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Кулуары Рады для журналистов могут открыть в сентябре, - Разумков

Кулуары Рады для журналистов могут открыть в сентябре, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает выполнить договоренность с журналистами и в сентябре открыть кулуары второго этажа Верховной Рады для работы представителей СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Гордон.

"Лично я, все-таки, планирую, что мы сможем выполнить ту договоренность, которая была, чтобы в сентябре открыть кулуары по крайней мере для тех, которые действительно освещают работу парламента", - отметил глава парламента.

В то же время он отметил, что число аккредитованных в Раде представителей СМИ превышает три тысячи человек, а тех "кто действительно работает и показывает работу и народных депутатов, и парламента - их намного меньше".

Поэтому данный вопрос стоит обсудить, подчеркнул спикер Рады.

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Автор: 

ВР (29272) журналистика (3312) СМИ (3840) Разумков Дмитрий (1522)


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"по крайней мере для тех, которые действительно освещают работу парламента"

Что такое? Некоторые СМИ правдивее других? Или допустят в кулуары после депутатских каникул только те СМИ, которые про косяки на отдыхе зеленой братвы не будут рассказывать?
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16.07.2021 17:02 Ответить
... как тока нагуглят значение слова "кулуары"
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16.07.2021 17:11 Ответить
 
 