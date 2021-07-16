Против 9 украинцев из санкционного списка США введены персональные санкции, - Данилов
16 июля против 9 украинцев из санкционного списка США введены персональные санкции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге по результатам заседания СНБО заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Ранее мы вам докладывали – из 130 граждан, в отношении которых были применены санкции, на сегодняшний день умершими считаются уже не три, а четыре, то есть 126 (остаются – ред). Предыдущее решение касалось 100 человек, по которым уже было принято, осталось 26. Сегодня мы приняли соответствующее решение по применению санкций в отношении 9 лиц. По остальным лицам мы работаем, в зависимости от необходимости на следующих заседаниях СНБО такое решение будет принято", - рассказал Данилов.
Он уточнил, что в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, народного депутата Андрея Деркача и народного депутата Александра Дубинского в числе граждан, против которых были введены санкции, в списке нет.
"Ни Коломойского, ни Деркача, ни Дубинского в этом списке на данный момент нет. Что будет на следующих заседаниях – мы будем вас информировать", - отметил Данилов, отвечая на вопрос журналистов.
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так мы давно разделили бизнес и планета Земля сейчас принадлежит мне!
По "глибокому задуму" зеленої влади на спонсора президентських виборів не будуть накладати санкції, бо йому вже і так страшно)
Зе и Ермак добро не дали своих не трогают ...
І тільки в Україні беня- хАроший челАвек.
"Генеральный прокурор Украины Ирина Венедикова заявила, что для разговора о возможной экстрадиции бизнесмена Игоря Коломойского должны быть веские основания."
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5679711465436218?__cft__[0]=AZVjA0NhquPIusiuBbVkqP_hoHgish9kiT7I-lF8YY5dfzBD24rkq82qMXZnWVHuA1fLn7wei14T0J0iTMYEflNni5fEyCoMQhYwmDfAy2JjbjB84HK8MGxN8bUMF-CPZUY&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·
В СНБО анонсировали новый жёсткий карантин в Украине.
Логично. Вдруг рабы, получив осенью платежки за газ и отопление, захотят побузить по инициативе оппозиции? Так их всех, как крыс, по домам запрут на локдаун и заставят «Дельту» бояться.
В стран слепых и одноглазый король...
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Очередное шутовское заседание СНБО, где ввели санкции против каких-то украинцев, находящихся под санкциями США.
Угадайте с одного раза, кто не попал под санкции Зеленского, но находится под персональными санкциями Госдепа))))))
Что-то нигде в новостях кроме как на фейсбуке у Дмитрия Корнейчука этого аннонса нет. Да, кстати, а кто такой Дмитрий Корнейчук?
памятаєте рознарядку на виправні роботи із фільму "Операція И" і по аналогії - " РНОБО на сьогодні нарядів не прислав"