Кулуари Ради для журналістів можуть відкрити у вересні, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує виконати домовленість з журналістами й у вересні відкрити кулуари другого поверху Верховної Ради для роботи представників ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Гордон.
"Особисто я, все-таки, планую, що ми зможемо виконати ту домовленість, яка була, щоб у вересні відкрити кулуари принаймні для тих, які справді висвітлюють роботу парламенту", - зазначив глава парламенту.
Водночас він зазначив, що кількість акредитованих у Раді представників ЗМІ перевищує три тисячі осіб, а тих "хто справді працює і показує роботу і народних депутатів, і парламенту - їх набагато менше".
Тому це питання варто обговорити, підкреслив спікер Ради.
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Что такое? Некоторые СМИ правдивее других? Или допустят в кулуары после депутатских каникул только те СМИ, которые про косяки на отдыхе зеленой братвы не будут рассказывать?