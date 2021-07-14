Кадровые перестановки в Кабмине возможны не раньше осени, - "слуга народа" Кравчук

До конца пятой сессии парламента осталось всего несколько дней, и кадровые вопросы, кроме смены главы МВД, на ней рассматривать уже не будут.

Об этом журналистам заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Осталось несколько дней (до конца пятой парламентской сессии. - Ред.). Другие кадровые вопросы выноситься не будут, потому что там есть определенная процедура. Осенью - я не исключаю. Вы же видите, что у нас нет неприкасаемых министерств и фамилий", - отметила нардеп.

Текущая пятая сессия парламента началась 2 февраля 2021, а закончится - 23 июля 2021.

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Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.