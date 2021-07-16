Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов.

Проект системы будет готов к 7 сентября.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, органам исполнительной власти поручили подготовить проект до 7 сентября.

Система мониторинга будет готова до начала новой сессии Верховной Рады, добавил секретарь СНБО.

"Система будет понятна, все будет понятно, относительно чего будет применяться этот мониторинг", - пообещал он.

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