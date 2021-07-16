Проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції, - Данілов

16 липня проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу за результатами засідання РНБО заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Раніше ми вам доповідали - зі 130 громадян, проти яких були застосовані санкції, на сьогодні померлими вважаються вже не три, а чотири, тобто 126 (залишаються - ред). Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, щодо яких вже було прийнято, залишилося 26. Сьогодні ми ухвалили відповідне рішення щодо застосування санкцій стосовно 9 осіб. Щодо інших осіб ми працюємо, залежно від необхідності на наступних засіданнях РНБО таке рішення буде прийнято", - розповів Данілов.

Він уточнив, що українського бізнесмена Ігоря Коломойського, народного депутата Андрія Деркача і народного депутата Олександра Дубінського серед громадян, проти яких були введені санкції, в списку немає.

"Ні Коломойського, ні Деркача, ні Дубінського в цьому списку на даний момент немає. Що буде на наступних засіданнях - ми будемо вас інформувати", - зазначив Данілов, відповідаючи на запитання журналістів.

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