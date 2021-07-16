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Новини
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Кількість загиблих від повені в Німеччині перевищила 100 осіб

Кількість загиблих від повені в Німеччині перевищила 100 осіб

Безвісти зникли близько 1300 осіб. Міноборони ФРН оголосило сигнал катастрофи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

У багатьох районах земель Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія оголошено режим надзвичайної ситуації.

"Щохвилини дані про жертв можуть змінитися", - попередила прессекретарка міністерства внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія. Вона додала, що масштаби збитків, завданих будівлям та інфраструктурі, поки неможливо оцінити. Багато людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Повені залили населені пункти буквально за лічені хвилини. Незліченна кількість громадян залишилися без засобів до існування.

Дивіться також: Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зв'язку з надзвичайною ситуацією міністерство оборони оголосило "тривогу в разі катастроф у мирний час". Цей крок дозволить швидше приймати рішення відповідальним особам на місцях, пояснив представник міністерства. На боротьбу з наслідками негоди вже відправили 850 військовослужбовців Бундесверу.

Внаслідок потужних злив напередодні рівень води в Рейні, Мозелі, а також невеликих річках у Західній Німеччині різко піднявся. Це призвело до затоплень низки районів, включно з транспортними шляхами, зсувів і руйнувань житлових будинків.

Також від повеней, викликаних потужними зливами, страждають Бельгія, Нідерланди і Люксембург.

Автор: 

Німеччина (7441) повінь (172)


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Топ коментарі
+13
Нічого так собі ЗЕля з'їздив з робочим візитом...
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16.07.2021 17:51
+10
Не надо было туда нашему ехать.
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16.07.2021 17:51
+7
Зато с газом будут!!!
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16.07.2021 17:51
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Бедные растения..Этих немецких людей-алоэ,убивает самым мелким градом.
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16.07.2021 17:50 Відповісти
вот желаю чтобы тебя парализовало упавшей веткой, а я поржу с новости - ыыы, че за мужыг - от ветки обосрался
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16.07.2021 17:58 Відповісти
Ты капец Юрий,желаешь паралича человеку,который искренне жалеет людей-растений.
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16.07.2021 18:10 Відповісти
Расторгуєв настільки здав?
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17.07.2021 00:46 Відповісти
а мне искренне жаль дебилов, у которых "растения" - это те у которых патентов и изобретений больше в сто раз чем у дебилов. и да, в случае Германии - это те которые были самыми сильными в мире, а предки дебилов "жалеющих", ползали перед тов. сралиным и, пардон, детей хавали от голода(я вообще, а не что то там шоп обидеть кого то) тьху!
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17.07.2021 13:19 Відповісти
Не надо было туда нашему ехать.
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16.07.2021 17:51 Відповісти
а если бы и его смыло?
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16.07.2021 22:16 Відповісти
Нічого так собі ЗЕля з'їздив з робочим візитом...
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16.07.2021 17:51 Відповісти
Зато с газом будут!!!
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16.07.2021 17:51 Відповісти
у них дамбы прорвало что ли? почему так много погибших?
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16.07.2021 17:54 Відповісти
После ливней в горных районах такое бывает. Вспомните Италию.
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16.07.2021 18:33 Відповісти
Ну теперь то понятно почему появились Мачу Пикчу и Сигирия???..... или есть еще вопросы.....????
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16.07.2021 17:54 Відповісти
а видео подобрать? как раз ищу, пишут шо это наша Зеля виновата. онивсеврут.... хотя.... ну б*же - если вспомнить все случаи(где найти подборку?) когда после ее визита, лидер страны в которую она приезжала, садился на бутылку вскоре после прощания, то наверное статистика покажет шо легче выиграть в лотерею как Ляшко, три раза, чем шоп такое совпало стока раз?
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16.07.2021 18:01 Відповісти
В автобамах промоины а говорят качество немкцкое .везде пробки короче район Кельна тихий ужас ...
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16.07.2021 18:06 Відповісти
Нам бы дождик. А то поливаю огород каждый день.
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16.07.2021 18:14 Відповісти
А ви помоліться,попросіть-Господь милостивий!!!
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16.07.2021 21:17 Відповісти
Им бы МЧСников в помощь отправить - показать, что Украина-часть цивилизации
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16.07.2021 18:35 Відповісти
Сурово Господь взыскивает с Германии за профурсеточную позицию Анжелы по отношению к Рашке.
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16.07.2021 18:40 Відповісти
Тю, так глубоко копать.. Все очень просто. Нефиг было заигрывать с бедоносцем. Мабуть , пыня потому и боится с ним встречаться...
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17.07.2021 04:56 Відповісти
В цьому щось є.
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17.07.2021 10:23 Відповісти
Залишилось ще всі рятувальні служби на електромобільчики пересадити, і населення також,і нулики дописувати.
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16.07.2021 18:40 Відповісти
Расслабились немцы...
Так и с СП-2 сами лезут в петлю, бросая Украину наедине с агрессором.
Ведь после запуска СП2 России ничего не стоит совершить полномасштабную агрессию против Украины, если транзита газа не будет.
Транзит пока остается главным предохранителем.
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16.07.2021 18:47 Відповісти
Да уж. От Германии никто такого не ожидал.
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16.07.2021 18:55 Відповісти
Кажуть, що Гренландія скоро розтане. То ви там теж не розслабляйтесь.
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16.07.2021 19:06 Відповісти
пошел "северный поток" 3.....
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16.07.2021 19:29 Відповісти
Навіщо швабам стільки газу? З третім рейхом облом, так зараз до економічного рейху хочуть добавити енергетичний. Хоча ... які в Германії шваби, одні толерантні європейці
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16.07.2021 19:57 Відповісти
Зараз в Арктиці плюс 18. Якщо температура збільшиться, то цей потік прийде швидше.
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17.07.2021 10:21 Відповісти
Читали бы немцы Цензор после дождей в Украине, знали бы, что нужно просто чистить ливневую канализацию. Еще бы узнали, что их мэры не должны были воровать деньги на эти цели. Ну и главное - не надо было вырубать лес в тамошних Карпатах. Все гениальное просто, просто читайте экспертов Цензора!
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16.07.2021 20:21 Відповісти
Їм було мало гітлерівського фашизму то захотіли ще російського,от і одержали попередження за дружбу з сатаною!!!
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16.07.2021 21:15 Відповісти
Нащо пустили у Німеччину віслюка апокаліпсісу???
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16.07.2021 23:34 Відповісти
А вот и камни с неба подвалили за северный поток 🧐☝️
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17.07.2021 03:31 Відповісти
 
 