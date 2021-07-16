Проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції, - Данілов
16 липня проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу за результатами засідання РНБО заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Раніше ми вам доповідали - зі 130 громадян, проти яких були застосовані санкції, на сьогодні померлими вважаються вже не три, а чотири, тобто 126 (залишаються - ред). Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, щодо яких вже було прийнято, залишилося 26. Сьогодні ми ухвалили відповідне рішення щодо застосування санкцій стосовно 9 осіб. Щодо інших осіб ми працюємо, залежно від необхідності на наступних засіданнях РНБО таке рішення буде прийнято", - розповів Данілов.
Він уточнив, що українського бізнесмена Ігоря Коломойського, народного депутата Андрія Деркача і народного депутата Олександра Дубінського серед громадян, проти яких були введені санкції, в списку немає.
"Ні Коломойського, ні Деркача, ні Дубінського в цьому списку на даний момент немає. Що буде на наступних засіданнях - ми будемо вас інформувати", - зазначив Данілов, відповідаючи на запитання журналістів.
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так мы давно разделили бизнес и планета Земля сейчас принадлежит мне!
По "глибокому задуму" зеленої влади на спонсора президентських виборів не будуть накладати санкції, бо йому вже і так страшно)
Зе и Ермак добро не дали своих не трогают ...
І тільки в Україні беня- хАроший челАвек.
"Генеральный прокурор Украины Ирина Венедикова заявила, что для разговора о возможной экстрадиции бизнесмена Игоря Коломойского должны быть веские основания."
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5679711465436218?__cft__[0]=AZVjA0NhquPIusiuBbVkqP_hoHgish9kiT7I-lF8YY5dfzBD24rkq82qMXZnWVHuA1fLn7wei14T0J0iTMYEflNni5fEyCoMQhYwmDfAy2JjbjB84HK8MGxN8bUMF-CPZUY&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·
В СНБО анонсировали новый жёсткий карантин в Украине.
Логично. Вдруг рабы, получив осенью платежки за газ и отопление, захотят побузить по инициативе оппозиции? Так их всех, как крыс, по домам запрут на локдаун и заставят «Дельту» бояться.
В стран слепых и одноглазый король...
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Очередное шутовское заседание СНБО, где ввели санкции против каких-то украинцев, находящихся под санкциями США.
Угадайте с одного раза, кто не попал под санкции Зеленского, но находится под персональными санкциями Госдепа))))))
Что-то нигде в новостях кроме как на фейсбуке у Дмитрия Корнейчука этого аннонса нет. Да, кстати, а кто такой Дмитрий Корнейчук?
памятаєте рознарядку на виправні роботи із фільму "Операція И" і по аналогії - " РНОБО на сьогодні нарядів не прислав"