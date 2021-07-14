РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10428 посетителей онлайн
Новости
1 467 19

Кадровые перестановки в Кабмине возможны не раньше осени, - "слуга народа" Кравчук

Кадровые перестановки в Кабмине возможны не раньше осени, -

До конца пятой сессии парламента осталось всего несколько дней, и кадровые вопросы, кроме смены главы МВД, на ней рассматривать уже не будут.

Об этом журналистам заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Осталось несколько дней (до конца пятой парламентской сессии. - Ред.). Другие кадровые вопросы выноситься не будут, потому что там есть определенная процедура. Осенью - я не исключаю. Вы же видите, что у нас нет неприкасаемых министерств и фамилий", - отметила нардеп.

Текущая пятая сессия парламента началась 2 февраля 2021, а закончится - 23 июля 2021.

Читайте: Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, - "слуга народа" Верещук

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

ВР (29271) Кабмин (14033) отставка (3160) Кравчук Евгения (368)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Осенью уже возможны не только в Кабмине
показать весь комментарий
14.07.2021 16:07
+2
Обізяни павлова...
Зелена лампа не включилася - не натиснули кнопку - не отримають банан (конверт)

https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



Бабель
Володимир Зеленський намагався з'ясувати, чому Верховна Рада не змогла проголосувати за легалізацію медичного канабісу.
Голова парламентського комітету з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький відповів, що спікер Дмитро Разумков не подав сигнал депутатам.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:19
+1
# Зеленский-Уходи!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 16:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Осенью уже возможны не только в Кабмине
показать весь комментарий
14.07.2021 16:07 Ответить
# Зеленский-Уходи!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 16:09 Ответить
Подозреваю, что излишней толерантностью никто страдать не будет...
показать весь комментарий
14.07.2021 16:10 Ответить
https://twitter.com/ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA



Голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк зустрілася з членами Компартії Китаю.
Анонсовано посилення китайської держпропаганди на українських мовниках державного, регіонального та місцевого рівнів.
Китай просуватимуть й у приватних ЗМІ.

Кадровые перестановки в Кабмине возможны не раньше осени, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5629
показать весь комментарий
14.07.2021 16:14 Ответить
Шо за возня? Им достаточно активировать рекламные модули во всех смартах Ксяуми в Украине и охват аудитории будет больше, чем у гостелерадио
показать весь комментарий
14.07.2021 16:17 Ответить
ну, тут історія не про охват, а про цифровий концтабір
показать весь комментарий
14.07.2021 16:54 Ответить
Ну так телик или радио еще надо заставить смотреть, а телефон у оленей в руках постоянно, даже в туалете. Не спрячутся.
показать весь комментарий
14.07.2021 17:01 Ответить
Ахааа. Зебилье опять надиджитализовали )))
показать весь комментарий
14.07.2021 16:15 Ответить
А чи досидите ви виродки до осені?
показать весь комментарий
14.07.2021 16:17 Ответить
Цеплят и зеленых по осени считают.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:19 Ответить
Обізяни павлова...
Зелена лампа не включилася - не натиснули кнопку - не отримають банан (конверт)

https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



Бабель
Володимир Зеленський намагався з'ясувати, чому Верховна Рада не змогла проголосувати за легалізацію медичного канабісу.
Голова парламентського комітету з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький відповів, що спікер Дмитро Разумков не подав сигнал депутатам.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:19 Ответить
Мабуть Разумков єдиний, серед "слуг", хто не "ширяєтса"
показать весь комментарий
14.07.2021 16:22 Ответить
Из речи реформатора Польши Лешека Бальцеровича...,типа автора Шоковой терапии
Пане президент,є 2 або....,ви мені не заважаєте працювати,або я поїду додому...,президентом Польши тогда был Лех Валенса... Бальцерович вытащил тогда Польшу из советского Говна...,кто вытащит Украину?
Лично я знаю КТО,но не назову фамилию....
показать весь комментарий
14.07.2021 16:24 Ответить
а т.е. малюське и таргану можно расслабить булки ??? )))
показать весь комментарий
14.07.2021 16:25 Ответить
Тут есть маленький нюанс...премьером Украины которому будут доверять Западные банкиры и инвесторы в Украине почти нет,вернее есть человек 5 от силы... среди Зелемойских таких НЕТ,от слова СОВСЕМ...
показать весь комментарий
14.07.2021 16:35 Ответить
а АВАКОВ?
показать весь комментарий
14.07.2021 16:36 Ответить
ООООсеньОООсень , а давай у вовы спросим где твой мааааай зелёный май -саджаты будэм...
показать весь комментарий
14.07.2021 16:42 Ответить
Самый приемлемый вариант на сегодня это Гройсман...,поскольку за время премьерства Гройсман вернул все долги Украины и оставил плюсовое сальдо и в бюджете страны и Золотовалюные резервы увеличил почти в 2 раза....
показать весь комментарий
14.07.2021 16:43 Ответить
 
 