Количество погибших от наводнения в Германии превысило 100 человек

Без вести пропали около 1300 человек. Минобороны ФРГ объявило сигнал катастрофы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Во многих районах земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Ежеминутно данные о жертвах могут измениться", - предупредила пресс-секретарь министерства внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия. Она добавила, что масштабы ущерба, причиненного зданиям и инфраструктуре, пока невозможно оценить. Многие люди получили травмы различной степени тяжести. Наводнения залили населенные пункты буквально за считанные минуты. Бесчисленное количество граждан остались без средств к существованию.

В связи с чрезвычайной ситуацией министерство обороны объявило "тревогу в случае катастроф в мирное время". Этот шаг позволит быстрее принимать решения ответственными лицами на месте, пояснил представитель министерства. На борьбу с последствиями непогоды уже отправили 850 военнослужащих Бундесвера.

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Вследствие мощных ливней накануне уровень воды в Рейне, Мозеле, а также небольших реках в Западной Германии резко поднялся. Это привело к затоплений ряда районов, включая транспортными путями, оползней и разрушения жилых домов.

Также от наводнений, вызванных мощными ливнями, страдают Бельгия, Нидерланды и Люксембург.