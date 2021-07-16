Данілов: В Україні створять систему моніторингу потенційних олігархів
Проєкт системи буде готовий до 7 вересня.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Данілова, органам виконавчої влади доручили підготувати проєкт до 7 вересня.
Система моніторингу буде готова до початку нової сесії Верховної Ради, додав секретар РНБО.
"Система буде зрозуміла, все буде зрозуміло, щодо чого застосовуватиметься цей моніторинг", - пообіцяв він.
Топ коментарі
+14 Valery Greff
показати весь коментар16.07.2021 18:59 Посилання
+10 дмитрий иванов #379098
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+9 Шрек Баблокат
показати весь коментар16.07.2021 18:57 Посилання
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Таки не всех наркоманов отловили …
Лучше начните придурков мониторить!!!
У настоящего олигарха должен еще быть и пейджер
кроме граждан никто не заберет у власти и не выбросит в топку переписку энгельса с каутским
не получается - пора отдохнуть от борьбы
Называется "Антимонопольный Комитет".
Весь смысл ее существования - борьба с олигархами!
Вот только нихера она с олигархами НЕ БОРЕТСЯ!
Потому, что полномочий у нее на это НЕТ... и желания тоже НЕТ!
как? - ограничить владение естественными монополиями до, например, 5%.
Один! закон - олигархов нет. Затрат из бюджета на обслуживание закона - 0 копеек.
Откуда они знают шо я выиграю в пауэрбол?......)
Будут искать потенциальных.....
Иммитация бурной деятельности!
систему мониторинга потенциальных олигархов
аминь еще одному гос структуре все к чему прикасается Зе превращается в прах не зря его называют вестником апокалипсиса когда неуч лезет туда куда он ничего не понимает он все ломает все в хлам и окружение у него такое же
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
ВР Украины проголосовала сегодня в первом чтении законопроект 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и проведения лотерей также до 10%. Но это даже не самое главное. Самое главное, что это законопроект предоставляет неограниченные возможности укрывательства и отмывания незаконных доходов, освобождая их от налога на доходы с физических лиц и военного сбора (а значит и финансового контроля) выигрыше до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) . Скоро у нас станет очень много счастливых обладателей многочисленных выиграшей. как это увязывается с борьбой с коррупцией и незаконными доходами - будете МВФ объяснять.
насильников воров педофилов брехунов
т.е потенциальных Слуг Народа-по Зеленски
Пропонуйте роботодавцям платити у конверті, приховуйте реальні статки, а то одного разу проснетесь потенційним олігархом