Кількість загиблих від повені в Німеччині перевищила 100 осіб

Безвісти зникли близько 1300 осіб. Міноборони ФРН оголосило сигнал катастрофи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

У багатьох районах земель Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія оголошено режим надзвичайної ситуації.

"Щохвилини дані про жертв можуть змінитися", - попередила прессекретарка міністерства внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія. Вона додала, що масштаби збитків, завданих будівлям та інфраструктурі, поки неможливо оцінити. Багато людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Повені залили населені пункти буквально за лічені хвилини. Незліченна кількість громадян залишилися без засобів до існування.

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У зв'язку з надзвичайною ситуацією міністерство оборони оголосило "тривогу в разі катастроф у мирний час". Цей крок дозволить швидше приймати рішення відповідальним особам на місцях, пояснив представник міністерства. На боротьбу з наслідками негоди вже відправили 850 військовослужбовців Бундесверу.

Внаслідок потужних злив напередодні рівень води в Рейні, Мозелі, а також невеликих річках у Західній Німеччині різко піднявся. Це призвело до затоплень низки районів, включно з транспортними шляхами, зсувів і руйнувань житлових будинків.

Також від повеней, викликаних потужними зливами, страждають Бельгія, Нідерланди і Люксембург.