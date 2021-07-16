Кулуары Рады для журналистов могут открыть в сентябре, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает выполнить договоренность с журналистами и в сентябре открыть кулуары второго этажа Верховной Рады для работы представителей СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Гордон.
"Лично я, все-таки, планирую, что мы сможем выполнить ту договоренность, которая была, чтобы в сентябре открыть кулуары по крайней мере для тех, которые действительно освещают работу парламента", - отметил глава парламента.
В то же время он отметил, что число аккредитованных в Раде представителей СМИ превышает три тысячи человек, а тех "кто действительно работает и показывает работу и народных депутатов, и парламента - их намного меньше".
Поэтому данный вопрос стоит обсудить, подчеркнул спикер Рады.
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Что такое? Некоторые СМИ правдивее других? Или допустят в кулуары после депутатских каникул только те СМИ, которые про косяки на отдыхе зеленой братвы не будут рассказывать?