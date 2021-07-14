Кадрові перестановки в Кабміні можливі не раніше осені, - "слуга народу" Кравчук

До кінця п'ятої сесії парламенту залишилося всього кілька днів, і кадрові питання, крім зміни глави МВС, на ній розглядати вже не будуть.

Про це журналістам заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Залишилося кілька днів (до кінця п’ятої парламентської сесії – ред.). Інші кадрові питання виноситися не будуть, тому що там є певна процедура. Восени - я не виключаю. Ви ж бачите, що у нас немає недоторканих міністерств і прізвищ", – зазначила нардеп.

Поточна п’ята сесія парламенту розпочалася 2 лютого 2021 року, а закінчиться - 23 липня 2021 року.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.