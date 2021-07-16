Данілов: В Україні створять систему моніторингу потенційних олігархів

Проєкт системи буде готовий до 7 вересня.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, органам виконавчої влади доручили підготувати проєкт до 7 вересня.

Система моніторингу буде готова до початку нової сесії Верховної Ради, додав секретар РНБО.

"Система буде зрозуміла, все буде зрозуміло, щодо чого застосовуватиметься цей моніторинг", - пообіцяв він.

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