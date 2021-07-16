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Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов

Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов

Проект системы будет готов к 7 сентября.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, органам исполнительной власти поручили подготовить проект до 7 сентября.

Система мониторинга будет готова до начала новой сессии Верховной Рады, добавил секретарь СНБО.

"Система будет понятна, все будет понятно, относительно чего будет применяться этот мониторинг", - пообещал он. 

Читайте: СНБО - это координационный орган. Полномочий определять, является ли человек олигархом, у него нет, - Разумков

Автор: 

Данилов Алексей (1066) олигарх (1026) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+14
Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов - Цензор.НЕТ 90
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16.07.2021 18:59
+10
Со старыми олигархами уже разделались, теперь потенциальных будут карать. Заставь дурака Богу молиться...
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16.07.2021 18:57
+9
Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов - Цензор.НЕТ 5978
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16.07.2021 18:57
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Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов - Цензор.НЕТ 5978
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16.07.2021 18:57 Ответить
Все Данілов вірно каже. Лише толку буде нуль. Вся система гнила і продажна. Зєйловці кров і плоть олігархічної системи. Вистава для укролохів і дєда Джо.
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16.07.2021 19:21 Ответить
а монітирга ідіотів у владі не буде?
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16.07.2021 20:14 Ответить
Данілов: В Україні створять систему моніторингу потенційних олігархів - Цензор.НЕТ 7543
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16.07.2021 20:44 Ответить
Со старыми олигархами уже разделались, теперь потенциальных будут карать. Заставь дурака Богу молиться...
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16.07.2021 18:57 Ответить
Они будут мониторить, чтобы новых не появлялось. Чтобы старым не мешали.
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16.07.2021 23:52 Ответить
как правило новые появляются под чутким контролем старых, иначе беспредел !
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17.07.2021 11:33 Ответить
Дебил, *** (с)
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16.07.2021 18:58 Ответить
)))))
Таки не всех наркоманов отловили …
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16.07.2021 18:58 Ответить
Только человек начнёт богатеть, тут херяк, и раскуркулят )))
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16.07.2021 18:59 Ответить
мониторинга ... да вы что , то есть коллектив дармоедов , скорее всего провластной партии , на зарплате из бюджета , будет наблюдать как олигархи глумятся над народом , а давайте создадим мониторинговый комитет по надзору за президентом , правительством , помониторим как выполняются предвыборные обицянки
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16.07.2021 18:58 Ответить
"мониторить"это по старому обилечивать.
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16.07.2021 21:29 Ответить
Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов - Цензор.НЕТ 90
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16.07.2021 18:59 Ответить
Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов - Цензор.НЕТ 6148
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16.07.2021 19:03 Ответить
Уж очень оптимистично. Всё гараздо хуже.
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16.07.2021 19:04 Ответить
БРА-ВО!!!
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16.07.2021 20:14 Ответить
Мониторить самих себя? Креативненько...
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16.07.2021 19:00 Ответить
ну а потом продразверстка и раскуркуливание.....
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16.07.2021 19:00 Ответить
Какой бред!
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16.07.2021 19:03 Ответить
Клінічні ідіоти.
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16.07.2021 19:05 Ответить
Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов.
Лучше начните придурков мониторить!!!
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16.07.2021 19:06 Ответить
Верим, верим, все 73%
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16.07.2021 19:09 Ответить
Кинетических, ****. Грёбаные бандиты!
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16.07.2021 19:10 Ответить
теперь нужно будет аккуратнее делать покупки в супермаркете . а то так возьмешь по акции пару банок красной икры и попадешь в список оллигархов
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16.07.2021 19:10 Ответить
Лучше начать с системы наркоконтроля в ВР, ОП и кабмине.
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16.07.2021 19:14 Ответить
Тоесть будут мочить олигархов пока они еще Фопы?
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16.07.2021 19:17 Ответить
теперь, когда ФОПа "хлопнет" налоговая, уничтожив его маленький бизнес, с которого кормилась его семья, ему судья, которая возит свою жопу на Ленд Крузере, "честно подаренном" пра-пра-бабушкой , огласит вердикт: именем ЗЕ-квартагоного "суда", Вас отмониторили по самые гланды, как потенциального олигарха... И дальше еще что-то про "конец эпохи бедности..."
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16.07.2021 19:17 Ответить
а я верю ветеринару данилову, он создат как надо.
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16.07.2021 19:22 Ответить
У кого больше 2 мобилок - потенциальный олигарх.
У настоящего олигарха должен еще быть и пейджер
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16.07.2021 19:28 Ответить
Круто. Будут сбивать на взлете.
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16.07.2021 19:28 Ответить
это типа борьба с олигархами? хихи. Никого мониторить не надо. Просто можно создать прогрессивную систему налогообложения - чем больше заработал, тем больше заплатил. Доходы бюджета возрастут в разы. Хотя и это вряд ли поможет. Это работает в цивилизованных странах. А в Славной Украине 80% оборота в тени. Легше всего драть ФОПов. До олигархов не дотянуться.
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16.07.2021 19:29 Ответить
похоже, выборы будут раньше графика
кроме граждан никто не заберет у власти и не выбросит в топку переписку энгельса с каутским
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16.07.2021 19:40 Ответить
фирташу простили больше 20 млрд долгов, но зебилы не видят в нем олигарха. Слепые или обдолбленные?
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16.07.2021 19:40 Ответить
единственной задачей власти является рост благосостояния каждого гражданина.
не получается - пора отдохнуть от борьбы
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16.07.2021 19:45 Ответить
..а ведь было время, когда РНБО занималась национальной безопасностью и обороной Украины, а не бздыками закомплексованного недодиктатора, а сейчас ЭТО - орган по реализации капризов гаранта проституции, где банкуют тупой и ещё тупее и прочие квартал-овцы..(
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16.07.2021 19:49 Ответить
Мало того что создание системы, это повод для распила бабла, так эта система еще и не заметит Коломойского, Ахметова и прочих фирташей, но увидит порошенка и прочих конкурентов. А еще зебилам можно рассказать очередную сказку про борьбу с олигархами. Очень выгодное решение.
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16.07.2021 19:53 Ответить
Есть одна организация в Украине, даже регулярно зарплаты из Бюджета получает.
Называется "Антимонопольный Комитет".
Весь смысл ее существования - борьба с олигархами!
Вот только нихера она с олигархами НЕ БОРЕТСЯ!
Потому, что полномочий у нее на это НЕТ... и желания тоже НЕТ!
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16.07.2021 19:53 Ответить
абсолютно верно
как? - ограничить владение естественными монополиями до, например, 5%.
Один! закон - олигархов нет. Затрат из бюджета на обслуживание закона - 0 копеек.
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16.07.2021 20:17 Ответить
Для упредительной конфискации активов, я так понимаю? Инвестиционными нанями.
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16.07.2021 20:10 Ответить
Блин!
Откуда они знают шо я выиграю в пауэрбол?......)
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16.07.2021 20:13 Ответить
ДАНІЛОВ АСТАНАВІТЄСЬ!!!
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16.07.2021 20:15 Ответить
Беню не видят в упор!
Будут искать потенциальных.....
Иммитация бурной деятельности!
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16.07.2021 20:29 Ответить
Украина ползёт к идиотодиктатуре
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16.07.2021 20:32 Ответить
Предлагаю организовать мониторинг одигархата через платежки олигархам. Кто не заплатил - отмониторить, чтобы впредь неповадно было. Да и зебизьян поменьшает. Что положительно скажется на атмосфере.
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16.07.2021 20:36 Ответить
СНБО благополучно превратилось в отделение 95 квартала вдумайтесь в фразу

систему мониторинга потенциальных олигархов
аминь еще одному гос структуре все к чему прикасается Зе превращается в прах не зря его называют вестником апокалипсиса когда неуч лезет туда куда он ничего не понимает он все ломает все в хлам и окружение у него такое же
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16.07.2021 21:04 Ответить
Данілов: В Україні створять систему моніторингу потенційних олігархів - Цензор.НЕТ 1690David
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16.07.2021 21:52 Ответить
что он там несет? какой такой к чертям собачьим мониторинг? блин, пяток-десяток фамилий известных с каждому украинцу с пеленок семейств олигархов местного и общеукраинского масштаба для кого секрет? почему половина крупных уже имеют проблемы за бугром с забугорным же правосудием, а у нас они - неприкасаемые и неподсудные. и потому для отмазки от этих чистоплюев европейских, надо кого то назначить(!) олигархом и образцово-показательно засудить. и посадить. а нас всех в украине эта ЗЕплесень совсем за идиётов держит? получается что именно так.
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16.07.2021 23:01 Ответить
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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17.07.2021 00:00 Ответить
15.‎07.‎2021 г.
ВР Украины проголосовала сегодня в первом чтении законопроект 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и проведения лотерей также до 10%. Но это даже не самое главное. Самое главное, что это законопроект предоставляет неограниченные возможности укрывательства и отмывания незаконных доходов, освобождая их от налога на доходы с физических лиц и военного сбора (а значит и финансового контроля) выигрыше до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) . Скоро у нас станет очень много счастливых обладателей многочисленных выиграшей. как это увязывается с борьбой с коррупцией и незаконными доходами - будете МВФ объяснять.
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17.07.2021 00:01 Ответить
Сегодня же парламент Украины принял бюджетную декларацию предусматривающую увеличение налогообложения работающих на 15-20% Вот так живут те, кто НЕ ДУМАЕТ перед тем как голосовать.
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17.07.2021 00:03 Ответить
лучше организуйте мониторинг потенциальных
насильников воров педофилов брехунов
т.е потенциальных Слуг Народа-по Зеленски
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17.07.2021 00:30 Ответить
Тому який висновок ?
Пропонуйте роботодавцям платити у конверті, приховуйте реальні статки, а то одного разу проснетесь потенційним олігархом
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17.07.2021 02:39 Ответить
 
 