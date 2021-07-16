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Против 9 украинцев из санкционного списка США введены персональные санкции, - Данилов

Против 9 украинцев из санкционного списка США введены персональные санкции, - Данилов

16 июля против 9 украинцев из санкционного списка США введены персональные санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге по результатам заседания СНБО заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

"Ранее мы вам докладывали – из 130 граждан, в отношении которых были применены санкции, на сегодняшний день умершими считаются уже не три, а четыре, то есть 126 (остаются – ред). Предыдущее решение касалось 100 человек, по которым уже было принято, осталось 26. Сегодня мы приняли соответствующее решение по применению санкций в отношении 9 лиц. По остальным лицам мы работаем, в зависимости от необходимости на следующих заседаниях СНБО такое решение будет принято", - рассказал Данилов.

Он уточнил, что в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, народного депутата Андрея Деркача и народного депутата Александра Дубинского в числе граждан, против которых были введены санкции, в списке нет.

"Ни Коломойского, ни Деркача, ни Дубинского в этом списке на данный момент нет. Что будет на следующих заседаниях – мы будем вас информировать", - отметил Данилов, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения суда об остановке санкций в отношении бизнесмена Фукса на сегодняшний день нет, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) санкции (11430) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+35
Ой, а шо, Беню, его говорящую дупу, и агента фсб ссыкотно тронуть?
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16.07.2021 19:05
+30
та все уже поняли : эффект от ваших санкций , как от разорвавшейся новогодней хлопушки , мишуры и шуму много - толку мало
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16.07.2021 18:54
+24
мощная новость -"кто-то, что-то , как-то, где-то но не коломойский и дубинский"
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16.07.2021 18:56
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кто этот мощный старик?(с)
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16.07.2021 18:50 Ответить
Он враг твоего хозяина.
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16.07.2021 22:27 Ответить
моего хозяина?!.. ты про рептилоидов, что ли?!..
так мы давно разделили бизнес и планета Земля сейчас принадлежит мне!
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16.07.2021 22:35 Ответить
Да кушай землю . Водичкой запивай , а то несварение будет.
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16.07.2021 22:55 Ответить
голову нагрел на солнце, родимый?
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16.07.2021 23:06 Ответить
Вам комедию показывают а вы верите. Уж на это они мастаки. Перед введением санкций на Фирташа ,двумя днями раннее ,ему простили долгов перед Нафтогазом на сумму 20 миллиардов гр. Так что кто куму хозяин? Надо подумать. Новицкому санкции до пи..ды. Закончил дело о банкротстве своего ,для Украины стратегического завода. К стате на Фиртешевский титан ,восстановили подачу Электроэнергии и глинозема с Украины. Конфискованный нафтогон у Медведчука,у бабушки Бени оказался. Ахметов и Пинчук ,свое состояние при бубочке в два раза увеличили . Борьба с олигархами продолжается .Точнее 73% лохторату впаривают за нее.
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17.07.2021 07:31 Ответить
та все уже поняли : эффект от ваших санкций , как от разорвавшейся новогодней хлопушки , мишуры и шуму много - толку мало
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16.07.2021 18:54 Ответить
За всех не отвечай мальчишка.За себя ответь..
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16.07.2021 22:28 Ответить
мощная новость -"кто-то, что-то , как-то, где-то но не коломойский и дубинский"
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16.07.2021 18:56 Ответить
"В документе значится, что с "2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в "ПриватБанке" на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления)."

Против 9 украинцев из санкционного списка США введены персональные санкции, - Данилов - Цензор.НЕТ 5360
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16.07.2021 19:04 Ответить
Ой, а шо, Беню, его говорящую дупу, и агента фсб ссыкотно тронуть?
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16.07.2021 19:05 Ответить
Зелена шобла своїх не чіпає.
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16.07.2021 19:10 Ответить
За його словами в списку немає ні Коломойського, ні Дубинського, ні Деркача. Джерело: https://censor.net/ua/n3277643
По "глибокому задуму" зеленої влади на спонсора президентських виборів не будуть накладати санкції, бо йому вже і так страшно)
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16.07.2021 19:22 Ответить
а на предателя и агента ФСБ Деркача .. не ввели персональные санкции!) Даже спрашивать не будут почему он на свободе! Зассали либо покрывают его, зеленая власть.
Зе и Ермак добро не дали своих не трогают ...
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16.07.2021 19:28 Ответить
Проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції, - Данілов - Цензор.НЕТ 9576
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16.07.2021 19:51 Ответить
під судом БЄНЯ у США а ось санкції в Україні це фсьо!
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16.07.2021 20:17 Ответить
Америка. "https://biz.liga.net/all/all/novosti/v-izraile-nachali-rassledovanie-protiv-kolomoyskogo-i-ego-soratnikov-kyiv-post Против Коломойского и ко завели дело в Израиле "

І тільки в Україні беня- хАроший челАвек.
"Генеральный прокурор Украины Ирина Венедикова заявила, что для разговора о возможной экстрадиции бизнесмена Игоря Коломойского должны быть веские основания."
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16.07.2021 22:27 Ответить
Поки не буде санкцій проти Коломойського, Деркача - можете дупу витерти своїми паперами з "рнбо-95"
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16.07.2021 20:23 Ответить
данилов , а шо изя каломыйский из числа неприкасаемых? или он вам всем зарплату платит? или если его взять за ж... сразу система державного управления как карточный домик обрушится? данилов, а деркач? он шо брат кум сват твой? или знает много о вас всех? бумажку со списком всех остальных санкционных можешь сврнуть в трубочку и забить себе в ..... ну вообщем сам знаешь куда.... пособирали там тех кто закордоном давно чалится и украинцам лапшу намуши крутите. мол работаем мы....
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16.07.2021 20:48 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVjA0NhquPIusiuBbVkqP_hoHgish9kiT7I-lF8YY5dfzBD24rkq82qMXZnWVHuA1fLn7wei14T0J0iTMYEflNni5fEyCoMQhYwmDfAy2JjbjB84HK8MGxN8bUMF-CPZUY&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVjA0NhquPIusiuBbVkqP_hoHgish9kiT7I-lF8YY5dfzBD24rkq82qMXZnWVHuA1fLn7wei14T0J0iTMYEflNni5fEyCoMQhYwmDfAy2JjbjB84HK8MGxN8bUMF-CPZUY&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5679711465436218?__cft__[0]=AZVjA0NhquPIusiuBbVkqP_hoHgish9kiT7I-lF8YY5dfzBD24rkq82qMXZnWVHuA1fLn7wei14T0J0iTMYEflNni5fEyCoMQhYwmDfAy2JjbjB84HK8MGxN8bUMF-CPZUY&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·

В СНБО анонсировали новый жёсткий карантин в Украине.

Логично. Вдруг рабы, получив осенью платежки за газ и отопление, захотят побузить по инициативе оппозиции? Так их всех, как крыс, по домам запрут на локдаун и заставят «Дельту» бояться.

В стран слепых и одноглазый король...

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVOPOkcNK66lFJIrLlckYkjOZgLezpDsm5-wOhREOvQKCiL446_fYRuDNBSPeWmuq3SHzagAJY7amLYGvlaRuu7CMLWwGXCKepH3lJsc8AE45CrNGRWVIL9dzwaQZ1KnGw&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVOPOkcNK66lFJIrLlckYkjOZgLezpDsm5-wOhREOvQKCiL446_fYRuDNBSPeWmuq3SHzagAJY7amLYGvlaRuu7CMLWwGXCKepH3lJsc8AE45CrNGRWVIL9dzwaQZ1KnGw&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Очередное шутовское заседание СНБО, где ввели санкции против каких-то украинцев, находящихся под санкциями США.

Угадайте с одного раза, кто не попал под санкции Зеленского, но находится под персональными санкциями Госдепа))))))
Проти 9 українців з санкційного списку США введено персональні санкції, - Данілов - Цензор.НЕТ 2399
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16.07.2021 20:57 Ответить
В СНБО анонсировали новый жёсткий карантин в Украине.
Что-то нигде в новостях кроме как на фейсбуке у Дмитрия Корнейчука этого аннонса нет. Да, кстати, а кто такой Дмитрий Корнейчук?
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17.07.2021 00:25 Ответить
Это бесполезное РНБО существует за деньги налогоплательщиков,как и вся жОПа,как и ...-Шайка мошенников
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16.07.2021 21:37 Ответить
штати ввели санкції проти 160 громадян України, данилко кажуть, що вони проти 100 ввели, четверо померли, а Беків в списках немає. А де ще тридцятка ? А ? і шо? Слабо ?.
памятаєте рознарядку на виправні роботи із фільму "Операція И" і по аналогії - " РНОБО на сьогодні нарядів не прислав"
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16.07.2021 22:05 Ответить
Если быть честным то Порошенко ,Коломойского,Пинчука,Кучму нужно арестовать одновременно и быстро расстрелять пока они не обратились ув печерский суд.
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16.07.2021 22:30 Ответить
Может расстреливать начнем с тебя, бени и зебилаленского?
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17.07.2021 00:12 Ответить
Прихильники розстрілів коли їх ставлять до стіни кричать: таварісчі, проізошла чудовіщная ашипка!
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17.07.2021 04:28 Ответить
первого из списка вычеркиваем --- остальных в расход
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17.07.2021 06:43 Ответить
Ладно, четвертым его в расход!
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17.07.2021 12:06 Ответить
Скоро по санкциям догоним парашку.
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17.07.2021 09:46 Ответить
Ха-ха-ха, как эти ублюдки предсказуемы.
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17.07.2021 11:28 Ответить
Против Бени введут года через 2! Дадут время все переоформить
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17.07.2021 12:05 Ответить
 
 