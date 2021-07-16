Кулуари Ради для журналістів можуть відкрити у вересні, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує виконати домовленість з журналістами й у вересні відкрити кулуари другого поверху Верховної Ради для роботи представників ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Гордон.

"Особисто я, все-таки, планую, що ми зможемо виконати ту домовленість, яка була, щоб у вересні відкрити кулуари принаймні для тих, які справді висвітлюють роботу парламенту", - зазначив глава парламенту.

Водночас він зазначив, що кількість акредитованих у Раді представників ЗМІ перевищує три тисячі осіб, а тих "хто справді працює і показує роботу і народних депутатів, і парламенту - їх набагато менше".

Тому це питання варто обговорити, підкреслив спікер Ради.

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