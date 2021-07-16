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Количество погибших от наводнения в Германии превысило 100 человек

Количество погибших от наводнения в Германии превысило 100 человек

Без вести пропали около 1300 человек. Минобороны ФРГ объявило сигнал катастрофы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Во многих районах земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Ежеминутно данные о жертвах могут измениться", - предупредила пресс-секретарь министерства внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия. Она добавила, что масштабы ущерба, причиненного зданиям и инфраструктуре, пока невозможно оценить. Многие люди получили травмы различной степени тяжести. Наводнения залили населенные пункты буквально за считанные минуты. Бесчисленное количество граждан остались без средств к существованию.

В связи с чрезвычайной ситуацией министерство обороны объявило "тревогу в случае катастроф в мирное время". Этот шаг позволит быстрее принимать решения ответственными лицами на месте, пояснил представитель министерства. На борьбу с последствиями непогоды уже отправили 850 военнослужащих Бундесвера.

Также читайте: Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вследствие мощных ливней накануне уровень воды в Рейне, Мозеле, а также небольших реках в Западной Германии резко поднялся. Это привело к затоплений ряда районов, включая транспортными путями, оползней и разрушения жилых домов.

Также от наводнений, вызванных мощными ливнями, страдают Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Автор: 

Германия (7043) наводнение (461)


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Топ комментарии
+13
Нічого так собі ЗЕля з'їздив з робочим візитом...
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16.07.2021 17:51
+10
Не надо было туда нашему ехать.
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16.07.2021 17:51
+7
Зато с газом будут!!!
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16.07.2021 17:51
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Бедные растения..Этих немецких людей-алоэ,убивает самым мелким градом.
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16.07.2021 17:50 Ответить
вот желаю чтобы тебя парализовало упавшей веткой, а я поржу с новости - ыыы, че за мужыг - от ветки обосрался
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16.07.2021 17:58 Ответить
Ты капец Юрий,желаешь паралича человеку,который искренне жалеет людей-растений.
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16.07.2021 18:10 Ответить
Расторгуєв настільки здав?
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17.07.2021 00:46 Ответить
а мне искренне жаль дебилов, у которых "растения" - это те у которых патентов и изобретений больше в сто раз чем у дебилов. и да, в случае Германии - это те которые были самыми сильными в мире, а предки дебилов "жалеющих", ползали перед тов. сралиным и, пардон, детей хавали от голода(я вообще, а не что то там шоп обидеть кого то) тьху!
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17.07.2021 13:19 Ответить
Не надо было туда нашему ехать.
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16.07.2021 17:51 Ответить
а если бы и его смыло?
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16.07.2021 22:16 Ответить
Нічого так собі ЗЕля з'їздив з робочим візитом...
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16.07.2021 17:51 Ответить
Зато с газом будут!!!
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16.07.2021 17:51 Ответить
у них дамбы прорвало что ли? почему так много погибших?
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16.07.2021 17:54 Ответить
После ливней в горных районах такое бывает. Вспомните Италию.
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16.07.2021 18:33 Ответить
Ну теперь то понятно почему появились Мачу Пикчу и Сигирия???..... или есть еще вопросы.....????
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16.07.2021 17:54 Ответить
а видео подобрать? как раз ищу, пишут шо это наша Зеля виновата. онивсеврут.... хотя.... ну б*же - если вспомнить все случаи(где найти подборку?) когда после ее визита, лидер страны в которую она приезжала, садился на бутылку вскоре после прощания, то наверное статистика покажет шо легче выиграть в лотерею как Ляшко, три раза, чем шоп такое совпало стока раз?
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16.07.2021 18:01 Ответить
В автобамах промоины а говорят качество немкцкое .везде пробки короче район Кельна тихий ужас ...
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16.07.2021 18:06 Ответить
Нам бы дождик. А то поливаю огород каждый день.
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16.07.2021 18:14 Ответить
А ви помоліться,попросіть-Господь милостивий!!!
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16.07.2021 21:17 Ответить
Им бы МЧСников в помощь отправить - показать, что Украина-часть цивилизации
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16.07.2021 18:35 Ответить
Сурово Господь взыскивает с Германии за профурсеточную позицию Анжелы по отношению к Рашке.
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16.07.2021 18:40 Ответить
Тю, так глубоко копать.. Все очень просто. Нефиг было заигрывать с бедоносцем. Мабуть , пыня потому и боится с ним встречаться...
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17.07.2021 04:56 Ответить
В цьому щось є.
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17.07.2021 10:23 Ответить
Залишилось ще всі рятувальні служби на електромобільчики пересадити, і населення також,і нулики дописувати.
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16.07.2021 18:40 Ответить
Расслабились немцы...
Так и с СП-2 сами лезут в петлю, бросая Украину наедине с агрессором.
Ведь после запуска СП2 России ничего не стоит совершить полномасштабную агрессию против Украины, если транзита газа не будет.
Транзит пока остается главным предохранителем.
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16.07.2021 18:47 Ответить
Да уж. От Германии никто такого не ожидал.
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16.07.2021 18:55 Ответить
Кажуть, що Гренландія скоро розтане. То ви там теж не розслабляйтесь.
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16.07.2021 19:06 Ответить
пошел "северный поток" 3.....
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16.07.2021 19:29 Ответить
Навіщо швабам стільки газу? З третім рейхом облом, так зараз до економічного рейху хочуть добавити енергетичний. Хоча ... які в Германії шваби, одні толерантні європейці
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16.07.2021 19:57 Ответить
Зараз в Арктиці плюс 18. Якщо температура збільшиться, то цей потік прийде швидше.
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17.07.2021 10:21 Ответить
Читали бы немцы Цензор после дождей в Украине, знали бы, что нужно просто чистить ливневую канализацию. Еще бы узнали, что их мэры не должны были воровать деньги на эти цели. Ну и главное - не надо было вырубать лес в тамошних Карпатах. Все гениальное просто, просто читайте экспертов Цензора!
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16.07.2021 20:21 Ответить
Їм було мало гітлерівського фашизму то захотіли ще російського,от і одержали попередження за дружбу з сатаною!!!
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16.07.2021 21:15 Ответить
Нащо пустили у Німеччину віслюка апокаліпсісу???
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16.07.2021 23:34 Ответить
А вот и камни с неба подвалили за северный поток 🧐☝️
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17.07.2021 03:31 Ответить
 
 