленский-Уходи!!!
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14.07.2021 16:09
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Осенью уже возможны не только в Кабмине
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14.07.2021 16:07 Відповісти
# Зеленский-Уходи!!!
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14.07.2021 16:09 Відповісти
Подозреваю, что излишней толерантностью никто страдать не будет...
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14.07.2021 16:10 Відповісти
https://twitter.com/ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA



Голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк зустрілася з членами Компартії Китаю.
Анонсовано посилення китайської держпропаганди на українських мовниках державного, регіонального та місцевого рівнів.
Китай просуватимуть й у приватних ЗМІ.

Кадровые перестановки в Кабмине возможны не раньше осени, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5629
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14.07.2021 16:14 Відповісти
Шо за возня? Им достаточно активировать рекламные модули во всех смартах Ксяуми в Украине и охват аудитории будет больше, чем у гостелерадио
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14.07.2021 16:17 Відповісти
ну, тут історія не про охват, а про цифровий концтабір
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14.07.2021 16:54 Відповісти
Ну так телик или радио еще надо заставить смотреть, а телефон у оленей в руках постоянно, даже в туалете. Не спрячутся.
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14.07.2021 17:01 Відповісти
Ахааа. Зебилье опять надиджитализовали )))
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14.07.2021 16:15 Відповісти
А чи досидите ви виродки до осені?
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14.07.2021 16:17 Відповісти
Цеплят и зеленых по осени считают.
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14.07.2021 16:19 Відповісти
Обізяни павлова...
Зелена лампа не включилася - не натиснули кнопку - не отримають банан (конверт)

https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



Бабель
Володимир Зеленський намагався з'ясувати, чому Верховна Рада не змогла проголосувати за легалізацію медичного канабісу.
Голова парламентського комітету з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький відповів, що спікер Дмитро Разумков не подав сигнал депутатам.
показати весь коментар
14.07.2021 16:19 Відповісти
Мабуть Разумков єдиний, серед "слуг", хто не "ширяєтса"
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14.07.2021 16:22 Відповісти
Из речи реформатора Польши Лешека Бальцеровича...,типа автора Шоковой терапии
Пане президент,є 2 або....,ви мені не заважаєте працювати,або я поїду додому...,президентом Польши тогда был Лех Валенса... Бальцерович вытащил тогда Польшу из советского Говна...,кто вытащит Украину?
Лично я знаю КТО,но не назову фамилию....
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14.07.2021 16:24 Відповісти
а т.е. малюське и таргану можно расслабить булки ??? )))
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14.07.2021 16:25 Відповісти
Тут есть маленький нюанс...премьером Украины которому будут доверять Западные банкиры и инвесторы в Украине почти нет,вернее есть человек 5 от силы... среди Зелемойских таких НЕТ,от слова СОВСЕМ...
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14.07.2021 16:35 Відповісти
а АВАКОВ?
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14.07.2021 16:36 Відповісти
ООООсеньОООсень , а давай у вовы спросим где твой мааааай зелёный май -саджаты будэм...
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14.07.2021 16:42 Відповісти
Самый приемлемый вариант на сегодня это Гройсман...,поскольку за время премьерства Гройсман вернул все долги Украины и оставил плюсовое сальдо и в бюджете страны и Золотовалюные резервы увеличил почти в 2 раза....
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14.07.2021 16:43 Відповісти
 
 