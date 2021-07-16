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Проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції, - Данілов

Проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції, - Данілов

16 липня проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу за результатами засідання РНБО заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Раніше ми вам доповідали - зі 130 громадян, проти яких були застосовані санкції, на сьогодні померлими вважаються вже не три, а чотири, тобто 126 (залишаються - ред). Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, щодо яких вже було прийнято, залишилося 26. Сьогодні ми ухвалили відповідне рішення щодо застосування санкцій стосовно 9 осіб. Щодо інших осіб ми працюємо, залежно від необхідності на наступних засіданнях РНБО таке рішення буде прийнято", - розповів Данілов.

Він уточнив, що українського бізнесмена Ігоря Коломойського, народного депутата Андрія Деркача і народного депутата Олександра Дубінського серед громадян, проти яких були введені санкції, в списку немає.

"Ні Коломойського, ні Деркача, ні Дубінського в цьому списку на даний момент немає. Що буде на наступних засіданнях - ми будемо вас інформувати", - зазначив Данілов, відповідаючи на запитання журналістів.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) санкції (12043) РНБО (2293)


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Топ коментарі
+35
Ой, а шо, Беню, его говорящую дупу, и агента фсб ссыкотно тронуть?
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16.07.2021 19:05
+30
та все уже поняли : эффект от ваших санкций , как от разорвавшейся новогодней хлопушки , мишуры и шуму много - толку мало
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16.07.2021 18:54
+24
мощная новость -"кто-то, что-то , как-то, где-то но не коломойский и дубинский"
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16.07.2021 18:56
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кто этот мощный старик?(с)
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16.07.2021 18:50 Відповісти
Он враг твоего хозяина.
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16.07.2021 22:27 Відповісти
моего хозяина?!.. ты про рептилоидов, что ли?!..
так мы давно разделили бизнес и планета Земля сейчас принадлежит мне!
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16.07.2021 22:35 Відповісти
Да кушай землю . Водичкой запивай , а то несварение будет.
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16.07.2021 22:55 Відповісти
голову нагрел на солнце, родимый?
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16.07.2021 23:06 Відповісти
Вам комедию показывают а вы верите. Уж на это они мастаки. Перед введением санкций на Фирташа ,двумя днями раннее ,ему простили долгов перед Нафтогазом на сумму 20 миллиардов гр. Так что кто куму хозяин? Надо подумать. Новицкому санкции до пи..ды. Закончил дело о банкротстве своего ,для Украины стратегического завода. К стате на Фиртешевский титан ,восстановили подачу Электроэнергии и глинозема с Украины. Конфискованный нафтогон у Медведчука,у бабушки Бени оказался. Ахметов и Пинчук ,свое состояние при бубочке в два раза увеличили . Борьба с олигархами продолжается .Точнее 73% лохторату впаривают за нее.
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17.07.2021 07:31 Відповісти
та все уже поняли : эффект от ваших санкций , как от разорвавшейся новогодней хлопушки , мишуры и шуму много - толку мало
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16.07.2021 18:54 Відповісти
За всех не отвечай мальчишка.За себя ответь..
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16.07.2021 22:28 Відповісти
мощная новость -"кто-то, что-то , как-то, где-то но не коломойский и дубинский"
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16.07.2021 18:56 Відповісти
"В документе значится, что с "2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в "ПриватБанке" на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления)."

Против 9 украинцев из санкционного списка США введены персональные санкции, - Данилов - Цензор.НЕТ 5360
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16.07.2021 19:04 Відповісти
Ой, а шо, Беню, его говорящую дупу, и агента фсб ссыкотно тронуть?
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16.07.2021 19:05 Відповісти
Зелена шобла своїх не чіпає.
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16.07.2021 19:10 Відповісти
За його словами в списку немає ні Коломойського, ні Дубинського, ні Деркача. Джерело: https://censor.net/ua/n3277643
По "глибокому задуму" зеленої влади на спонсора президентських виборів не будуть накладати санкції, бо йому вже і так страшно)
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16.07.2021 19:22 Відповісти
а на предателя и агента ФСБ Деркача .. не ввели персональные санкции!) Даже спрашивать не будут почему он на свободе! Зассали либо покрывают его, зеленая власть.
Зе и Ермак добро не дали своих не трогают ...
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16.07.2021 19:28 Відповісти
Проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції, - Данілов - Цензор.НЕТ 9576
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16.07.2021 19:51 Відповісти
під судом БЄНЯ у США а ось санкції в Україні це фсьо!
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16.07.2021 20:17 Відповісти
Америка. "https://biz.liga.net/all/all/novosti/v-izraile-nachali-rassledovanie-protiv-kolomoyskogo-i-ego-soratnikov-kyiv-post Против Коломойского и ко завели дело в Израиле "

І тільки в Україні беня- хАроший челАвек.
"Генеральный прокурор Украины Ирина Венедикова заявила, что для разговора о возможной экстрадиции бизнесмена Игоря Коломойского должны быть веские основания."
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16.07.2021 22:27 Відповісти
Поки не буде санкцій проти Коломойського, Деркача - можете дупу витерти своїми паперами з "рнбо-95"
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16.07.2021 20:23 Відповісти
данилов , а шо изя каломыйский из числа неприкасаемых? или он вам всем зарплату платит? или если его взять за ж... сразу система державного управления как карточный домик обрушится? данилов, а деркач? он шо брат кум сват твой? или знает много о вас всех? бумажку со списком всех остальных санкционных можешь сврнуть в трубочку и забить себе в ..... ну вообщем сам знаешь куда.... пособирали там тех кто закордоном давно чалится и украинцам лапшу намуши крутите. мол работаем мы....
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16.07.2021 20:48 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVjA0NhquPIusiuBbVkqP_hoHgish9kiT7I-lF8YY5dfzBD24rkq82qMXZnWVHuA1fLn7wei14T0J0iTMYEflNni5fEyCoMQhYwmDfAy2JjbjB84HK8MGxN8bUMF-CPZUY&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVjA0NhquPIusiuBbVkqP_hoHgish9kiT7I-lF8YY5dfzBD24rkq82qMXZnWVHuA1fLn7wei14T0J0iTMYEflNni5fEyCoMQhYwmDfAy2JjbjB84HK8MGxN8bUMF-CPZUY&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5679711465436218?__cft__[0]=AZVjA0NhquPIusiuBbVkqP_hoHgish9kiT7I-lF8YY5dfzBD24rkq82qMXZnWVHuA1fLn7wei14T0J0iTMYEflNni5fEyCoMQhYwmDfAy2JjbjB84HK8MGxN8bUMF-CPZUY&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·

В СНБО анонсировали новый жёсткий карантин в Украине.

Логично. Вдруг рабы, получив осенью платежки за газ и отопление, захотят побузить по инициативе оппозиции? Так их всех, как крыс, по домам запрут на локдаун и заставят «Дельту» бояться.

В стран слепых и одноглазый король...

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVOPOkcNK66lFJIrLlckYkjOZgLezpDsm5-wOhREOvQKCiL446_fYRuDNBSPeWmuq3SHzagAJY7amLYGvlaRuu7CMLWwGXCKepH3lJsc8AE45CrNGRWVIL9dzwaQZ1KnGw&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVOPOkcNK66lFJIrLlckYkjOZgLezpDsm5-wOhREOvQKCiL446_fYRuDNBSPeWmuq3SHzagAJY7amLYGvlaRuu7CMLWwGXCKepH3lJsc8AE45CrNGRWVIL9dzwaQZ1KnGw&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Очередное шутовское заседание СНБО, где ввели санкции против каких-то украинцев, находящихся под санкциями США.

Угадайте с одного раза, кто не попал под санкции Зеленского, но находится под персональными санкциями Госдепа))))))
Проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції, - Данілов - Цензор.НЕТ 2399
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16.07.2021 20:57 Відповісти
В СНБО анонсировали новый жёсткий карантин в Украине.
Что-то нигде в новостях кроме как на фейсбуке у Дмитрия Корнейчука этого аннонса нет. Да, кстати, а кто такой Дмитрий Корнейчук?
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17.07.2021 00:25 Відповісти
Это бесполезное РНБО существует за деньги налогоплательщиков,как и вся жОПа,как и ...-Шайка мошенников
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16.07.2021 21:37 Відповісти
штати ввели санкції проти 160 громадян України, данилко кажуть, що вони проти 100 ввели, четверо померли, а Беків в списках немає. А де ще тридцятка ? А ? і шо? Слабо ?.
памятаєте рознарядку на виправні роботи із фільму "Операція И" і по аналогії - " РНОБО на сьогодні нарядів не прислав"
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16.07.2021 22:05 Відповісти
Если быть честным то Порошенко ,Коломойского,Пинчука,Кучму нужно арестовать одновременно и быстро расстрелять пока они не обратились ув печерский суд.
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16.07.2021 22:30 Відповісти
Может расстреливать начнем с тебя, бени и зебилаленского?
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17.07.2021 00:12 Відповісти
Прихильники розстрілів коли їх ставлять до стіни кричать: таварісчі, проізошла чудовіщная ашипка!
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17.07.2021 04:28 Відповісти
первого из списка вычеркиваем --- остальных в расход
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17.07.2021 06:43 Відповісти
Ладно, четвертым его в расход!
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17.07.2021 12:06 Відповісти
Скоро по санкциям догоним парашку.
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17.07.2021 09:46 Відповісти
Ха-ха-ха, как эти ублюдки предсказуемы.
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17.07.2021 11:28 Відповісти
Против Бени введут года через 2! Дадут время все переоформить
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17.07.2021 12:05 Відповісти
 
 